ПСЖ
1:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Парк де Пренс
РБ Лейпциг
2' Желтая карточкаФорсберг Эмиль
1:0
11' ПенальтиНеймар
40' Желтая карточкаНеймар
41' Желтая карточкаПаредес Леандро
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
-
14 Адамс ТайлерЗащитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
40'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Мойзе
|2
|0.5
|2.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.25
|3.
|Неймар
|1 (1)
|0.25
|4.
|Мбаппе Килиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.5
|2.
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|3.
|Форсберг Эмиль
|1 (1)
|0.25
|4.
|Кампль Кевин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуэйе Идрисса
|1
|1
|2.
|Кимпембе Преснел
|1
|1
|3.
|Неймар
|2
|0
|4.
|Кюрзава Левен
|1
|0
|5.
|Паредес Леандро
|1
|0
|6.
|Данилу Перейра
|1
|0
|7.
|Керер Тило
|1
|0
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|2.
|Юпамекано Део
|2
|0
|3.
|Конате Ибраима
|2
|0
|4.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|1
|0
|6.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|7.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|РБ Лейпциг
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =0 -6Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|2.
|ПСЖ
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 7
|6
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0:3 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
Исход игры
ПСЖ
89.4% (144)
Ничья
8.1% (13)
РБ Лейпциг
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
77.56% (121)
Меньше
22.44% (35)
Обе команды забьют
Да
78.85% (123)
Нет
21.15% (33)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
54% (87)
2:0 ПСЖ
13% (21)
3:1 ПСЖ
10.6% (17)
1:1 Ничья
4.3% (7)
1:0 ПСЖ
3.7% (6)
3:0 ПСЖ
3.1% (5)
3:2 ПСЖ
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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