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Краснодар
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристиан 1 0.33
2. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.33
3. Берг Маркус 1 (1) 0.33
4. Де Вильена Тонни 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 2 0.67
2. Ракитич Иван 1 0.33
3. Де Йонг Люк 1 0.33
4. Акунья Маркос 0 0
5. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Олссон Кристоффер 2 0
2. Берг Маркус 1 0
3. Кайо Силва 1 0
4. Мартынович Александр 1 0
5. Рамирес Кристиан 1 0
6. Сперцян Эдуард 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 2 0
2. Навас Хесус 0 1
3. Торрес Оливер 1 0
4. Оскар Родригес 1 0
5. Хордан Хоан 1 0
6. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Севилья 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Краснодар 1:0 Тамбов Зенит 3:1 Краснодар Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар
Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья
Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Севилья: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Севилья 3:2 Краснодар Лига чемпионов Севилья 3:0 Краснодар Лига Европы Краснодар 2:1 Севилья Лига Европы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 7 - 0 7
2. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ренн Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
4. Краснодар Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Краснодар 26.2% (16)
    X 26.2% (16)
    Севилья 47.5% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Севилья
    5.06
    4.00
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.95 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.75 1.70
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.00 1.73
      5.06 4.00 1.74

    Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.50 1.20 3.40 1.29 2.26 1.66 2.02 1.79 1.78 2.04 1.47 2.60 1.25 3.90 1.17 4.60 1.07 7.80 1.06 8.20 1.01 14.00
    14.75 1.02 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.78 2.06 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.75 1.08 8.20
    4.78 1.21 2.79 1.49 2.32 1.67 2.08 1.84 1.81 2.09 1.64 2.38 1.52 2.65 1.20 4.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.64 1.52 2.50 1.18 4.80
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.55
    2.98 1.44 2.35 1.66 1.81 2.12 1.56 2.56 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.94 1.81 1.45 2.65
    4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.41
    Где смотреть матч Краснодар - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Краснодар - Севилья

    Исход игры
    Краснодар
    26.2% (16)
    Ничья
    26.2% (16)
    Севилья
    47.5% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.41% (38)
    Меньше
    35.59% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (48)
    Нет
    18.64% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    32.8% (20)
    2:1 Краснодар
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
    0:2 Севилья
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
    1:0 Краснодар
    4.9% (3)
    0:1 Севилья
    3.3% (2)
    1:3 Севилья
    3.3% (2)
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