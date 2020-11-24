Кайо играет на перехвате в центре поля, но выбивает мяч за боковую линию поля.

Кабелла справа сместился к центру, вошёл в штрафную площадь и с четырнадцати метров несильно пробил в первый раз в створ испанских ворот. Вацлик впервые вступил в игру, поймав мяч.

Комбинируют хозяева на правом фланге, но передачу в штрафную площадь сделать не смогли.

40' "Севилья" старается сбивать темп встречи, неспешно контролируя мяч в центре поля. Хозяевам активно в прессинге играть не удаётся.

38' Берг на чужой половине поля толкнул в спину Гуделя.

37' Ракитич слишком сильно сделал передачу в штрафную площадь на Оскара Родригеса.

36' Ракитич слева забросил мяч к дальней штанге, куда партнёры прибежать не успели.

35' Повода для пенальти арбитры не усмотрели. Игра продолжается, а "Севилья" переводит мяч на левый фланг.

34' Бергу отскочил мяч в руку у линии своей штрафной площади. Ждёи решение ВАР по эпизоду.

33' Подачу Кунде справа заблокировал Рамирес.

32' Карлос перехватил передачу Берга вперёд направо на Кабелла.

30' "Краснодар" комбинирует в центре поля без продвижения вперёд.

29' Оскар Родригес слева со штрафного навесил на Карлоса, который головой пробил рядом с дальней штангой.

28' Смольников на фланге ударил локтем в лицо Эскудеро.

27' Окампос у своей штрафной площади удачно сыграл в отборе против Кабелла.

26' Берг в центре поля перехватил передачу Окампоса, но очень долго раздумывал над началом атаки "Краснодара".

25' Рамирес с тридцати метров пробил по воротам и попал в Кунде.

24' Удар Сулейманова справа из пределов штрафной площади пришёлся в соперника.

23' Оскар Родригес слева со штрафного покатил мяч на Ракитича. Иван продолжил атаку через Окампоса, чья подача справа не получилась нацеленной.

22' Мартынович на фланге сбил Де Йонга.

20' Оскар Родригес справа исполнил перевод в центр на Мунира, удар которого с четырнадцати метров заблокировал Смольников.

19' Сулейманов за симуляцию получил жёлтую карточку. Магомед-Шапи хотел заработать штрафной удар у чужой штрафной площади.

18' Мунир слева с двадцати шести метров пробил рядом с дальней штангой.

17' "Севилья" контролирует мяч в центре поля.

16' Оскар Родригес на правом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил сферу за боковую линию поля.

15' Быструю атаку организовали хозяева, но Кабелла слева немного забрался в положение "вне игры".

14' Неудачно гости разыграли первый угловой удар в матче, быстро потеряв мяч.

13' Кунде справа в штрафной площади обыграл Кайо и пробил с четырнадцати метров в ближний угол. Городов в падении отбил мяч.

12' Прострел Смольникова справа не дошёл до Классона.

10' Сулейманову не удалось остро слева прострелить к воротам. Мяч достался соперникам.

9' Хозяева в позиционной атаке. С привлечением правого фланга у хозяев получается чуть лучше.

8' Около 30% болельщиков сегодня присутствует на стадионе. Поддержка пока не сказывается на игре "Краснодара".

7' Кабелла на чужой половине поля сбил Окампоса.

5' ГОЛ.

0:1.

РАКИТИЧ. Окампос ушёл вправо и выдал навес на Ракитича, который ударом с девятнадцати метров без помех точно пробил в левый угол.

5' "Краснодар" снова пытается через левый фланг организовать атаку, но Кабелла вперёд продвинуться не удаётся.

4' Ракитич по центру дошёл до линии штрафной площади, где мяч у него выбил Мартынович.

3' Рамирес слева сделал заброс вперёд на Классона, которого опередил Кунде и выбил мяч за боковую линию поля.

2' "Краснодар" играет в чёрной форме, "Севилья" - в белой.