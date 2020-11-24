Пробивал Да Сильва с дальнего угла вратарской после подачи от Буриго с углового, но надежно сыграл Менди, отбив мяч в сторону кулаками.

Зацепился за мяч в штрафной Силики и сбросил на Траоре, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за лицевую линию.

Диагональ исполнил Гирасси на правый фланг, куда врывался Докю, но не смог он достать мяч в пределах поля.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

Грамотно подставился Гирасси перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Силву. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.

41' С углового Буриго навесил на линию вратарской, но здесь Зума спокойно вынес мяч головой подальше.

40' Обрезался Чилвел на своей половине поля, подарив мяч Гирасси, но подстраховал партнера Силва и вынес мяч в подкате на угловой.

39' Зацепился за мяч на линии штрафной Гирасси и с разворота пробил в нижний угол, но справился с этим выстрелом Менди.

38' С правого фланга Траоре прострелил низом в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

37' Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Буриго и сбросил под удар Камавинге, но тот не попал с ходу в створ ворот.

36' Протащил мяч по центру Маунт и запускал пасом на ворота Вернера, но мяч в последний момент перехватил Ньямси.

35' Руками придержал Зума в центре поля за футболку Гирасси. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Ренна".

34' Прямой ногой заехал Траоре в голову Абрахаму. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

33' Накрутил соперника на фланге Докю и прострелил вдоль ворот. После серии рикошетов мяч прилетел к Буриго, который в касание пробил выше ворот.

32' После долгого розыгрыша перед чужой штрафной пробил метров с двадцати Ковачич, но не попал он в створ ворот.

31' Догнал мяч у лицевой линии Чилвел и прострелил поперек на Маунта, который пробил с лету, но вытянулся в струну Гомис и спас свою команду.

30' Накрутил соперника на фланге Траоре и подал тут же на дальнюю штангу, но вышел из ворот Менди и спокойно забрал мяч в руки.

29' С угла поля навесил Буриго в центр штрафной, но здесь выиграл верх Абрахам и головой вернул мяч на фланг.

28' Прорывался по флангу Трюффер и низом прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Хадсона-Одои полетел на угловой.

27' Маунт мягко забросил в штрафную на Абрахама, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

26' С фланга Чилвел запускал пасом в штрафную Вернера, но тот не смог оторваться от Да Сильвы и потерял мяч.

25' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля французы, долгое время центр с мячом не могут перейти лондонцы.

24' Гирасси в верховой борьбе на чужой половине поля толкнул в спину Ковачича. Фол в атаке зафиксировал судья.

22' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Каллум Хадсон-Одои! В центре поля отобрал мяч Маунт и тут же шикарным пасом вывел один на один с голкипером Хадсона-Одои, который без труда переиграл Гомиса, пробив точно в "домик" вратарю.

21' Тонко в разрез отдавал Хадсон-Одои по флангу на Аспиликуэта, но до того мяч не дошел, на перехвате грамотно отыграл Трюффер.

20' Получил по ногам на фланге Чилвел от Докю. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

19' По флангу отдавал Траоре на ход Докю, но того опередил Чилвел и головой вынес мяч за боковую линию.

18' Мог выскакивать один на один с голкипером Вернер после заброса от Аспиликуэты, но вышел за пределы штрафной Гомис и вынес мяч ногами.

17' С углового навесил Буриго на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с Силвой не смог пробить головой Силики.

16' Прорывался по левой бровке Трюффер и низом прострелил в штрафную, но здесь Силва спокойно вынес на угловой.

15' В центре поля получил локтем по затылку Сильва в верховой борьбе против Камавинги. Штрафной удар исполнят лондонцы.

14' Забросил Ковачич на правый фланг в направлении Аспиликуэты, но того опередил Трюффер и спокойно отобрал мяч.

13' Сместился с фланга в центр Траоре и пробил издали по воротам, но на пути мяча оказалась нога Жоржиньо.

12' С фланга Трюффер прострелил в центр штрафной, но здесь первым оказался Ковачич и вынес сферу в аут.

11' Забросил Маунт на левую бровку, куда забегал Вернер, но не смог он обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

10' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды присматриваются друг к другу и не торопятся раскрываться.

9' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Силики. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

8' Выиграл верх в чужой штрафной Вернер и головой сбросил под удар Ковачичу, но выстрел последнего накрыл защитник.

7' С углового навесил Маунт на дальнюю штангу, где пробил головой Зума, но мяч полетел крайне неточно.

6' Тонко в разрез отдавал Маунт в штрафную на Абрахама, но тому пробить в касание не позволил Да Сильва.

5' Прорывался по правому флангу Хадсон-Одои во вратарскую, куда ворвался Вернер, но ударом в касание отправил он мяч на трибуны.

4' Забросил Ковачич в штрафную на Аспиликуэту, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Трюффер.

3' Диагональ исполнял Зума на левый фланг, куда забегал Вернер, но его опередил Траоре и вынес мяч далеко в центр поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.