  1. Футбол
  2. Матчи
Бэйцзин Гоань
3:1
Второй тайм: 81'
Мельбурн Виктори
0'
1:0
22' Гол
Аугусто Ренато
28' Желтая карточка
Макманаман Каллум
2:0
34' Гол
Alan VI
44' Желтая карточка
Йеннарис Никлас
3:0
74' Гол
Ziming Wang
3:1
78' Гол в свои ворота
Min-Jae Kim2
81'

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan VI 2 0.67
2. Ziming Wang 2 0.67
3. Аугусто Ренато 1 0.33
4. Фернандо Мартинс 1 0.33
Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойвонен Ола 1 (1) 0.33

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 1 0
Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Макманаман Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0
 Мельбурн Виктори 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мельбурн Виктори 0:0 Бэйцзин Гоань Лига Чемпионов Азии Бэйцзин Гоань 1:0 Мельбурн Виктори Лига Чемпионов Азии

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 3:1 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Сеул 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Мельбурн Виктори 1:3 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Чианграй Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Min-Jae Kim уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - Ziming Wang бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Мельбурн Виктори
1.57
4.85
6.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.30 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 25.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.85 6.75
  1.57 3.59 6.78

Самый высокий коэффициент на матч «Бэйцзин Гоань» – «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бэйцзин Гоань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бэйцзин Гоань» – «Мельбурн Виктори», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 6.10 1.12 4.60 1.19 3.15 1.35 2.10 1.73 2.08 1.72 1.72 2.12 1.68 2.18 1.15 5.30 1.09 7.20 1.08 8.40 1.08 7.70
12.50 1.00 12.50 1.00 4.85 1.16 3.96 1.24 2.47 1.59 1.90 1.88 1.56 2.33 1.28 3.34 1.20 3.94 1.07 6.55 1.05 7.20
5.21 1.18 2.64 1.48 2.26 1.64 1.90 1.93 2.50 1.53 2.07 1.77 1.61 2.31 1.40 2.93 1.85 1.98 1.60 2.33 1.36 3.09 1.41 2.89 1.22 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.40 1.57 1.53 2.50 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
3.45 1.30 2.50 1.52 1.63 2.25 1.24 3.96
2.03 1.80 1.67 2.22 1.30 3.48 1.78 2.05 1.54 2.48 1.35 3.13 1.23 4.05 1.11 6.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.75 2.05 1.47 2.44 1.27 3.70
3.60 1.28 1.98 1.81 1.48 2.61

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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