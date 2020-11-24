  1. Футбол
  2. Матчи
Краснодар
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Севилья
0'
0:1
4' Гол
Ракитич Иван
19' Желтая карточка
Сулейманов Магомед-Шапи
45'
1
Городов
Евгений
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
6
Рамирес
Кристиан
14
Олссон
Кристоффер
8
Газинский
Юрий
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
7
Кабелла
Реми
16
Классон
Виктор
33
Берг
Маркус
1
Вацлик
Томаш
12
Кунде
Жюль
6
Гудель
Неманья
20
Карлос
Диего
Сантос
18
Эскудеро
Серхио
14
Оскар
Родригес
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
Краснодар
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Ракитич Иван
19'
Сулейманов Магомед-Шапи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристиан 1 0.25
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.25
3. Берг Маркус 1 (1) 0.25
4. Де Вильена Тонни 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ракитич Иван 2 0.5
2. Эн-Несири Юссеф 2 0.5
3. Де Йонг Люк 1 0.25
4. Акунья Маркос 0 0
5. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Берг Маркус 1 0
3. Кайо Силва 1 0
4. Мартынович Александр 1 0
5. Рамирес Кристиан 1 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
7. Сперцян Эдуард 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Навас Хесус 0 1
3. Торрес Оливер 1 0
4. Оскар Родригес 1 0
5. Хордан Хоан 1 0
6. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Севилья 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар
Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья
Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 3:2 Краснодар Лига чемпионов Севилья 3:0 Краснодар Лига Европы Краснодар 2:1 Севилья Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Севилья 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Ренн 0:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
4. Краснодар 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Гуида в первом тайме.
  • 44'
    Комбинируют хозяева на правом фланге, но передачу в штрафную площадь сделать не смогли.
  • 43'
    Кабелла справа сместился к центру, вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров несильно пробил в первый раз в створ испанских ворот. Вацлик впервые вступил в игру, поймав мяч.
  • 42'
    Кайо играет на перехвате в центре поля, но выбивает мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    41'
    Рамирес в центре поля сбил Окампоса.
  • 40'
    "Севилья" старается сбивать темп встречи, неспешно контролируя мяч в центре поля. Хозяевам активно в прессинге играть не удаётся.
  • Фол, нарушение
    38'
    Берг на чужой половине поля толкнул в спину Гуделя.
  • 37'
    Ракитич слишком сильно сделал передачу в штрафную площадь на Оскара Родригеса.
  • 36'
    Ракитич слева забросил мяч к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.
  • 35'
    Повода для пенальти арбитры не усмотрели. Игра продолжается, а "Севилья" переводит мяч на левый фланг.
  • Видеоповтор
    34'
    Бергу отскочил мяч в руку у линии своей штрафной площади. Ждёи решение ВАР по эпизоду.
  • 33'
    Подачу Кунде справа заблокировал Рамирес.
  • 32'
    Карлос перехватил передачу Берга вперёд направо на Кабелла.
  • 30'
    "Краснодар" комбинирует в центре поля без продвижения вперёд.
  • Опасный момент
    29'
    Оскар Родригес слева со штрафного навесил на Карлоса, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    28'
    Смольников на фланге ударил локтем в лицо Эскудеро.
  • 27'
    Окампос у своей штрафной площади удачно сыграл в отборе против Кабелла.
  • 26'
    Берг в центре поля перехватил передачу Окампоса, но очень долго раздумывал над началом атаки "Краснодара".
  • 25'
    Рамирес с тридцати метров пробил по воротам и попал в Кунде.
  • 24'
    Удар Сулейманова справа из пределов штрафной площади пришёлся в соперника.
  • 23'
    Оскар Родригес слева со штрафного покатил мяч на Ракитича. Иван продолжил атаку через Окампоса, чья подача справа не получилась нацеленной.
  • Фол, нарушение
    22'
    Мартынович на фланге сбил Де Йонга.
  • 20'
    Оскар Родригес справа исполнил перевод в центр на Мунира, удар которого с четырнадцати метров заблокировал Смольников.
  • Желтая карточка
    19'
    Сулейманов за симуляцию получил жёлтую карточку. Магомед-Шапи хотел заработать штрафной удар у чужой штрафной площади.
  • Опасный момент
    18'
    Мунир слева с двадцати шести метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 17'
    "Севилья" контролирует мяч в центре поля.
  • 16'
    Оскар Родригес на правом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил сферу за боковую линию поля.
  • Офсайд
    15'
    Быструю атаку организовали хозяева, но Кабелла слева немного забрался в положение "вне игры".
  • Угловой
    14'
    Неудачно гости разыграли первый угловой удар в матче, быстро потеряв мяч.
  • Опасный момент
    13'
    Кунде справа в штрафной площади обыграл Кайо и пробил с четырнадцати метров в ближний угол. Городов в падении отбил мяч.
  • 12'
    Прострел Смольникова справа не дошёл до Классона.
  • 10'
    Сулейманову не удалось остро слева прострелить к воротам. Мяч достался соперникам.
  • 9'
    Хозяева в позиционной атаке. С привлечением правого фланга у хозяев получается чуть лучше.
  • 8'
    Около 30% болельщиков сегодня присутствует на стадионе. Поддержка пока не сказывается на игре "Краснодара".
  • Фол, нарушение
    7'
    Кабелла на чужой половине поля сбил Окампоса.
  • Описание гола
    5'
    ГОЛ.
    0:1.
    РАКИТИЧ. Окампос ушёл вправо и выдал навес на Ракитича, который ударом с девятнадцати метров без помех точно пробил в левый угол.
  • 5'
    "Краснодар" снова пытается через левый фланг организовать атаку, но Кабелла вперёд продвинуться не удаётся.
  • 4'
    Ракитич по центру дошёл до линии штрафной площади, где мяч у него выбил Мартынович.
  • 3'
    Рамирес слева сделал заброс вперёд на Классона, которого опередил Кунде и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 2'
    "Краснодар" играет в чёрной форме, "Севилья" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Краснодаре"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 6.20 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 5.70 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 3.90 1.63
  15.99 6.30 1.22

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.50 1.05 5.30 1.15 4.00 1.24 2.90 1.72 1.74 2.17 2.20 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.10 6.80 1.03 9.70 1.02 11.00 1.01 18.00 0.00 15.00
11.25 1.04 9.50 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.98 1.92 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.25 1.04 12.00
5.02 1.19 3.66 1.30 2.52 1.56 2.07 1.82 1.78 2.11 1.50 2.69 1.71 2.20 1.30 3.67 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.05 1.37 2.01 1.80 1.25 3.90 1.37 3.05 1.19 4.60
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85
2.94 1.43 2.41 1.61 1.88 1.99 1.55 2.54 1.87 2.01 1.54 2.57 1.22 4.50 1.16 5.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.05 1.44 1.80 2.11 1.28 3.50 1.23 4.05
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
Где смотреть матч Краснодар 0:1 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Краснодар 0:1 Севилья

Исход игры
Краснодар
21% (35)
Ничья
22.8% (38)
Севилья
56.3% (94)
Тотал 2.5
Больше
66.46% (107)
Меньше
33.54% (54)
Обе команды забьют
Да
80.75% (130)
Нет
19.25% (31)
Популярный счёт
1:2 Севилья
36.5% (61)
1:1 Ничья
16.8% (28)
2:1 Краснодар
16.2% (27)
0:2 Севилья
6% (10)
0:1 Севилья
5.4% (9)
2:2 Ничья
4.2% (7)
1:0 Краснодар
2.4% (4)
1:3 Севилья
2.4% (4)
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