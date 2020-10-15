Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Челси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|3 (3)
|1
|2.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0.33
|4.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.33
|5.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.33
|6.
|Хаверц Кай
|0
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Далберт Эстеван
|1
|1
|2.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|3.
|Мартин Йонас
|1
|0
|4.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|5.
|Траоре Амари
|1
|0
|6.
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|7.
|Силики Джеймс
|1
|0
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|2
|0
|2.
|Ковачич Матео
|1
|0
|3.
|Зиеш Хаким
|1
|0
|4.
|Канте Н'Голо
|1
|0
|5.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|6.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Челси
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси
Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси
Последние игры между собой
Ренн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
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Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн - Челси
Исход игры
Ренн
1.6% (1)
Ничья
6.6% (4)
Челси
91.8% (56)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (37)
Меньше
35.09% (20)
Обе команды забьют
Да
66.67% (38)
Нет
33.33% (19)
Популярный счёт
1:2 Челси
45.9% (28)
0:2 Челси
23% (14)
1:3 Челси
8.2% (5)
0:1 Челси
4.9% (3)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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