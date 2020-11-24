Динамо Киев
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Барселона
16' Желтая карточкаПьянич Миралем
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.5
|2.
|Де Пена Карлос
|1
|0.25
|3.
|Буяльский Виталий
|0
|0
|4.
|Вербич Беньямин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|3 (3)
|0.75
|2.
|Дембеле Усман
|2
|0.5
|3.
|Фати Ансу
|1
|0.25
|4.
|Пике Херард
|1
|0.25
|5.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.25
|6.
|Гонсалес Педро
|1
|0.25
|7.
|Де Йонг Френки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|1
|2.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Барселона
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона
Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Барселона
Исход игры
Динамо Киев
3.7% (6)
Ничья
6.8% (11)
Барселона
89.5% (145)
Тотал 2.5
Больше
64.52% (100)
Меньше
35.48% (55)
Обе команды забьют
Да
68.39% (106)
Нет
31.61% (49)
Популярный счёт
1:2 Барселона
41.4% (67)
0:2 Барселона
23.5% (38)
1:3 Барселона
12.3% (20)
1:1 Ничья
5.6% (9)
0:1 Барселона
4.9% (8)
2:1 Динамо Киев
2.5% (4)
0:3 Барселона
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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