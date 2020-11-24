  1. Футбол
  2. Матчи
ПСЖ
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
2' Желтая карточка
Форсберг Эмиль
1:0
11' Пенальти
Неймар
40' Желтая карточка
Неймар
41' Желтая карточка
Паредес Леандро
46'
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
22
Диалло
Абду
5
Маркиньос
Маркос
25
Баккер
Митчел
21
Эррера
Андер
15
Данилу
Перейра
8
Паредес
Леандро
11
Ди
Мария
Анхель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
5
Юпамекано
Део
6
Конате
Ибраима
3
Анхелиньо
Хосе
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
10
Форсберг
Эмиль
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
25
Ольмо
Дани
ПСЖ
4-3-3
РБ Лейпциг
4-3-3

Ход матча

2'
 
Форсберг Эмиль
11'
Неймар
1:0
40'
Неймар
 
41'
Паредес Леандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Мойзе 2 0.5
2. Ди Мария Анхель 1 0.25
3. Неймар 1 (1) 0.25
4. Мбаппе Килиан 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 0.5
2. Нкунку Кристофер 1 0.25
3. Форсберг Эмиль 1 (1) 0.25
4. Кампль Кевин 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Гуэйе Идрисса 1 1
2. Кимпембе Преснел 1 1
3. Неймар 2 0
4. Кюрзава Левен 1 0
5. Паредес Леандро 1 0
6. Данилу Перейра 1 0
7. Керер Тило 1 0
8. Кин Мойзе 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хенрихс Бенджамин 2 0
2. Юпамекано Део 2 0
3. Конате Ибраима 2 0
4. Форсберг Эмиль 1 0
5. Забитцер Марсель 1 0
6. Нкунку Кристофер 1 0
7. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 РБ Лейпциг 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ
Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Лига чемпионов РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Лига чемпионов РБ Лейпциг 4:2 ПСЖ Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    49'
    А вот уже теперь Флоренци нарушил правила против Нкунку на левом фланге. "Лейпциг" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 48'
    Анхелиньо получил мяч на левом углу штрафной площади, затем последовала передача на ход Нкунку, Флоренци прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 47'
    Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "ПСЖ", Нкунку в борьбе с Маркиньосом не смог зацепиться за мяч. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как "ПСЖ" сможет себя сейчас проявить. В конце первого тайма хозяева поля уже стали сильно заводиться и получать карточки, что не очень хорошо. Также нельзя забывать матч против "Монако", где именно провальный второй тайм стоил команде Томаса Тухеля даже ничьей, а ведь парижане вели 2:0. "Лейпциг" наверняка будет стараться играть в атаке ещё более активно, а иначе в противостоянии с "ПСЖ" сравнять счёт не получится. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Лейпциг" 1:0. Пока единственный мяч в этой встрече в самом начале матча с пенальти забил Неймар. Во втором тайме "ПСЖ" обязательно нужно стараться развивать своё преимущество, а иначе по такой нервной игре "Лейпциг" может не только вновь отыграться, но затем и полностью перевернуть игру, как это было в Германии. 
  • 45'
    Поульсен выполнил передачу на ход Ольмо по правому флангу, Дани в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Форсберг в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Данни Маккели к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Лейпцига". Ди Мария разыграл корнер с Неймаром, далее к моменту подключились Маркиньос и Эррера, но всё же сам Анхель с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Диалло в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гулачи, который играл на выходе. 
  • Желтая карточка
    44'
    Форвард "ПСЖ" Неймар получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Забитцера. 
  • Опасный момент
    43'
    Последовала передача с левого фланга на левый угол штрафной площади "Лейпцига", Конате рискованно играл в подкате против Мбаппе, но всё же он смог чисто выбить мяч из-под ног Килиана. 
  • Опасный момент
    42'
    Поульсен от линии штрафной площади выполнил передачу немного назад, Хайдара плотно пробил по воротам, случился небольшой рикошет от ноги Диалло, но Навас среагировал и отбил мяч на правый фланг. 
  • 41'
    Поульсен получил мяч на правом углу штрафной площади, далее Юссуф обыграл Диалло и пробил в левый угол ворот, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 40'
    Нкунку ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Кристофер выполнил подачу в центр, Флоренци вместе с Данилу перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Теперь уже Паредес в центре поля нарушил правила против Поульсена и едва не начал конфликт с форвардом "Лейпцига". 
  • Фол, нарушение
    38'
    Юпамекано в центре поля нарушил правила против Неймара. Игроки "ПСЖ" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    37'
    Ди Мария со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Форсберг в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Эрреры. "ПСЖ" заработал ещё один неплохой стандарт. 
  • 35'
    Неймар убежал к линии штрафной площади, сместился немного к левому углу штрафной и пробил по воротам, мяч попал в Юпамекано. 
  • 34'
    Нкунку со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч неудачно попал в ногу Баккеру, но своего партнёра по обороне подстраховал Диалло, мяч был выбит на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Данилу на своей половине поля нарушил правила против Нкунку. Вновь "Лейпциг" тщательно готовится к стандарту. 
  • 32'
    Неймар со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Гулачи уверенно сыграл на выходе и без всякого труда забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Теперь уже Забитцер на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мбаппе. "ПСЖ" заработал уже довольно опасный стандарт. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Анхелиньо в центре поля нарушил правила против Мбаппе. Игроки "ПСЖ" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 29'
    Конате теперь уже выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Нкунку, Флоренци прочитал момент и выбил мяч в центр поля. 
  • 28'
    Нкунку со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате в борьбе с Маркиньосом неудачно сыграл головой и отправил мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Данилу нарушил правила против Поульсена на своей половине поля. Игроки "Лейпцига" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Судья
    26'
    Ди Мария в борьбе с Конате на правом фланге оказался на газоне, боковой арбитр не дал отмашки Данни Маккели, игра продолжается. 
  • 25'
    Неймар разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Ди Мария обработал мяч и на исполнение пробил в левый угол ворот, Гулачи в прыжке спокойно накрыл мяч. 
  • 24'
    Хайдара с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Навас уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    23'
    Мбаппе в центре поля нарушил правила против Мукиэле, а затем Килиан не дал сопернику быстро разыграть стандарт. 
  • 22'
    Диалло при передаче назад с правого фланга подставил Наваса, Поульсен активно бежал на голкипера "ПСЖ", пришлось Кейлору выбивать мяч в аут. 
  • 21'
    Конате подключился к атаке, но передача от Ибраима на правый угол штрафной площади получилось слишком сильно, Ольмо не мог сохранить мяч в игре. 
  • 20'
    Ди Мария попытался развить контратаку "ПСЖ" через левый фланг, но Нкунку сразу же накрыл Анхеля и выбил мяч в аут. 
  • 19'
    Форсберг отправился прессинговать Наваса в штрафную площадь, голкипер "ПСЖ" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • 18'
    Мбаппе по левому флангу прошёл к штрафной площади и затем выполнил передачу к линии штрафной на Неймара, Неймар неудачно обработал мяч, но затем и Юпамекано неудачно выбил мяч к левому углу вратарской, Мбаппе в падении через себя пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 17'
    Забитцер теперь уже выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Анхелиньо выполнил скидку в центр к линии штрафной, но там был только Ди Мария. 
  • 16'
    Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Баккер головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    15'
    Нкунку с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Конате нарушил правила против Флоренци в борьбе за верховой мяч. 
  • Угловой
    14'
    Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой пробил под перекладину, Навас в прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    13'
    Хайдара ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу к левому углу штрафной, Нкунку головой сбросил мяч к линии штрафной на Забитцера, Марсель в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "ПСЖ", пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой. 
  • Пенальти
    12'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Неймар!!! Неймар с "точки" пробил точно в правый угол ворот, Гулачи угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер "Лейпцига" не смог. 
  • Пенальти!
    11'
    Пенальти назначается в ворота "Лейпцига"! Последовала передача на правый угол штрафной площади на ход Ди марии, Анхеля на самом углу штрафной площади сбил Забитцер, Данни Маккели сразу же дал свисток и указал на "точку". 
  • 10'
    Ди Мария со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Гулачи грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Забитцер на своей половине поля нарушил правила против Неймара. "ПСЖ" тщательно готовится к стандарту. 
  • Судья
    8'
    Неймар у центрального круга в борьбе с Мукиэле на этот раз оказался на газоне, Данни Маккели вновь показал, что нужно продолжать игру. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Эррера при обработке мяча на правом фланге подыграл себе рукой, Данни Маккели всё видел и дал свисток в пользу "Лейпцига". 
  • Фол, нарушение
    6'
    Нкунку перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "ПСЖ", правила были нарушены против Неймара. 
  • 5'
    Мукиэле из центра поля выполнил передачу на ход Нкунку по левому флангу, но сам Кристофер не стал делать рывок за мячом, он ждал более точного паса в ноги. 
  • Судья
    4'
    Баккеру теперь уже немного досталось по ногам у кромки поля от Мукиэле, но тут Данни Маккели показал, что нужно играть дальше. 
  • Желтая карточка
    3'
    Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг у радиуса штрафной площади "ПСЖ" далековато отпустил от себя мяч, затем Форсберг попытался вернуть контроль, но в итоге попал в голеностоп Паредесу, Данни Маккели сразу же показал жёлтую карточку. 
  • 2'
    Баккер сразу же попытался разогнать атаку через левый фланг, но его передача вперёд была перехвачена Мукиэле, который в подкате выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "ПСЖ" на своём поле обязан набирать три очка, если команда Томаса Тухеля вновь допустит осечку, она может практически не оставить себе шансов на выход из группы Н. 
  • Второй тайм
  • 47'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    РБ Лейпциг контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.10 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.10 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.40 4.85
  1.37 4.78 9.84

