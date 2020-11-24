Джованни Рейна рвётся вперёд по левому флангу, но против него фолит Баланта.

Аканджи сам пошёл по правому флангу, выполнил перевод на дугу перед штрафной площади "Брюгге", где против Беллингхема были нарушены правила со стороны Баланты.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ДЖЕДОН САНЧО!!! Санчо ударом со стандарта отправил мяч в угол ворот под перекладину.

42' Делани сыграл на опережении в центре поля и против него задел ногу Вормер.

41' Геррейро выполнил подачу в центр штрафной площади соперника, откуда бельгийцы выбили сферу в сторону центрального круга.

40' Джованни Рейна с линии штрафной пробил по воротам и мяч пролетел на пару метров выше перекладины.

39' Мёнье подключился в атаку, пытался прострелить в штрафную площадь соперника, но мяч от Кателаре вылетел за боковую линию.

38' Дьятта подключился в атаку, пошла в его направлении передача, но он принял игровой снаряд уже за пределами поля.

37' Игроки "Брюгге" продвинулись на половину поля соперника, но перекатывают игровой снаряд поперёк поля вдалеке от штрафной Бюрки.

36' Коссуну под прессингом соперника выбивал мяч из своей штрафной и мяч от Торгана Азара вылетел за пределы поля.

35' Немецкие без особых проблем отбились после подачи в штрафную Бюрки соперником.

34' Хуммельс в борьбе за мяч придержал форварда "Брюгге" Крменчика и арбитр зафиксировал нарушение правил.

33' Ланг пытался пройти вперёд по левому флангу, но Аканджи сыграл в отборе и перехватил футбольный снаряд.

32' Хуммельс выполнил длинную передачу вперёд, но Холанн оказался в офсайде.

31' Ещё раз выполнил Санчо подачу на ближнюю штангу, но теперь уже бельгийцы выбили сферу за боковую линию.

30' Санчо разыграл угловой с партнёром, после чего Аканджи нанёс удар по воротам и Миньоле в падении отразил игровой снаряд.

29' Геррейро подключился в атаку, покатил мяч на край штрафной Санчо, который пытался сыграл в центр вратарской, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.

28' Защитники "Брюгге" взяли игровой снаряд под свой контроль и пока не спешат переходить центральную линию, хотя у них это не очень и получается.

27' Дели подключился в атаку, выполнил подачу в центр штрафной "шмелей", но там находился один Бюрки.

26' Торган Азар отработал в обороне на своей половине поля и перехватил игровой снаряд, после чего выполнил диагональ на левый фланг.

25' Хуммельс сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

24' Вормер нанёс удар по воротам с линии штрафной площади, но мяч пролетел рядом со штангой.

23' Взяли игровой снаряд немецкие игроки под свой контроль на половине поля соперника, у гостей пока ещё есть силы на прессинг.

22' Аканджи теперь в штрафной площади дортмундской "Боруссии" поставил корпус Крменчику и мяч прикатился в руки Бюрки.

21' Джованни Рейна вошёл в штрафную площадь соперника по центру, поставил корпус, но в борьбе с соперником потерял равновесие и упал на газон.

20' Торган Азар сыграл вперёд по левой бровке на Холанна, который удержал мяч, продвинулся вперёд и сыграл направо на Санчо.

19' Холанн пытался перевести мяч на правый край штрафной на Мёнье, но Коссуну сыграл на опережение и перехватил сферу.

18' Вормер дошёл до штрафной площади "шмелей", но его накрыли соперники и он потерял футбольный снаряд.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!!! Делани перехватил мяч в центре поля, сыграл на свободное пространство Холанну, который вошёл в штрафную и отправил игровой снаряд в ближний угол ворот.

16' Кетеларе здорово принял диагональ от партнёра, ушёл от Мёнье и пошёл в лицевую, но не рассчитал скорость и выпустил сферу за линию ворот.

15' Аканджи вновь выполнил передачу вперёд по правой бровке, но Дели сыграл на опережении и переправил снаряд за боковую линию.

14' Геррейро подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную и Миньоле на выходе в прыжке зафиксировал сферу.

13' Санчо наносил удар по воротам с левого края штрафной, но мяч вместо этого пролетел вдоль ворот к угловому флажку на правой бровке.

12' Джованни Рейна пошёл в лицевую, но слишком сильно пробросил мяч вперёд и вместе с ним выбежал за пределы поля.

11' Делани сыграл к линии штрафной на Беллингхема, но тот под прессингом соперников сыграл назад на партнёров.

10' Бюрки выполнил длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел к Миньоле.

9' Делани сыграл налево на Джованни Рейну, который из-за пределов штрафной пробил по воротам и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

8' Кетеларе на правой бровке придержал Торгана Азара и арбитр зафиксировал фол.

7' Ванакен сыграл в центр штрафной на Ланга, который в касание пробил по воротам, но вышло выше каркаса и из положения "вне игры".

6' Хуммельс теперь выполнил заброс в штрафную площадь бельгийцев, но теперь Миньоле вышел к линии штрафной и зафиксировал круглого.

5' Аканджи выполнил передачу вперёд по правому флангу в направлении Санчо, но защитник "Брюгге" сыграл на перехвате и отправил сферу обратно.

4' Аканджи сыграл вперёд на Мёнье, который подключился в атаку, прострелил в штрафную, откуда Дели выбил сферу в сторону центрального круга.

3' Дели выполнил длинную передачу вперёд из центрального круга, но мяч прилетел в руки вышедшему из ворот Бюрки.

2' Торган Азар на скорости шёл вперёд, выполнил передачу в направлении Холанна, но мяч прилетел в пятку защитника из "Брюгге".