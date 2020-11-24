Бэйцзин Гоань
3:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
1:0
22' ГолАугусто Ренато
28' Желтая карточкаМакманаман Каллум
2:0
34' ГолAlan VI
44' Желтая карточкаЙеннарис Никлас
3:0
74' ГолZiming Wang
3:1
78' ГолИаннуччи Джанлука
90' Желтая карточкаЧи Чжунго
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
18
Jin
Taiyan
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
19
Райн
Дилан
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
4 Lei Li1
-
20 Ziming Wang
-
24 Fan Yang1
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
-
11 Фолами БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Защитник
-
32 Нисикава СоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Барнетт ДжейПолузащитник
-
-
35 Joshua Varga
-
Главный тренер: Grant Brebner
Ход матча
22'
1:0
34'
2:0
44'
70'
70'
74'
3:0
78'
79'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan VI
|2
|0.67
|2.
|Ziming Wang
|2
|0.67
|3.
|Аугусто Ренато
|1
|0.33
|4.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ианнуччи Джанлука
|1
|0.33
|2.
|Тойвонен Ола
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|2.
|Чи Чжунго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макманаман Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|Мельбурн Виктори
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =7 -3Сеул 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Бэйцзин Гоань 2:1 Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 4:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +7 =2 -11Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар
Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Сеул 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:0 Чианграй Юнайтед Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 2:2 Мельбурн Виктори Касима Антлерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Мельбурн Виктори 5:0 Бали Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мельбурн Виктори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Сеул
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Победитель
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