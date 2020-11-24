  1. Футбол
  2. Матчи
Боруссия Д
2:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
18' Гол
Холанн Эрлинг
2:0
45' Гол
Санчо Джедон
50'
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
6
Делани
Томас
7
Санчо
Джедон
10
Азар
Торган
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
17
Дели
Симон
90
Кетеларе
Шарль
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
11
Дьятта
Крепен
10
Ланг
Ноа
9
Крменчик
Михал
Боруссия Д
4-2-3-1
Брюгге
3-5-2

Ход матча

18'
Холанн Эрлинг
(Санчо Джедон)
1:0
45'
Санчо Джедон
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 5 1.25
2. Санчо Джедон 2 (1) 0.5
3. Азар Торган 1 0.25
4. Мёнье Тома 0 0
5. Беллингхем Джуд 0 0
6. Джованни Рейна 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 1 0.25
2. Кетеларе Шарль 1 0.25
3. Ванакен Ханс 1 (1) 0.25
4. Вормер Руд 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 2 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Брюгге 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен
Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Брюгге 0:3 Боруссия Д Лига чемпионов Боруссия Д 0:0 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 0:1 Боруссия Д Лига чемпионов Брюгге 3:1 Боруссия Д Международные матчи (клубы)

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Лацио 2:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Брюгге 0:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Зенит 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    47'
    Джованни Рейна рвётся вперёд по левому флангу, но против него фолит Баланта.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ДЖЕДОН САНЧО!!! Санчо ударом со стандарта отправил мяч в угол ворот под перекладину.
  • Фол, нарушение
    43'
    Аканджи сам пошёл по правому флангу, выполнил перевод на дугу перед штрафной площади "Брюгге", где против Беллингхема были нарушены правила со стороны Баланты.
  • Фол, нарушение
    42'
    Делани сыграл на опережении в центре поля и против него задел ногу Вормер.
  • Угловой
    41'
    Геррейро выполнил подачу в центр штрафной площади соперника, откуда бельгийцы выбили сферу в сторону центрального круга.
  • 40'
    Джованни Рейна с линии штрафной пробил по воротам и мяч пролетел на пару метров выше перекладины.
  • 39'
    Мёнье подключился в атаку, пытался прострелить в штрафную площадь соперника, но мяч от Кателаре вылетел за боковую линию.
  • 38'
    Дьятта подключился в атаку, пошла в его направлении передача, но он принял игровой снаряд уже за пределами поля.
  • 37'
    Игроки "Брюгге" продвинулись на половину поля соперника, но перекатывают игровой снаряд поперёк поля вдалеке от штрафной Бюрки.
  • 36'
    Коссуну под прессингом соперника выбивал мяч из своей штрафной и мяч от Торгана Азара вылетел за пределы поля.
  • 35'
    Немецкие без особых проблем отбились после подачи в штрафную Бюрки соперником.
  • Фол, нарушение
    34'
    Хуммельс в борьбе за мяч придержал форварда "Брюгге" Крменчика и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 33'
    Ланг пытался пройти вперёд по левому флангу, но Аканджи сыграл в отборе и перехватил футбольный снаряд.
  • Офсайд
    32'
    Хуммельс выполнил длинную передачу вперёд, но Холанн оказался в офсайде.
  • Угловой
    31'
    Ещё раз выполнил Санчо подачу на ближнюю штангу, но теперь уже бельгийцы выбили сферу за боковую линию.
  • Угловой
    30'
    Санчо разыграл угловой с партнёром, после чего Аканджи нанёс удар по воротам и Миньоле в падении отразил игровой снаряд.
  • 29'
    Геррейро подключился в атаку, покатил мяч на край штрафной Санчо, который пытался сыграл в центр вратарской, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 28'
    Защитники "Брюгге" взяли игровой снаряд под свой контроль и пока не спешат переходить центральную линию, хотя у них это не очень и получается.
  • 27'
    Дели подключился в атаку, выполнил подачу в центр штрафной "шмелей", но там находился один Бюрки.
  • 26'
    Торган Азар отработал в обороне на своей половине поля и перехватил игровой снаряд, после чего выполнил диагональ на левый фланг.
  • 25'
    Хуммельс сделал длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 24'
    Вормер нанёс удар по воротам с линии штрафной площади, но мяч пролетел рядом со штангой.
  • 23'
    Взяли игровой снаряд немецкие игроки под свой контроль на половине поля соперника, у гостей пока ещё есть силы на прессинг.
  • 22'
    Аканджи теперь в штрафной площади дортмундской "Боруссии" поставил корпус Крменчику и мяч прикатился в руки Бюрки.
  • 21'
    Джованни Рейна вошёл в штрафную площадь соперника по центру, поставил корпус, но в борьбе с соперником потерял равновесие и упал на газон.
  • 20'
    Торган Азар сыграл вперёд по левой бровке на Холанна, который удержал мяч, продвинулся вперёд и сыграл направо на Санчо.
  • 19'
    Холанн пытался перевести мяч на правый край штрафной на Мёнье, но Коссуну сыграл на опережение и перехватил сферу.
  • 18'
    Вормер дошёл до штрафной площади "шмелей", но его накрыли соперники и он потерял футбольный снаряд.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ЭРЛИНГ ХОЛАНН!!! Делани перехватил мяч в центре поля, сыграл на свободное пространство Холанну, который вошёл в штрафную и отправил игровой снаряд в ближний угол ворот.
  • 16'
    Кетеларе здорово принял диагональ от партнёра, ушёл от Мёнье и пошёл в лицевую, но не рассчитал скорость и выпустил сферу за линию ворот.
  • 15'
    Аканджи вновь выполнил передачу вперёд по правой бровке, но Дели сыграл на опережении и переправил снаряд за боковую линию.
  • 14'
    Геррейро подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную и Миньоле на выходе в прыжке зафиксировал сферу.
  • 13'
    Санчо наносил удар по воротам с левого края штрафной, но мяч вместо этого пролетел вдоль ворот к угловому флажку на правой бровке.
  • 12'
    Джованни Рейна пошёл в лицевую, но слишком сильно пробросил мяч вперёд и вместе с ним выбежал за пределы поля.
  • 11'
    Делани сыграл к линии штрафной на Беллингхема, но тот под прессингом соперников сыграл назад на партнёров.
  • 10'
    Бюрки выполнил длинную передачу вперёд, но вышло слишком сильно и мяч прилетел к Миньоле.
  • 9'
    Делани сыграл налево на Джованни Рейну, который из-за пределов штрафной пробил по воротам и мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    8'
    Кетеларе на правой бровке придержал Торгана Азара и арбитр зафиксировал фол.
  • Офсайд
    7'
    Ванакен сыграл в центр штрафной на Ланга, который в касание пробил по воротам, но вышло выше каркаса и из положения "вне игры".
  • 6'
    Хуммельс теперь выполнил заброс в штрафную площадь бельгийцев, но теперь Миньоле вышел к линии штрафной и зафиксировал круглого.
  • 5'
    Аканджи выполнил передачу вперёд по правому флангу в направлении Санчо, но защитник "Брюгге" сыграл на перехвате и отправил сферу обратно.
  • 4'
    Аканджи сыграл вперёд на Мёнье, который подключился в атаку, прострелил в штрафную, откуда Дели выбил сферу в сторону центрального круга.
  • 3'
    Дели выполнил длинную передачу вперёд из центрального круга, но мяч прилетел в руки вышедшему из ворот Бюрки.
  • 2'
    Торган Азар на скорости шёл вперёд, выполнил передачу в направлении Холанна, но мяч прилетел в пятку защитника из "Брюгге".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.03 18.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 25.00 45.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.55 9.60
  1.12 8.93 29.81

