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Динамо Киев
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 2 (1) 0.67
2. Де Пена Карлос 1 0.33
3. Буяльский Виталий 0 0
4. Вербич Беньямин 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 3 (3) 1
2. Дембеле Усман 2 0.67
3. Фати Ансу 1 0.33
4. Пике Херард 1 0.33
5. Коутиньо Филиппе 1 0.33
6. Гонсалес Педро 1 0.33
7. Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 1 1
2. Буяльский Виталий 2 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1
2. Роберто Серхи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Барселона 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона
Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Барселона 2:1 Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев 1:2 Барселона Лига чемпионов Барселона 2:0 Динамо Киев Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Динамо Киев 3.4% (2)
    X 3.4% (2)
    Барселона 93.2% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Барселона
    7.80
    5.35
    1.43
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.80 5.20 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 5.10 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 5.35 1.43
      7.36 4.93 1.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    22.00 0.00 13.50 1.01 5.50 1.13 4.70 1.19 2.70 1.47 2.21 1.72 1.89 1.95 1.71 2.18 1.39 2.95 1.29 3.55 1.12 5.50 1.10 6.10 1.04 10.50 1.02 11.00
    5.85 1.14 4.85 1.19 2.72 1.47 2.16 1.71 1.75 2.20 1.41 2.95 1.30 3.60 1.14 5.95 1.11 6.65 1.04 12.00
    6.04 1.14 2.79 1.46 2.51 1.56 2.21 1.71 1.92 1.95 1.72 2.18 1.56 2.50 1.29 3.71 1.12 7.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.47 1.69 2.17 1.28 3.65
    4.25 1.22 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
    3.50 1.33 2.80 1.47 2.03 1.85 1.70 2.21 1.49 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.59 2.26 1.35 3.00
    5.65 1.14 4.25 1.22 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.12

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.64 2.26
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.42
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Барселона

    Исход игры
    Динамо Киев
    3.4% (2)
    Ничья
    3.4% (2)
    Барселона
    93.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    44.1% (26)
    0:2 Барселона
    25.4% (15)
    1:3 Барселона
    10.2% (6)
    0:3 Барселона
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    2:1 Динамо Киев
    3.4% (2)
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