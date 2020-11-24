Токио
0:1
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
1' Желтая карточкаН'Думбу Александр
53' Желтая карточкаМ'Биа Стефан
0:1
72' ПенальтиХанчао Ю
83' Желтая карточкаСяотин Фэн
13
Go
Hatano
32
Умари
Жоан
31
Shuto
Abe
10
Хигаши
Кейо
20
Леандро
II
27
Ли
Шуай
26
Sheng
Qin
30
М'Биа
Стефан
35
Сяотин
Фэн
31
Wei
Wang
37
Shilin
Sun
24
Yue
Zhu
11
Ханчао
Ю
18
Di
Gao
- Основной состав
-
13 Go HatanoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Умари ЖоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Shuto AbeПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хигаши КейоПолузащитник
-
20 Леандро IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хара ТаитиПолузащитник
-
-
38 Kazuya Konno
-
-
15 Adailton V
-
-
-
Главный тренер: Kenta Hasegawa
- Основной состав
-
27 Ли ШуайВратарь
-
26 Sheng QinЗащитник
-
30 М'Биа СтефанЗащитник
-
35 Сяотин ФэнЗащитник
-
31 Wei WangЗащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Yue ZhuПолузащитник
-
11 Ханчао ЮПолузащитник
-
18 Di GaoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
14 Kai SunПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
25 Синьли ПэнНападающий
-
15 Jianrong ZhuНападающий
-
36 Ruofan Liu
-
38 Jiabao Wen
-
-
1 Zhen Ma
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
Ход матча
49'
53'
65'
65'
72'
0:1
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леандро II
|1
|0.33
|2.
|Diego Oliveira I
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханчао Ю
|2 (1)
|0.67
|2.
|Синьли Пэн
|1
|0.33
|3.
|Jianrong Zhu
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|М'Биа Стефан
|2
|0
|2.
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|3.
|Сяотин Фэн
|1
|0
|4.
|Jiabao Wen
|1
|0
|5.
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|6.
|Wei Wang
|1
|0
|7.
|Shenglong Jiang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Токио
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Шанхай Шэньхуа
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Токио Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вегальта Сендай 2:2 Токио Нагойя Грампус 1:0 Токио Токио 1:0 Консадоле Саппоро Кавасаки Фронтале 2:1 Токио
Токио 1:3 Касива Рейсол Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама 1:0 Токио Токио 3:1 Симидзу С-Палс Токио 0:1 Гамба Осака Кавасаки Фронтале 0:2 Токио Сёнан Бельмаре 0:1 Токио Урава Редс 0:1 Токио Саган Тосу 3:0 Токио Токио 2:0 Серезо Осака Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 2:3 Оита Тринита Виссел Кобе 2:2 Токио Токио 2:1 Йокогама Оита Тринита 0:1 Токио Токио 3:0 Нагойя Грампус
Шанхай Шэньхуа Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ульсан Хендай 3:1 Шанхай Шэньхуа Перт Глори 1:2 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 4:1 Хэбей Форчун
Чуньцинь Лифан 2:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 3:1 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шэньхуа
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|2.
|Ульсан Хендай
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Токио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Перт Глори
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
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