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 0.00 11.50 1.02 4.44 1.20 3.60 1.28 5.80 1.13 2.20 1.72 4.44 1.20 1.72 2.20 2.20 1.66 1.65 2.22 1.38 3.00 1.15 7.20 1.07 7.77 1.01 13.50 1.01 12.00
15.00 1.02 4.95 1.18 3.94 1.26 2.39 1.59 1.88 1.94 1.58 2.54 1.28 3.72 1.22 4.40 1.09 7.80 1.07 8.60 1.02 15.00
5.12 1.19 2.52 1.57 2.54 1.55 2.14 1.76 2.91 1.44 2.29 1.67 1.99 1.89 1.68 2.28 1.50 2.69 1.22 4.64 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77
3.68 1.28 2.50 1.53 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
3.43 1.35 2.52 1.56 1.89 1.99 1.36 3.27 1.20 4.85 1.49 2.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.35 1.29 2.27 1.68 1.66 2.27 1.28 3.50
4.95 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Где смотреть матч Боруссия Д 2:0 Брюгге онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Брюгге

Исход игры
Боруссия Д
94.9% (150)
Ничья
3.8% (6)
Брюгге
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (84)
Меньше
44.74% (68)
Обе команды забьют
Да
44.08% (67)
Нет
55.92% (85)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
39.2% (62)
3:1 Боруссия Д
22.8% (36)
3:0 Боруссия Д
12% (19)
2:1 Боруссия Д
12% (19)
1:1 Ничья
3.2% (5)
4:0 Боруссия Д
1.9% (3)
4:1 Боруссия Д
1.9% (3)
3:2 Боруссия Д
1.3% (2)
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