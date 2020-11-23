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  3. Швеция
Норрчёпинг
4:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
0:1
2' Гол
Чибуйке Джон
20' Желтая карточка
Tobias Englund
1:1
21' Пенальти
Нюман Кристоффер
30' Желтая карточка
Амьо Грегуар
2:1
32' Пенальти
Нюман Кристоффер
33' Желтая карточка
Axel Noren
3:1
34' Пенальти
Нюман Кристоффер
50' Желтая карточка
Леви Джонатан
50' Желтая карточка
Юханссон Карл II
4:1
69' Гол
Ishaq Abdulrazak
90' Желтая карточка
Ishaq Abdulrazak
90'+3
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
4
Герсон
Ларс
21
Терн
Симон
6
Смит
Эрик
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
13
Матисен
Маркус
6
Веде
Антон
Нильссон
Хокан
11
Чибуйке
Джон
Норрчёпинг
4-3-3
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

2'
0:1
Чибуйке Джон
20'
 
Tobias Englund
21'
Нюман Кристоффер
1:1
30'
 
Амьо Грегуар
32'
Нюман Кристоффер
2:1
33'
 
Axel Noren
34'
Нюман Кристоффер
3:1
43'
Франссон Александер
Кастегрен Хенрик
 
50'
Леви Джонатан
 
50'
 
Юханссон Карл II
56'
 
Edi Sylisufaj
Чибуйке Джон
56'
 
Mahmut Ozen
Axel Noren
60'
Ishaq Abdulrazak
Нюман Кристоффер
 
69'
Ishaq Abdulrazak
(Хакшабанович Сеад)
4:1
70'
 
Matthew Garbett
Веде Антон
70'
 
Ван Лой Сандер
Амьо Грегуар
74'
 
Tobias Karlsson1
Юханссон Карл II
86'
Maic Sema
Леви Джонатан
 
86'
Manasse Kusu
Терн Симон
 
90'
Ishaq Abdulrazak
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 16 (4) 0.57
2. Леви Джонатан 8 0.29
3. Хакшабанович Сеад 6 (1) 0.21
4. Лауритсен Расмус 6 0.21
5. Алмквист Понтус 5 0.18
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.11
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.11
8. Франссон Александер 2 0.07
9. Терн Симон 2 0.07
10. Кастегрен Хенрик 2 0.07
11. Ishaq Abdulrazak 2 0.07
12. Вальквист Линус 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.25
2. Nsima Peter 3 0.11
3. Tobias Englund 3 0.11
4. Веде Антон 3 0.11
5. Karl Soederstroem 3 0.11
6. Юханссон Карл II 3 0.11
7. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.07
8. Матисен Маркус 2 0.07
9. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
10. Чибуйке Джон 1 0.04
11. Axel Noren 1 0.04
12. Tobias Karlsson1 1 0.04
13. Юза Тибор 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Франссон Александер 2 0
8. Хакшабанович Сеад 2 0
9. Лауритсен Расмус 2 0
10. Леви Джонатан 2 0
11. Халлениус Линус 1 0
12. Тело Кристофер 1 0
13. Бинаку Эгзон 1 0
14. Петтерссон Исак 1 0
15. Кастегрен Хенрик 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0
17. Ishaq Abdulrazak 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 5 1
2. Матисен Маркус 6 0
3. Юханссон Карл II 4 1
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Чибуйке Джон 3 0
7. Nsima Peter 3 0
8. Эрикссон Якоб 3 0
9. Нильссон Хокан 3 0
10. Ван Лой Сандер 3 0
11. Амьо Грегуар 3 0
12. Edi Sylisufaj 3 0
13. Юза Тибор 2 0
14. Кристоффер Карлссон 2 0
15. Веде Антон 2 0
16. Норинг Виктор 2 0
17. Karl Soederstroem 2 0
18. Axel Noren 2 0
19. Johan Brattberg 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 12.5% (7) 14.29% (8) 21.43% (12) 17.86% (10) 12.5% (7) 21.43% (12)
 Фалькенберг 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 30% (9) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг
Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг
Фалькенберг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фалькенберг 1:3 Эльфсборг Фалькенберг 3:2 Юргорден Кальмар 0:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Эребру
Хеккен 3:0 Фалькенберг Астрио 0:9 Фалькенберг Фалькенберг 1:3 Хаммарбю Сириус 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Фалькенберг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Норрчёпинг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 5:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 28 16 9 3 58 - 27 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 28 9 7 12 42 - 41 34
12. Эстерсунд 28 8 9 11 27 - 38 33
13. Гётеборг 28 5 13 10 29 - 41 28
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 28 5 8 15 31 - 51 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 5.00 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 14.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.05 6.00
  1.55 4.13 6.45

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5
24.00 0.00 15.00 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 4.50 1.18 2.10 1.73 2.46 1.55 2.08 1.75 2.20 1.62 1.50 2.48 4.20 1.20 1.18 4.60 2.05 1.72 1.05 8.60 1.17 4.70 0.00 14.50 1.01 12.60 1.02 11.00
13.00 1.00 13.75 1.00 6.15 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.40 1.57 1.88 2.01 1.50 2.56 1.35 3.10 1.16 4.70 1.12 5.25 1.03 8.70
7.59 1.11 3.07 1.40 2.72 1.50 2.44 1.59 2.07 1.81 4.13 1.25 1.66 2.30 3.16 1.38 2.41 1.61 3.29 1.36 2.75 1.48 2.21 1.71 1.76 2.15 1.77 2.12 1.49 2.71 1.21 4.61 1.56 2.51 1.12 6.61 1.45 2.87 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5 5.5
2.95 1.37 2.65 1.44 1.33 3.15 1.33 3.15 1.05 8.50 1.55 2.35 1.05 8.50
4.45 1.21 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05
3.70 1.30 2.98 1.42 2.11 1.77 1.77 2.13 1.54 2.58 1.34 3.45 2.29 1.67 1.88 2.00 1.45 2.86 1.30 3.65 1.31 3.57 1.17 5.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.73 2.03 1.42 2.70
5.95 1.13 4.70 1.19 2.30 1.62 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.08 7.00
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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