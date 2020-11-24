Без замен обошлись оба тренера в перерыве матча. Посмотрим, прибавит ли кто-то в атакующей агрессии на первых минутах второго тайма.

На своей половине поля обрезался Ленгле, которого обокрал Буяльский. Вербич тут же устремился в контратаку, ворвался на правый край штрафной площади, откуда плотно пробивал - прямо в тер Штегена мяч полетел.

Вербич падал в чужой штрафной площади после толчка Ленгле, но, по мнению судей, этот эпизод не тянет на пенальти.

Левым флангом в ответную атаку рвались каталонцы, но передача на Фирпо была выполнена с опозданием, и судьи справедливо зафиксировали офсайд.

Четыре в четыре в контратаку убегали киевляне, но завершающая передача на Вербича не прошла - Мингеса в подкате прервал её.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 0:0 пока что на НСК "Олимпийский".

45' Де Пена в контратаке по левому краю ворвался в штрафную площадь гостей, и уже практически с нулевого угла пробивал по воротам, но тер Штеген уверенно парировал мяч в аут.

45' Тринкан пошёл в дриблинг через центральную ось, но в определённый момент далеко отпустил от себя мяч.

45' 1 минута компенсирована.

44' Гармаш получил повреждение в центре поля, столкнувшись с Ленгле. Нужно время украинскому полузащитнику, чтобы перетерпеть боль.

43' Пригорюнился под конец тайма Рональд Куман. Он уже понял, что в Киеве малой кровью победить не получится.

42' Фирпо подключился в атаку по левому флангу, откуда выполнял подачу в центр штрафной площади, но там снова на высоте были динамовские защитники.

41' Штрафной удар на правом фланге атаки заработали гости. Мягкая подача следовала со стандарта в штрафную площадку, но выше всех выпрыгнул один из защитников "Динамо".

40' Мирча Луческу от кромки поля подбадривает своих подопечных, призывая их с максимально концентрацией внимание провести последние минуты первой половины встречи.

39' Долго на правом фланге комбинировали мяч каталонцы, пытаясь придумать что-то острое у чужих владений, но в итоге дело закончилось потерей.

38' С дальней дистанции по воротам хозяев пробил Тринкан, но Бущан всё видел и сумел поймать мяч в руки.

37' "Ювентус", тем временем, сравнял счёт в матче с "Ференцварошем", и теперь динамовцы снова делят третье место в турнирной таблице с венграми.

36' В ответной атаке Тринкан падал в штрафной площади хозяев в борьбе с Гармашем, но судьи не зафиксировали фол со стороны Дениса.

35' Правым флангом быструю контратаку организовали киевляне, откуда следовала прострельная передача на Буяльского, который уже заносил ногу для удара, но в эпизод зачем-то вмещался Вербич.

34' За кромкой поля активно разогреваются запасные игроки "Динамо", в то время как Гризманн и Дембеле пока что спокойно сидят на трибунах. Не будет Рональд Куман, видимо, делать никаких замен в перерыве встречи.

33' Шепелев с левого фланга забрасывал мяч в штрафную площадку на де Пену, но тому не хватило индивидуального мастерства, чтобы обработать мяч, и снаряд выскочил за лицевую линию.

32' В параллельном матче, по-прежнему, "Ференцварош" обыгрывает "Ювентус", что негативно сказывается на амбициях киевлян получить путёвку хотя бы в Лигу Европы на ближайшую весну.

31' Быструю контратаку пытались организовать динамовцы, но испортил её неточной передачей Шапаренко, который пытался сыграть на Кендзёру. Мирча Луческу очень недоволен.

30' Аленья забрасывал мяч на левый фланг атаки, куда забегал Фирпо, но слишком сильно получилось - адресат не успел до мяча.

29' Не сказал бы я, что гол в ворота "Динамо" назревает, но давление "Барселоны" всё же вызывает определённое беспокойство.

