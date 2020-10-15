Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Кристиан
|1
|0.33
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.33
|3.
|Берг Маркус
|1 (1)
|0.33
|4.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0.67
|2.
|Ракитич Иван
|1
|0.33
|3.
|Де Йонг Люк
|1
|0.33
|4.
|Акунья Маркос
|0
|0
|5.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|2.
|Берг Маркус
|1
|0
|3.
|Кайо Силва
|1
|0
|4.
|Мартынович Александр
|1
|0
|5.
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|6.
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|2
|0
|2.
|Навас Хесус
|0
|1
|3.
|Торрес Оливер
|1
|0
|4.
|Оскар Родригес
|1
|0
|5.
|Хордан Хоан
|1
|0
|6.
|Кунде Жюль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Севилья
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар
Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья
Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Краснодар - Севилья
Исход игры
Краснодар
26.2% (16)
Ничья
26.2% (16)
Севилья
47.5% (29)
Тотал 2.5
Больше
64.41% (38)
Меньше
35.59% (21)
Обе команды забьют
Да
81.36% (48)
Нет
18.64% (11)
Популярный счёт
1:2 Севилья
32.8% (20)
2:1 Краснодар
19.7% (12)
1:1 Ничья
16.4% (10)
0:2 Севилья
6.6% (4)
2:2 Ничья
6.6% (4)
1:0 Краснодар
4.9% (3)
0:1 Севилья
3.3% (2)
1:3 Севилья
3.3% (2)
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