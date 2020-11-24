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Перт Глори
1:2
Конец матча
Ульсан Хендай
0'
6' Желтая карточка
Форнароли Бруно
14' Желтая карточка
Чон Дон-Хо
48' Желтая карточка
Уилсон Брэндон
1:0
71' Гол
Daniel Stynes
82' Желтая карточка
Daniel Stynes
88' Желтая карточка
Ким Ки-Хи
1:1
89' Гол
Ким Ин-Сон
1:2
90' Гол
Неграо Жуниор
90'+4
1
Велафи
Тандо
22
Роулинс
Джошуа
3
Аспропотамитис
Джонатан
7
Luke
Bodnar
23
Ингем
Дэйн
10
Daniel
Stynes
16
Nick
Sullivan
17
Кастро
Диего
15
Уилсон
Брэндон
27
Bryce
Bafford
9
Форнароли
Бруно
1
Soo-Hyuk
Jo
2
Чон
Дон-Хо
44
Ким
Ки-Хи
4
Бюлтхейс
Дэйв
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Син
Чжин-Хо
10
Юн
Бит-Гарам
98
Ли
Сан-Хон
72
Ли
Чхон-Ен
19
Йонсен
Бьорн
11
Lee
Keunho1
Перт Глори
4-4-2
Ульсан Хендай
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспропотамитис Джонатан 1 0.33
2. Daniel Stynes 1 0.33
Ульсан Хендай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юн Бит-Гарам 2 0.67
2. Неграо Жуниор 1 0.33
3. Ким Ин-Сон 1 0.33
4. Ким Ки-Хи 1 0.33

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Форнароли Бруно 1 0
2. Declan Hughes 1 0
3. Уилсон Брэндон 1 0
4. Daniel Stynes 1 0
Ульсан Хендай
# Игрок      
1. Ким Ки-Хи 1 0
2. Чон Дон-Хо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Ульсан Хендай 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу
Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:0 Канвон Санджу Санму 1:5 Ульсан Хендай

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ульсан Хендай 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Шанхай Шэньхуа 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Токио 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Перт Глори 3 0 0 3 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Чон Дон-Хо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Форнароли Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 3.55 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.40 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.85 4.45 1.51
  1.47 3.43 11.67

Самый высокий коэффициент на матч «Перт Глори» – «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перт Глори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ульсан Хендай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перт Глори» – «Ульсан Хендай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.00 1.38 1.97 1.82 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30 2.06 1.77 1.08 7.77 1.06 8.80 1.22 3.70 1.18 4.30 1.06 7.40 1.05 8.00
12.50 1.00 11.25 1.01 4.50 1.18 3.60 1.28 2.34 1.65 1.80 1.99 1.50 2.48 1.24 3.64 1.17 4.35 1.05 7.30 1.04 7.90
2.53 1.54 2.10 1.77 1.65 2.29 1.43 2.89 1.75 2.13 1.46 2.78 1.18 5.07 1.42 2.95 1.26 3.96 1.46 2.79 1.68 2.24 1.53 2.55 1.21 4.52 1.19 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00 1.17 4.20
3.54 1.29 2.38 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20
1.22 4.36 1.11 6.85 1.29 3.68 1.74 2.15 1.51 2.61 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.41 2.80 1.27 3.70
3.38 1.31 1.90 1.88 1.43 2.78

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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