28' Во всех матчах сегодняшнего игрового дня уже забиты голы, кроме только нашей встречи.

27' Киевляне продолжаются всё глубже прижиматься к своей штрафной площади, что не есть хорошим знаком.

26' С правого фланга угловой теперь подали "сине-гранатовые", но сейчас динамовцы сумели вынести мяч далеко к центральному кругу.

25' После подачи углового слева по голове в борьбе получил Ленгле, но, по мнению судей, эпизод не тянет на назначение пенальти.

24' Острая передача прошла на левый край штрафной площади на подключившегося в атаку Фирпо, но последнего успели накрыть - только угловой будет для "Барселоны".

23' Освоились уже на чужом поле каталонцы, которые всё большее давление оказывают на оборону украинцев.

22' Вертикальная передача следовала к линии штрафной площади на Коутиньо, но под прессингом соперника бразилец не сумел обработать мяч.

21' Атака "Динамо" вторым темпом закончилась дальним ударом от де Пены, который получился слишком слабым, и у тер Штегена не было никаких проблем с ловлей мяча.

20' Динамовцы заработали штрафной удар на левом фланге, и после подачи стандарта мяч попал в ноги Забарному в центре штрафной площади, но молодой защитник киевлян банально промахнулся по мячу, будучи в выгодной позиции.

19' А в параллельном матче зреет сенсация - "Ференцварош" забил в гостях в ворота "Ювентуса". "Динамо" становится единоличным аутсайдером в своей группе.

18' В центре поля принялись неспешно катать мяч каталонцы. Киевляне также совсем не активничают в прессинге.

17' Пьянич сорвал фолом перспективную контратаку "Динамо", опрокинув Буяльского, за что получил жёлтую карточку.

16' Дест подключался в атаку "Барселоны" по правому флангу, но не сумел он обработать мяч после длинного заброса в свой адрес.

15' Угловой на правом фланге заработали гости, но подача стандарта получилась слишком низкой, и де Пена спокойно отбил мяч в аут, находясь на ближнем углу вратарской площади.

14' Рональд Куман, как правило, сидит во время матчей в своём кресле. Сейчас же он практически не отходит от кромки поля.

13' Шапаренко начинал разгонять контратаку своей команды правым флангом, но сам же решил затормозить её, после чего отпасовал мяч назад.

12' Правым флангом атаковали гости, откуда следовала прострельная передача в район 11-метровой отметки, но там всё под контролем киевских защитников.

11' Коутиньо тонким пасом пытался вскрыть оборону соперника тонким пасом, но Брайтвайт запоздал с рывком, и "калитка" перед ним была закрыта.

10' Команда Рональда Кумана пока что достаточно лениво работает в прессинге на чужой половине поля, ожидая, пока соперник сам пойдёт вперёд и потеряет мяч.

9' Обидно, но сегодня киевлянам приходятся играть при пустых трибунах. Ужасная сейчас ситуация с коронавирусом в Украине.

8' Бущан начал атаку "Динамо" длинным пасом, а завершал наступление хозяев Вербич дальним ударом, но выстрел был блокирован.

7' Левым флангом в контратаку рвались "бело-голубые, но снова забрались в положение "вне игры" - де Пена на этот раз оказался за защитной линией "Барселоны".

6' Первый угловой в матче подали каталонцы, но получилось без особой опасности для ворот Бущана.

5' Стараются первым номером играть киевляне. Не боятся они формы испанского суперклуба. Состав у гостей сегодня не такой страшный - практически резервный.

4' Вернулся на поле Буяльский и сразу поддерживал атаку хозяев поля левым флангом, но оказался в положении "вне игры".

3' Своим ходом вышел за пределы поля Буяльский, хотя и прихрамывая. Но, судя по всему, украинец сможет продолжить встречу.

2' Буяльский сразу получил повреждение в одном из игровых единоборств, и медикам киевского "Динамо" пришлось появиться на поле.