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Боруссия Д
 
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Стадион:
Брюгге

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 4 1.33
2. Азар Торган 1 0.33
3. Санчо Джедон 1 (1) 0.33
4. Мёнье Тома 0 0
5. Беллингхем Джуд 0 0
6. Джованни Рейна 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 1 0.33
2. Кетеларе Шарль 1 0.33
3. Ванакен Ханс 1 (1) 0.33
4. Вормер Руд 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 2 0
2. Деннис Эммануэль 2 0
3. Ванакен Ханс 1 0
4. Мата Клинтон 1 0
5. Дьятта Крепен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Брюгге 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен
Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Брюгге 0:3 Боруссия Д Лига чемпионов Боруссия Д 0:0 Брюгге Лига чемпионов Брюгге 0:1 Боруссия Д Лига чемпионов Брюгге 3:1 Боруссия Д Международные матчи (клубы)

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4. Зенит Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Брюгге от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Боруссия Д 87.9% (51)
    X 8.6% (5)
    Брюгге 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Брюгге
    1.30
    6.30
    9.60
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.70 9.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.20 9.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.30 11.00
      1.28 5.98 10.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    23.00 0.00 14.00 1.01 5.40 1.12 4.80 1.17 2.75 1.45 2.23 1.68 1.92 1.91 1.74 2.12 1.41 2.85 1.30 3.40 1.12 5.40 1.11 6.00 1.02 10.00 1.02 10.50
    5.80 1.15 4.80 1.19 2.72 1.47 2.13 1.73 1.73 2.21 1.40 3.00 1.30 3.60 1.14 6.10 1.11 6.70 1.04 12.25
    6.41 1.13 2.82 1.44 2.53 1.54 2.21 1.69 1.91 1.94 1.71 2.17 1.55 2.51 1.28 3.79 1.10 7.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.45
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65
    3.51 1.32 2.81 1.45 2.03 1.83 1.70 2.20 1.49 2.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.65 1.60 2.25 1.35 3.05
    5.60 1.14 4.05 1.24 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
    Где смотреть матч Боруссия Д - Брюгге онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Брюгге

    Исход игры
    Боруссия Д
    87.9% (51)
    Ничья
    8.6% (5)
    Брюгге
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (24)
    Нет
    56.36% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    37.9% (22)
    2:1 Боруссия Д
    15.5% (9)
    3:1 Боруссия Д
    13.8% (8)
    3:0 Боруссия Д
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    8.6% (5)
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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