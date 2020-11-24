Перт Глори
1:2
Конец матча
Ульсан Хендай
6' Желтая карточкаФорнароли Бруно
14' Желтая карточкаЧон Дон-Хо
48' Желтая карточкаУилсон Брэндон
1:0
71' ГолDaniel Stynes
82' Желтая карточкаDaniel Stynes
88' Желтая карточкаКим Ки-Хи
1:1
89' ГолКим Ин-Сон
1:2
90' ГолНеграо Жуниор
23
Ингем
Дэйн
17
Кастро
Диего
44
Ким
Ки-Хи
10
Юн
Бит-Гарам
98
Ли
Сан-Хон
72
Ли
Чхон-Ен
19
Йонсен
Бьорн
11
Lee
Keunho1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Малик ОсамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
-
50 Cameron Cook
-
28 Mason Tatafu
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Юн Бит-ГарамПолузащитник
-
98 Ли Сан-ХонПолузащитник
-
72 Ли Чхон-ЕнНападающий
-
19 Йонсен БьорнНападающий
-
11 Lee Keunho1Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Со Чжу-ХванВратарь
- Защитник
-
66 Соль Ен-УЗащитник
-
99 Пак Чжон-ИнПолузащитник
-
22 Ко Мён-ЧжинПолузащитник
-
17 Ким Сон-ЧжунПолузащитник
-
30 Чжон Хун-СонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Do-Hun Kim
Ход матча
14'
46'
48'
71'
1:0
82'
88'
89'
1:1
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|1
|0.33
|2.
|Daniel Stynes
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юн Бит-Гарам
|2
|0.67
|2.
|Неграо Жуниор
|1
|0.33
|3.
|Ким Ин-Сон
|1
|0.33
|4.
|Ким Ки-Хи
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Форнароли Бруно
|1
|0
|2.
|Declan Hughes
|1
|0
|3.
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|4.
|Daniel Stynes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ким Ки-Хи
|1
|0
|2.
|Чон Дон-Хо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Ульсан Хендай
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +7 =4 -9Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Сидней 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Перт Глори Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед
Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Перт Глори 1:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:0 Перт Глори Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Токио 1:0 Перт Глори Перт Глори 4:2 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори
Ульсан Хендай Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Ульсан Хендай 3:0 Кванджу
Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Пхохан Стилерс 4:0 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 4:1 Санджу Санму Тэгу 2:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Пхохан Стилерс Инчхон Юнайтед 0:1 Ульсан Хендай Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Тэгу Ульсан Хендай 1:1 Кванджу Ульсан Хендай 3:0 Сеул Сеонам 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 2:0 Пхохан Стилерс Ульсан Хендай 0:0 Сувон Самсунг Блювингс Пусан Айпарк 1:2 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 3:0 Канвон Санджу Санму 1:5 Ульсан Хендай
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан Хендай
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Токио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Победитель
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