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Динамо Киев
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Барселона
0'
16' Желтая карточка
Пьянич Миралем
51'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
19
Гармаш
Денис
10
Шапаренко
Николай
7
Вербич
Беньямин
14
Де
Пена
Карлос
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
28
Мингеса
Оскар
15
Ленгле
Клеман
24
Фирпо
Жуниор
8
Пьянич
Миралем
6
Аленья
Карлес
17
Тринкан
Франсишку
14
Коутиньо
Филиппе
16
Гонсалес
Педро
9
Брайтвайт Мартин
Динамо Киев
4-3-3
Барселона
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Пьянич Миралем

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 2 (1) 0.5
2. Де Пена Карлос 1 0.25
3. Буяльский Виталий 0 0
4. Вербич Беньямин 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 3 (3) 0.75
2. Дембеле Усман 2 0.5
3. Фати Ансу 1 0.25
4. Пике Херард 1 0.25
5. Коутиньо Филиппе 1 0.25
6. Гонсалес Педро 1 0.25
7. Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 1
2. Буяльский Виталий 2 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Пьянич Миралем 1 0
3. Роберто Серхи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Барселона 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона
Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона 2:1 Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев 1:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:0 Динамо Киев Лига чемпионов
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    51'
    Четыре в четыре в контратаку убегали киевляне, но завершающая передача на Вербича не прошла - Мингеса в подкате прервал её.
  • Офсайд
    50'
    Левым флангом в ответную атаку рвались каталонцы, но передача на Фирпо была выполнена с опозданием, и судьи справедливо зафиксировали офсайд.
  • Судья
    49'
    Вербич падал в чужой штрафной площади после толчка Ленгле, но, по мнению судей, этот эпизод не тянет на пенальти.
  • Опасный момент
    48'
    На своей половине поля обрезался Ленгле, которого обокрал Буяльский. Вербич тут же устремился в контратаку, ворвался на правый край штрафной площади, откуда плотно пробивал - прямо в тер Штегена мяч полетел.
  • 47'
    Без замен обошлись оба тренера в перерыве матча. Посмотрим, прибавит ли кто-то в атакующей агрессии на первых минутах второго тайма.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что на НСК "Олимпийский".
  • Опасный момент
    45'
    Де Пена в контратаке по левому краю ворвался в штрафную площадь гостей, и уже практически с нулевого угла пробивал по воротам, но тер Штеген уверенно парировал мяч в аут.
  • 45'
    Тринкан пошёл в дриблинг через центральную ось, но в определённый момент далеко отпустил от себя мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Травма, повреждение
    44'
    Гармаш получил повреждение в центре поля, столкнувшись с Ленгле. Нужно время украинскому полузащитнику, чтобы перетерпеть боль.
  • 43'
    Пригорюнился под конец тайма Рональд Куман. Он уже понял, что в Киеве малой кровью победить не получится.
  • 42'
    Фирпо подключился в атаку по левому флангу, откуда выполнял подачу в центр штрафной площади, но там снова на высоте были динамовские защитники.
  • Фол, нарушение
    41'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости. Мягкая подача следовала со стандарта в штрафную площадку, но выше всех выпрыгнул один из защитников "Динамо".
  • 40'
    Мирча Луческу от кромки поля подбадривает своих подопечных, призывая их с максимально концентрацией внимание провести последние минуты первой половины встречи.
  • 39'
    Долго на правом фланге комбинировали мяч каталонцы, пытаясь придумать что-то острое у чужих владений, но в итоге дело закончилось потерей.
  • Опасный момент
    38'
    С дальней дистанции по воротам хозяев пробил Тринкан, но Бущан всё видел и сумел поймать мяч в руки.
  • 37'
    "Ювентус", тем временем, сравнял счёт в матче с "Ференцварошем", и теперь динамовцы снова делят третье место в турнирной таблице с венграми.
  • Судья
    36'
    В ответной атаке Тринкан падал в штрафной площади хозяев в борьбе с Гармашем, но судьи не зафиксировали фол со стороны Дениса.
  • Опасный момент
    35'
    Правым флангом быструю контратаку организовали киевляне, откуда следовала прострельная передача на Буяльского, который уже заносил ногу для удара, но в эпизод зачем-то вмещался Вербич.
  • 34'
    За кромкой поля активно разогреваются запасные игроки "Динамо", в то время как Гризманн и Дембеле пока что спокойно сидят на трибунах. Не будет Рональд Куман, видимо, делать никаких замен в перерыве встречи.
  • 33'
    Шепелев с левого фланга забрасывал мяч в штрафную площадку на де Пену, но тому не хватило индивидуального мастерства, чтобы обработать мяч, и снаряд выскочил за лицевую линию.
  • 32'
    В параллельном матче, по-прежнему, "Ференцварош" обыгрывает "Ювентус", что негативно сказывается на амбициях киевлян получить путёвку хотя бы в Лигу Европы на ближайшую весну.
  • 31'
    Быструю контратаку пытались организовать динамовцы, но испортил её неточной передачей Шапаренко, который пытался сыграть на Кендзёру. Мирча Луческу очень недоволен.
  • 30'
    Аленья забрасывал мяч на левый фланг атаки, куда забегал Фирпо, но слишком сильно получилось - адресат не успел до мяча.
  • 29'
    Не сказал бы я, что гол в ворота "Динамо" назревает, но давление "Барселоны" всё же вызывает определённое беспокойство.
  • 28'
    Во всех матчах сегодняшнего игрового дня уже забиты голы, кроме только нашей встречи.
  • 27'
    Киевляне продолжаются всё глубже прижиматься к своей штрафной площади, что не есть хорошим знаком.
  • Угловой
    26'
    С правого фланга угловой теперь подали "сине-гранатовые", но сейчас динамовцы сумели вынести мяч далеко к центральному кругу.
  • Судья
    25'
    После подачи углового слева по голове в борьбе получил Ленгле, но, по мнению судей, эпизод не тянет на назначение пенальти.
  • Угловой
    24'
    Острая передача прошла на левый край штрафной площади на подключившегося в атаку Фирпо, но последнего успели накрыть - только угловой будет для "Барселоны".
  • 23'
    Освоились уже на чужом поле каталонцы, которые всё большее давление оказывают на оборону украинцев.
  • 22'
    Вертикальная передача следовала к линии штрафной площади на Коутиньо, но под прессингом соперника бразилец не сумел обработать мяч.
  • 21'
    Атака "Динамо" вторым темпом закончилась дальним ударом от де Пены, который получился слишком слабым, и у тер Штегена не было никаких проблем с ловлей мяча.
  • Опасный момент
    20'
    Динамовцы заработали штрафной удар на левом фланге, и после подачи стандарта мяч попал в ноги Забарному в центре штрафной площади, но молодой защитник киевлян банально промахнулся по мячу, будучи в выгодной позиции.
  • 19'
    А в параллельном матче зреет сенсация - "Ференцварош" забил в гостях в ворота "Ювентуса". "Динамо" становится единоличным аутсайдером в своей группе.
  • 18'
    В центре поля принялись неспешно катать мяч каталонцы. Киевляне также совсем не активничают в прессинге.
  • Желтая карточка
    17'
    Пьянич сорвал фолом перспективную контратаку "Динамо", опрокинув Буяльского, за что получил жёлтую карточку.
  • 16'
    Дест подключался в атаку "Барселоны" по правому флангу, но не сумел он обработать мяч после длинного заброса в свой адрес.
  • Угловой
    15'
    Угловой на правом фланге заработали гости, но подача стандарта получилась слишком низкой, и де Пена спокойно отбил мяч в аут, находясь на ближнем углу вратарской площади.
  • 14'
    Рональд Куман, как правило, сидит во время матчей в своём кресле. Сейчас же он практически не отходит от кромки поля.
  • 13'
    Шапаренко начинал разгонять контратаку своей команды правым флангом, но сам же решил затормозить её, после чего отпасовал мяч назад.
  • 12'
    Правым флангом атаковали гости, откуда следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но там всё под контролем киевских защитников.
  • 11'
    Коутиньо тонким пасом пытался вскрыть оборону соперника тонким пасом, но Брайтвайт запоздал с рывком, и "калитка" перед ним была закрыта.
  • 10'
    Команда Рональда Кумана пока что достаточно лениво работает в прессинге на чужой половине поля, ожидая, пока соперник сам пойдёт вперёд и потеряет мяч.
  • 9'
    Обидно, но сегодня киевлянам приходятся играть при пустых трибунах. Ужасная сейчас ситуация с коронавирусом в Украине.
  • 8'
    Бущан начал атаку "Динамо" длинным пасом, а завершал наступление хозяев Вербич дальним ударом, но выстрел был блокирован.
  • Офсайд
    7'
    Левым флангом в контратаку рвались "бело-голубые, но снова забрались в положение "вне игры" - де Пена на этот раз оказался за защитной линией "Барселоны".
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче подали каталонцы, но получилось без особой опасности для ворот Бущана.
  • 5'
    Стараются первым номером играть киевляне. Не боятся они формы испанского суперклуба. Состав у гостей сегодня не такой страшный - практически резервный.
  • Офсайд
    4'
    Вернулся на поле Буяльский и сразу поддерживал атаку хозяев поля левым флангом, но оказался в положении "вне игры".
  • 3'
    Своим ходом вышел за пределы поля Буяльский, хотя и прихрамывая. Но, судя по всему, украинец сможет продолжить встречу.
  • Травма, повреждение
    2'
    Буяльский сразу получил повреждение в одном из игровых единоборств, и медикам киевского "Динамо" пришлось появиться на поле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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Бонус: 15 000 ₽ 5.50 2.90 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 2.70 1.90
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  5.45 2.80 2.01

