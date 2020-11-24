  1. Футбол
  2. Матчи
Ренн
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Челси
0'
0:1
22' Гол
Хадсон-Одои Каллум
44'
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Ньямси
Жерзино
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
12
Силики
Джеймс
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
6
Силва
Тьяго
21
Чилвел
Бенджамин
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
20
Хадсон-Одои
Каллум
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
Ренн
4-3-3
Челси
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Хадсон-Одои Каллум
(Маунт Мэйсон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 0.25
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 (3) 0.75
2. Хадсон-Одои Каллум 2 0.5
3. Абрахам Тэмми 1 0.25
4. Зиеш Хаким 1 0.25
5. Пулишич Кристиан 1 0.25
6. Маунт Мэйсон 0 0
7. Хаверц Кай 0 0
8. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Далберт Эстеван 1 1
2. Да Сильва Дамьен 1 0
3. Мартин Йонас 1 0
4. Тэт Флавьен 1 0
5. Траоре Амари 1 0
6. Дель Кастильо Ромен 1 0
7. Силики Джеймс 1 0
8. Камавинга Эдуардо 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 2 0
2. Ковачич Матео 1 0
3. Зиеш Хаким 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0
 Челси 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест
Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси

Последние игры между собой

Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Челси 3:0 Ренн Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Севилья 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Ренн 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
4. Краснодар 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Грамотно подставился Гирасси перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Силву. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Диагональ исполнил Гирасси на правый фланг, куда врывался Докю, но не смог он достать мяч в пределах поля.
  • 43'
    Зацепился за мяч в штрафной Силики и сбросил на Траоре, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за лицевую линию.
  • 42'
    Пробивал Да Сильва с дальнего угла вратарской после подачи от Буриго с углового, но надежно сыграл Менди, отбив мяч в сторону кулаками.
  • 41'
    С углового Буриго навесил на линию вратарской, но здесь Зума спокойно вынес мяч головой подальше.
  • Угловой
    40'
    Обрезался Чилвел на своей половине поля, подарив мяч Гирасси, но подстраховал партнера Силва и вынес мяч в подкате на угловой.
  • 39'
    Зацепился за мяч на линии штрафной Гирасси и с разворота пробил в нижний угол, но справился с этим выстрелом Менди.
  • 38'
    С правого фланга Траоре прострелил низом в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 37'
    Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Буриго и сбросил под удар Камавинге, но тот не попал с ходу в створ ворот.
  • 36'
    Протащил мяч по центру Маунт и запускал пасом на ворота Вернера, но мяч в последний момент перехватил Ньямси.
  • 35'
    Руками придержал Зума в центре поля за футболку Гирасси. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ренна".
  • 34'
    Прямой ногой заехал Траоре в голову Абрахаму. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением. 
  • 33'
    Накрутил соперника на фланге Докю и прострелил вдоль ворот. После серии рикошетов мяч прилетел к Буриго, который в касание пробил выше ворот.
  • 32'
    После долгого розыгрыша перед чужой штрафной пробил метров с двадцати Ковачич, но не попал он в створ ворот.
  • Опасный момент
    31'
    Догнал мяч у лицевой линии Чилвел и прострелил поперек на Маунта, который пробил с лету, но вытянулся в струну Гомис и спас свою команду.
  • 30'
    Накрутил соперника на фланге Траоре и подал тут же на дальнюю штангу, но вышел из ворот Менди и спокойно забрал мяч в руки.
  • 29'
    С угла поля навесил Буриго в центр штрафной, но здесь выиграл верх Абрахам и головой вернул мяч на фланг.
  • Угловой
    28'
    Прорывался по флангу Трюффер и низом прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Хадсона-Одои полетел на угловой.
  • 27'
    Маунт мягко забросил в штрафную на Абрахама, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • 26'
    С фланга Чилвел запускал пасом в штрафную Вернера, но тот не смог оторваться от Да Сильвы и потерял мяч.
  • 25'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля французы, долгое время центр с мячом не могут перейти лондонцы.
  • 24'
    Гирасси в верховой борьбе на чужой половине поля толкнул в спину Ковачича. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Каллум Хадсон-Одои! В центре поля отобрал мяч Маунт и тут же шикарным пасом вывел один на один с голкипером Хадсона-Одои, который без труда переиграл Гомиса, пробив точно в "домик" вратарю.
  • 21'
    Тонко в разрез отдавал Хадсон-Одои по флангу на Аспиликуэта, но до того мяч не дошел, на перехвате грамотно отыграл Трюффер.
  • 20'
    Получил по ногам на фланге Чилвел от Докю. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
  • 19'
    По флангу отдавал Траоре на ход Докю, но того опередил Чилвел и головой вынес мяч за боковую линию.
  • 18'
    Мог выскакивать один на один с голкипером Вернер после заброса от Аспиликуэты, но вышел за пределы штрафной Гомис и вынес мяч ногами.
  • 17'
    С углового навесил Буриго на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с Силвой не смог пробить головой Силики.
  • Угловой
    16'
    Прорывался по левой бровке Трюффер и низом прострелил в штрафную, но здесь Силва спокойно вынес на угловой.
  • 15'
    В центре поля получил локтем по затылку Сильва в верховой борьбе против Камавинги. Штрафной удар исполнят лондонцы.
  • 14'
    Забросил Ковачич на правый фланг в направлении Аспиликуэты, но того опередил Трюффер и спокойно отобрал мяч.
  • 13'
    Сместился с фланга в центр Траоре и пробил издали по воротам, но на пути мяча оказалась нога Жоржиньо.
  • 12'
    С фланга Трюффер прострелил в центр штрафной, но здесь первым оказался Ковачич и вынес сферу в аут.
  • 11'
    Забросил Маунт на левую бровку, куда забегал Вернер, но не смог он обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • 10'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу и не торопятся раскрываться.
  • 9'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Силики. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 8'
    Выиграл верх в чужой штрафной Вернер и головой сбросил под удар Ковачичу, но выстрел последнего накрыл защитник.
  • 7'
    С углового навесил Маунт на дальнюю штангу, где пробил головой Зума, но мяч полетел крайне неточно.
  • 6'
    Тонко в разрез отдавал Маунт в штрафную на Абрахама, но тому пробить в касание не позволил Да Сильва.
  • 5'
    Прорывался по правому флангу Хадсон-Одои во вратарскую, куда ворвался Вернер, но ударом в касание отправил он мяч на трибуны.
  • 4'
    Забросил Ковачич в штрафную на Аспиликуэту, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Трюффер.
  • 3'
    Диагональ исполнял Зума на левый фланг, куда забегал Вернер, но его опередил Траоре и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 22.00 7.00 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 6.50 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.55 1.53
  21.65 6.72 1.18

