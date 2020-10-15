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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 0.33
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 3 (3) 1
2. Абрахам Тэмми 1 0.33
3. Зиеш Хаким 1 0.33
4. Пулишич Кристиан 1 0.33
5. Хадсон-Одои Каллум 1 0.33
6. Хаверц Кай 0 0
7. Джеймс Рис II 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Далберт Эстеван 1 1
2. Да Сильва Дамьен 1 0
3. Мартин Йонас 1 0
4. Тэт Флавьен 1 0
5. Траоре Амари 1 0
6. Дель Кастильо Ромен 1 0
7. Силики Джеймс 1 0
8. Камавинга Эдуардо 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 2 0
2. Ковачич Матео 1 0
3. Зиеш Хаким 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0
 Челси 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест
Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси

Последние игры между собой

Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Челси 3:0 Ренн Лига чемпионов

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
4. Краснодар Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Ренн 1.6% (1)
    X 6.6% (4)
    Челси 91.8% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Челси
    4.72
    4.11
    1.86
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.70 1.85
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.10 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.90 1.86
      4.72 4.11 1.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.23 1.69 2.00 1.87 1.76 2.15 1.47 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.60 0.00 14.50
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.73 2.13 1.50 2.62 1.24 4.15 1.18 4.80 1.07 8.50
    4.70 1.22 2.73 1.51 2.27 1.70 2.02 1.88 1.76 2.18 1.59 2.49 1.48 2.79 1.19 5.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70
    3.45 1.31 2.24 1.65 1.56 2.43 1.20 4.60 1.13 5.70
    2.89 1.47 2.27 1.70 1.76 2.18 1.54 2.64 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
    4.70 1.20 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.25
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Ренн - Челси

    Исход игры
    Ренн
    1.6% (1)
    Ничья
    6.6% (4)
    Челси
    91.8% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (37)
    Меньше
    35.09% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (38)
    Нет
    33.33% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    45.9% (28)
    0:2 Челси
    23% (14)
    1:3 Челси
    8.2% (5)
    0:1 Челси
    4.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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