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.30 3.50 1.20 4.44 2.00 1.87 1.05 9.50 1.88 1.98 1.04 10.00 1.10 6.80 1.08 7.77 1.05 8.00 1.04 8.60 1.01 13.50 1.02 14.50
13.50 1.00 12.50 1.01 4.80 1.20 3.45 1.31 2.46 1.71 1.74 2.09 1.46 2.64 1.20 3.48 1.15 4.05 1.04 7.90 1.05 7.80 1.00 12.25
4.50 1.22 3.14 1.39 2.22 1.70 1.85 2.03 1.61 2.40 1.37 3.22 1.41 3.01 1.24 4.28 1.47 2.77 1.68 2.29 1.54 2.60 1.22 4.47 1.53 2.64 1.16 5.75 1.11 7.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00 1.18 4.90
3.64 1.28 2.31 1.61 1.62 2.30 1.20 4.55 1.14 5.75
1.26 4.03 1.14 6.29 1.30 3.66 1.21 4.61 1.47 2.77 1.31 3.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.72 2.08 1.49 2.50 1.23 4.05
5.00 1.20 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Барселона

Исход игры
Динамо Киев
3.7% (6)
Ничья
6.8% (11)
Барселона
89.5% (145)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (100)
Меньше
35.48% (55)
Обе команды забьют
Да
68.39% (106)
Нет
31.61% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.4% (67)
0:2 Барселона
23.5% (38)
1:3 Барселона
12.3% (20)
1:1 Ничья
5.6% (9)
0:1 Барселона
4.9% (8)
2:1 Динамо Киев
2.5% (4)
0:3 Барселона
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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