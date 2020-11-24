Токио
0:1
Второй тайм: 81'
Шанхай Шэньхуа
1' Желтая карточкаН'Думбу Александр
53' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
0:1
72' ПенальтиХанчао Ю
Ход матча
53'
72'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|1
|0.33
|2.
|Diego Oliveira I
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханчао Ю
|2 (1)
|0.67
|2.
|Синьли Пэн
|1
|0.33
|3.
|Jianrong Zhu
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|2
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|3.
|Jiabao Wen
|1
|0
|4.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|5.
|Wei Wang
|1
|0
|6.
|Shenglong Jiang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Токио
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Шанхай Шэньхуа
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Токио Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио
Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама Оита Тринита 0:1 Токио Токио 3:0 Нагойя Грампус
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун
Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Ульсан Хендай
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Токио
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
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