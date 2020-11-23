Норрчёпинг
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Oestgoetaporten
Фалькенберг
21
Терн
Симон
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
11
Чибуйке
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Mahmut OzenЗащитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|13 (1)
|0.48
|2.
|Леви Джонатан
|8
|0.3
|3.
|Хакшабанович Сеад
|6 (1)
|0.22
|4.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.22
|5.
|Алмквист Понтус
|5
|0.19
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.11
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.11
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.07
|9.
|Терн Симон
|2
|0.07
|10.
|Кастегрен Хенрик
|2
|0.07
|11.
|Вальквист Линус
|1
|0.04
|12.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.04
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|7
|0.26
|2.
|Nsima Peter
|3
|0.11
|3.
|Tobias Englund
|3
|0.11
|4.
|Веде Антон
|3
|0.11
|5.
|Karl Soederstroem
|3
|0.11
|6.
|Юханссон Карл II
|3
|0.11
|7.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.07
|8.
|Матисен Маркус
|2
|0.07
|9.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|10.
|Axel Noren
|1
|0.04
|11.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|12.
|Юза Тибор
|0
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|5
|0
|2.
|Вальквист Линус
|4
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|4
|0
|4.
|Смит Эрик
|3
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Франссон Александер
|2
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|9.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|10.
|Халлениус Линус
|1
|0
|11.
|Тело Кристофер
|1
|0
|12.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|13.
|Петтерссон Исак
|1
|0
|14.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|15.
|Леви Джонатан
|1
|0
|16.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матисен Маркус
|6
|0
|2.
|Tobias Englund
|4
|1
|3.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|4
|0
|5.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|6.
|Чибуйке Джон
|3
|0
|7.
|Nsima Peter
|3
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|3
|0
|9.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|10.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|11.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|12.
|Юза Тибор
|2
|0
|13.
|Кристоффер Карлссон
|2
|0
|14.
|Веде Антон
|2
|0
|15.
|Норинг Виктор
|2
|0
|16.
|Karl Soederstroem
|2
|0
|17.
|Амьо Грегуар
|2
|0
|18.
|Johan Brattberg
|0
|1
|19.
|Axel Noren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|13.46% (7)
|13.46% (7)
|19.23% (10)
|19.23% (10)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|Фалькенберг
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|31.03% (9)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг
Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру
Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|28
|16
|9
|3
|58 - 27
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|5.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|6.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|7.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|8.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|11.
|Варберг БоИС
|28
|9
|7
|12
|42 - 41
|34
|12.
|Эстерсунд
|28
|8
|9
|11
|27 - 38
|33
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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