Боруссия Д
2:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Брюгге
1:0
18' ГолХоланн Эрлинг
2:0
45' ГолСанчо Джедон
24
Мёнье
Тома
10
Азар
Торган
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
1:0
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|5
|1.25
|2.
|Санчо Джедон
|2 (1)
|0.5
|3.
|Азар Торган
|1
|0.25
|4.
|Мёнье Тома
|0
|0
|5.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|6.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.25
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.25
|3.
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.25
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|2
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Дьятта Крепен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Брюгге
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен
Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д 2:0 Брюгге
Исход игры
Боруссия Д
94.9% (150)
Ничья
3.8% (6)
Брюгге
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (84)
Меньше
44.74% (68)
Обе команды забьют
Да
44.08% (67)
Нет
55.92% (85)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
39.2% (62)
3:1 Боруссия Д
22.8% (36)
3:0 Боруссия Д
12% (19)
2:1 Боруссия Д
12% (19)
1:1 Ничья
3.2% (5)
4:0 Боруссия Д
1.9% (3)
4:1 Боруссия Д
1.9% (3)
3:2 Боруссия Д
1.3% (2)
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