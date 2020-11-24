Ренн
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Роазон Парк
Челси
0:1
22' ГолХадсон-Одои Каллум
27
Траоре
Амари
18
Докю
Жереми
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
38 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
22 Зиеш ХакимНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
22'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|0.75
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.5
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|4.
|Зиеш Хаким
|1
|0.25
|5.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.25
|6.
|Маунт Мэйсон
|0
|0
|7.
|Хаверц Кай
|0
|0
|8.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Далберт Эстеван
|1
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|3.
|Мартин Йонас
|1
|0
|4.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|5.
|Траоре Амари
|1
|0
|6.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|7.
|Силики Джеймс
|1
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|2
|0
|2.
|Ковачич Матео
|1
|0
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Челси
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Последние игры между собой
Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Челси
Исход игры
Ренн
1.8% (3)
Ничья
6.6% (11)
Челси
91.6% (153)
Тотал 2.5
Больше
59.75% (95)
Меньше
40.25% (64)
Обе команды забьют
Да
61.01% (97)
Нет
38.99% (62)
Популярный счёт
1:2 Челси
39.5% (66)
0:2 Челси
22.2% (37)
0:1 Челси
12.6% (21)
1:3 Челси
10.8% (18)
1:1 Ничья
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
1:4 Челси
1.2% (2)
2:1 Ренн
1.2% (2)
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