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.50 1.11 5.10 1.16 2.45 1.55 3.25 2.00 2.15 1.74 1.90 1.90 1.76 2.14 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 12.00 1.02 11.00 1.01 19.00 0.00 14.50
10.50 1.05 8.90 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.98 1.49 2.66 1.33 3.36 1.14 5.80 1.12 6.60 1.03 12.75
4.44 1.23 3.01 1.41 3.16 1.38 2.27 1.68 1.90 1.98 1.64 2.34 1.38 3.14 1.42 2.97 1.24 4.24 1.12 7.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.87 1.92 1.25 3.90 1.27 3.70 1.14 5.80
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
2.81 1.47 2.30 1.66 1.79 2.10 1.50 2.70 1.62 2.39 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.25 3.70 1.29 3.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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Прогнозы на матч Ренн 0:1 Челси

Исход игры
Ренн
1.8% (3)
Ничья
6.6% (11)
Челси
91.6% (153)
Тотал 2.5
Больше
59.75% (95)
Меньше
40.25% (64)
Обе команды забьют
Да
61.01% (97)
Нет
38.99% (62)
Популярный счёт
1:2 Челси
39.5% (66)
0:2 Челси
22.2% (37)
0:1 Челси
12.6% (21)
1:3 Челси
10.8% (18)
1:1 Ничья
3% (5)
2:2 Ничья
2.4% (4)
1:4 Челси
1.2% (2)
2:1 Ренн
1.2% (2)
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