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
22.00 0.00 13.50 1.01 5.55 1.14 4.05 1.23 2.15 1.70 1.58 2.35 1.90 1.96 1.35 3.15 1.98 1.83 1.13 5.80 1.10 6.80 1.13 4.75 1.10 5.55 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 15.50
5.45 1.10 4.95 1.16 2.70 1.44 2.17 1.69 1.75 2.20 1.40 2.95 1.28 3.54 1.11 5.65 1.08 6.15 1.01 10.50
7.08 1.11 2.54 1.55 2.20 1.72 1.85 2.03 1.61 2.41 1.47 2.78 1.73 2.18 1.52 2.64 1.15 5.83 1.12 6.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.00 1.24 3.00 1.41 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
4.45 1.21 3.04 1.38 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40
4.13 1.25 3.45 1.33 2.76 1.48 2.01 1.87 1.31 3.57 1.17 5.41 1.50 2.69 1.33 3.45 1.25 4.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.97 1.82 1.45 2.70 1.28 3.60
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.20
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
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Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг

Исход игры
ПСЖ
89.4% (144)
Ничья
8.1% (13)
РБ Лейпциг
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.56% (121)
Меньше
22.44% (35)
Обе команды забьют
Да
78.85% (123)
Нет
21.15% (33)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
54% (87)
2:0 ПСЖ
13% (21)
3:1 ПСЖ
10.6% (17)
1:1 Ничья
4.3% (7)
1:0 ПСЖ
3.7% (6)
3:0 ПСЖ
3.1% (5)
3:2 ПСЖ
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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