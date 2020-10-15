Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|2 (1)
|0.67
|2.
|Де Пена Карлос
|1
|0.33
|3.
|Буяльский Виталий
|0
|0
|4.
|Вербич Беньямин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|3 (3)
|1
|2.
|Дембеле Усман
|2
|0.67
|3.
|Фати Ансу
|1
|0.33
|4.
|Пике Херард
|1
|0.33
|5.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.33
|6.
|Гонсалес Педро
|1
|0.33
|7.
|Де Йонг Френки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|1
|1
|2.
|Буяльский Виталий
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
|2.
|Роберто Серхи
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Барселона
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ингулец 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Барселона 2:1 Динамо Киев Днепр-1 1:2 Динамо Киев
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Барселона Последние 20 матчей: +13 =2 -5Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона
Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Киев» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Киев» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Киев» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев - Барселона
Исход игры
Динамо Киев
3.4% (2)
Ничья
3.4% (2)
Барселона
93.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
1:2 Барселона
44.1% (26)
0:2 Барселона
25.4% (15)
1:3 Барселона
10.2% (6)
0:3 Барселона
3.4% (2)
1:1 Ничья
3.4% (2)
2:1 Динамо Киев
3.4% (2)
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