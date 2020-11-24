Начинается второй тайм. Посмотрим, как "ПСЖ" сможет себя сейчас проявить. В конце первого тайма хозяева поля уже стали сильно заводиться и получать карточки, что не очень хорошо. Также нельзя забывать матч против "Монако", где именно провальный второй тайм стоил команде Томаса Тухеля даже ничьей, а ведь парижане вели 2:0. "Лейпциг" наверняка будет стараться играть в атаке ещё более активно, а иначе в противостоянии с "ПСЖ" сравнять счёт не получится.

Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади "ПСЖ", Нкунку в борьбе с Маркиньосом не смог зацепиться за мяч.

Анхелиньо получил мяч на левом углу штрафной площади, затем последовала передача на ход Нкунку, Флоренци прочитал момент и перехватил мяч.

А вот уже теперь Флоренци нарушил правила против Нкунку на левом фланге. "Лейпциг" заработал довольно опасный стандарт.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Лейпциг" 1:0. Пока единственный мяч в этой встрече в самом начале матча с пенальти забил Неймар. Во втором тайме "ПСЖ" обязательно нужно стараться развивать своё преимущество, а иначе по такой нервной игре "Лейпциг" может не только вновь отыграться, но затем и полностью перевернуть игру, как это было в Германии.

45' Поульсен выполнил передачу на ход Ольмо по правому флангу, Дани в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Форсберг в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

45' Одну минуту добавил Данни Маккели к основному времени первого тайма.

45' Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Угловой у ворот "Лейпцига". Ди Мария разыграл корнер с Неймаром, далее к моменту подключились Маркиньос и Эррера, но всё же сам Анхель с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Диалло в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Гулачи, который играл на выходе.

44' Форвард "ПСЖ" Неймар получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Забитцера.

43' Последовала передача с левого фланга на левый угол штрафной площади "Лейпцига", Конате рискованно играл в подкате против Мбаппе, но всё же он смог чисто выбить мяч из-под ног Килиана.

42' Поульсен от линии штрафной площади выполнил передачу немного назад, Хайдара плотно пробил по воротам, случился небольшой рикошет от ноги Диалло, но Навас среагировал и отбил мяч на правый фланг.

41' Поульсен получил мяч на правом углу штрафной площади, далее Юссуф обыграл Диалло и пробил в левый угол ворот, мяч довольно сильно ушёл в сторону от цели.

40' Нкунку ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Кристофер выполнил подачу в центр, Флоренци вместе с Данилу перехватили мяч.

39' Теперь уже Паредес в центре поля нарушил правила против Поульсена и едва не начал конфликт с форвардом "Лейпцига".

38' Юпамекано в центре поля нарушил правила против Неймара. Игроки "ПСЖ" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

37' Ди Мария со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

36' Форсберг в борьбе за верховой мяч на своей половине поля нарушил правила против Эрреры. "ПСЖ" заработал ещё один неплохой стандарт.

35' Неймар убежал к линии штрафной площади, сместился немного к левому углу штрафной и пробил по воротам, мяч попал в Юпамекано.

34' Нкунку со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч неудачно попал в ногу Баккеру, но своего партнёра по обороне подстраховал Диалло, мяч был выбит на правый фланг.

33' Данилу на своей половине поля нарушил правила против Нкунку. Вновь "Лейпциг" тщательно готовится к стандарту.

32' Неймар со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Гулачи уверенно сыграл на выходе и без всякого труда забрал мяч в руки.

31' Теперь уже Забитцер на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Мбаппе. "ПСЖ" заработал уже довольно опасный стандарт.

30' Анхелиньо в центре поля нарушил правила против Мбаппе. Игроки "ПСЖ" довольно быстро разыграли стандарт.

29' Конате теперь уже выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Нкунку, Флоренци прочитал момент и выбил мяч в центр поля.

28' Нкунку со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Конате в борьбе с Маркиньосом неудачно сыграл головой и отправил мяч на левый фланг.

27' Данилу нарушил правила против Поульсена на своей половине поля. Игроки "Лейпцига" тщательно готовятся к стандарту.

26' Ди Мария в борьбе с Конате на правом фланге оказался на газоне, боковой арбитр не дал отмашки Данни Маккели, игра продолжается.

25' Неймар разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Ди Мария обработал мяч и на исполнение пробил в левый угол ворот, Гулачи в прыжке спокойно накрыл мяч.

24' Хайдара с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Навас уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

23' Мбаппе в центре поля нарушил правила против Мукиэле, а затем Килиан не дал сопернику быстро разыграть стандарт.

22' Диалло при передаче назад с правого фланга подставил Наваса, Поульсен активно бежал на голкипера "ПСЖ", пришлось Кейлору выбивать мяч в аут.

21' Конате подключился к атаке, но передача от Ибраима на правый угол штрафной площади получилось слишком сильно, Ольмо не мог сохранить мяч в игре.

20' Ди Мария попытался развить контратаку "ПСЖ" через левый фланг, но Нкунку сразу же накрыл Анхеля и выбил мяч в аут.

19' Форсберг отправился прессинговать Наваса в штрафную площадь, голкипер "ПСЖ" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

18' Мбаппе по левому флангу прошёл к штрафной площади и затем выполнил передачу к линии штрафной на Неймара, Неймар неудачно обработал мяч, но затем и Юпамекано неудачно выбил мяч к левому углу вратарской, Мбаппе в падении через себя пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

17' Забитцер теперь уже выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Анхелиньо выполнил скидку в центр к линии штрафной, но там был только Ди Мария.

16' Анхелиньо с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Баккер головой выбил мяч на правый фланг.

15' Нкунку с углового вновь выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз Конате нарушил правила против Флоренци в борьбе за верховой мяч.

14' Нкунку с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Юпамекано головой пробил под перекладину, Навас в прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

13' Хайдара ворвался в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу к левому углу штрафной, Нкунку головой сбросил мяч к линии штрафной на Забитцера, Марсель в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "ПСЖ", пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой.

12' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Неймар!!! Неймар с "точки" пробил точно в правый угол ворот, Гулачи угадал направление удара, но спасти свою команду голкипер "Лейпцига" не смог.

11' Пенальти назначается в ворота "Лейпцига"! Последовала передача на правый угол штрафной площади на ход Ди марии, Анхеля на самом углу штрафной площади сбил Забитцер, Данни Маккели сразу же дал свисток и указал на "точку".

10' Ди Мария со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Гулачи грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

9' Забитцер на своей половине поля нарушил правила против Неймара. "ПСЖ" тщательно готовится к стандарту.

8' Неймар у центрального круга в борьбе с Мукиэле на этот раз оказался на газоне, Данни Маккели вновь показал, что нужно продолжать игру.

7' Эррера при обработке мяча на правом фланге подыграл себе рукой, Данни Маккели всё видел и дал свисток в пользу "Лейпцига".

6' Нкунку перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "ПСЖ", правила были нарушены против Неймара.

5' Мукиэле из центра поля выполнил передачу на ход Нкунку по левому флангу, но сам Кристофер не стал делать рывок за мячом, он ждал более точного паса в ноги.

4' Баккеру теперь уже немного досталось по ногам у кромки поля от Мукиэле, но тут Данни Маккели показал, что нужно играть дальше.

3' Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг у радиуса штрафной площади "ПСЖ" далековато отпустил от себя мяч, затем Форсберг попытался вернуть контроль, но в итоге попал в голеностоп Паредесу, Данни Маккели сразу же показал жёлтую карточку.

2' Баккер сразу же попытался разогнать атаку через левый фланг, но его передача вперёд была перехвачена Мукиэле, который в подкате выбил мяч в аут.