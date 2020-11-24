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Токио
0:1
Второй тайм: 81'
Шанхай Шэньхуа
0'
1' Желтая карточка
Н'Думбу Александр
53' Желтая карточка
М'Биа Стефан
0:1
72' Пенальти
Ханчао Ю
81'

Бомбардиры внутри турнира

Токио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леандро II 1 0.33
2. Diego Oliveira I 1 0.33
Шанхай Шэньхуа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханчао Ю 2 (1) 0.67
2. Синьли Пэн 1 0.33
3. Jianrong Zhu 1 0.33

Карточки

Токио
# Игрок      
Шанхай Шэньхуа
# Игрок      
1. М'Биа Стефан 2 0
2. Н'Думбу Александр 2 0
3. Jiabao Wen 1 0
4. Aidi Fulang Xisi 1 0
5. Wei Wang 1 0
6. Shenglong Jiang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Токио 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Шанхай Шэньхуа 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Токио Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио
Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама Оита Тринита 0:1 Токио Токио 3:0 Нагойя Грампус
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун
Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шэньхуа 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
2. Ульсан Хендай 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Токио 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Перт Глори 2 0 0 2 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    1'
    Н'Думбу Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Токио
Ничья
Шанхай Шэньхуа
2.64
4.33
7.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 2.10 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.33 6.20
  2.64 1.82 7.75

Самый высокий коэффициент на матч «Токио» – «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Токио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шанхай Шэньхуа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Токио» – «Шанхай Шэньхуа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.68 2.18 1.06 8.80 2.15 1.70 1.09 7.20 1.78 2.04 1.04 10.00 1.03 12.00 1.14 5.55 1.12 6.10 1.02 11.00 1.03 9.90
9.30 1.02 8.10 1.04 3.40 1.29 2.64 1.47 1.90 1.97 1.46 2.68 1.31 3.26 1.11 5.45 1.08 6.10 1.00 11.00 1.04 8.10
2.04 1.79 1.68 2.19 1.32 3.35 1.67 2.22 1.47 2.67 1.38 3.02 1.50 2.59 1.37 3.05 1.84 1.99 1.63 2.27 1.43 2.81 1.47 2.80 1.36 3.24 1.13 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.31 3.35 1.25 3.90 1.14 5.55 1.11 6.00
2.95 1.39 1.93 1.85 1.42 2.82
1.14 5.48 1.38 3.02 1.12 5.98 1.52 2.52 1.37 3.07 1.36 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.30 3.35
2.61 1.48 1.67 2.18 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
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