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Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Фалькенберг
0' 1'
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
21
Терн
Симон
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
6
Веде
Антон
Нильссон
Хокан
11
Чибуйке
Джон
Норрчёпинг
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.48
2. Леви Джонатан 8 0.3
3. Хакшабанович Сеад 6 (1) 0.22
4. Лауритсен Расмус 6 0.22
5. Алмквист Понтус 5 0.19
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.11
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.11
8. Франссон Александер 2 0.07
9. Терн Симон 2 0.07
10. Кастегрен Хенрик 2 0.07
11. Вальквист Линус 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.26
2. Nsima Peter 3 0.11
3. Tobias Englund 3 0.11
4. Веде Антон 3 0.11
5. Karl Soederstroem 3 0.11
6. Юханссон Карл II 3 0.11
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Матисен Маркус 2 0.07
9. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
10. Axel Noren 1 0.04
11. Tobias Karlsson1 1 0.04
12. Юза Тибор 0 0
13. Чибуйке Джон 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Франссон Александер 2 0
8. Хакшабанович Сеад 2 0
9. Лауритсен Расмус 2 0
10. Халлениус Линус 1 0
11. Тело Кристофер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Петтерссон Исак 1 0
14. Кастегрен Хенрик 1 0
15. Леви Джонатан 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Матисен Маркус 6 0
2. Tobias Englund 4 1
3. Юханссон Карл II 3 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Чибуйке Джон 3 0
7. Nsima Peter 3 0
8. Эрикссон Якоб 3 0
9. Нильссон Хокан 3 0
10. Ван Лой Сандер 3 0
11. Edi Sylisufaj 3 0
12. Юза Тибор 2 0
13. Кристоффер Карлссон 2 0
14. Веде Антон 2 0
15. Норинг Виктор 2 0
16. Karl Soederstroem 2 0
17. Амьо Грегуар 2 0
18. Johan Brattberg 0 1
19. Axel Noren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 13.46% (7) 13.46% (7) 19.23% (10) 19.23% (10) 11.54% (6) 23.08% (12)
 Фалькенберг 10.34% (3) 13.79% (4) 13.79% (4) 13.79% (4) 31.03% (9) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг
Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру
Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
5. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
6. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
7. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
8. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
11. Варберг БоИС 28 9 7 12 42 - 41 34
12. Эстерсунд 28 8 9 11 27 - 38 33
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Фалькенберг
1.45
5.49
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 5.00 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 5.20 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.05 6.00
  1.45 5.49 6.18

Самый высокий коэффициент на матч «Норрчёпинг» – «Фалькенберг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Норрчёпинг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фалькенберг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Норрчёпинг» – «Фалькенберг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
24.00 0.00 15.00 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 3.00 1.36 2.10 1.73 2.46 1.55 2.08 1.75 1.86 1.94 1.50 2.48 1.36 3.00 1.18 4.60 1.14 5.20 1.05 8.60 1.04 9.10 0.00 14.50
13.00 1.00 13.75 1.00 6.15 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.40 1.57 1.88 2.01 1.50 2.56 1.35 3.10 1.16 4.70 1.12 5.25 1.03 8.70
7.59 1.11 3.21 1.37 2.72 1.50 2.54 1.56 2.12 1.77 1.88 2.00 1.69 2.27 1.50 2.73 1.35 3.39 1.13 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.79 2.02 1.33 3.15
4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
3.65 1.32 3.18 1.39 2.19 1.73 1.82 2.08 1.58 2.50 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.73 2.03 1.42 2.70
5.95 1.13 4.70 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.39
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:0 Фалькенберг онлайн

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