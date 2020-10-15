Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Брюгге
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|4
|1.33
|2.
|Азар Торган
|1
|0.33
|3.
|Санчо Джедон
|1 (1)
|0.33
|4.
|Мёнье Тома
|0
|0
|5.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|6.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.33
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.33
|3.
|Ванакен Ханс
|1 (1)
|0.33
|4.
|Вормер Руд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|2
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|4.
|Мата Клинтон
|1
|0
|5.
|Дьятта Крепен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Брюгге
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен
Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д - Брюгге
Исход игры
Боруссия Д
87.9% (51)
Ничья
8.6% (5)
Брюгге
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
43.64% (24)
Нет
56.36% (31)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
37.9% (22)
2:1 Боруссия Д
15.5% (9)
3:1 Боруссия Д
13.8% (8)
3:0 Боруссия Д
12.1% (7)
1:1 Ничья
8.6% (5)
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