Ювентус
1:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Альянц Стэдиум
Ференцварош
0:1
19' ГолУзуни Мюрто
1:1
35' ГолРоналду Криштиану
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
10
Дибала
Пауло
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
18
Шигер
Давид
77
Узуни
Мюрто
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
-
33 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Узуни МюртоПолузащитник
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
-
29 Сечи ГергёВратарь
-
62 Ори ЛевентеВратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
19'
0:1
35'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
7 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|4
|1
|2.
|Роналду Криштиану
|1
|0.25
|3.
|Дибала Пауло
|1
|0.25
|4.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боли Франк
|2
|0.5
|2.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.25
|3.
|Узуни Мюрто
|1
|0.25
|4.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.25
|5.
|Зубков Александр
|0
|0
|6.
|Ледуни Аисса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Рабио Адриен
|1
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|5.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Чивич Эльдар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Ференцварош
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус
Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =6 -2Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Ференцварош» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ференцварош» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Ференцварош», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус 1:1 Ференцварош
Исход игры
Ювентус
97.5% (155)
Ничья
1.3% (2)
Ференцварош
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.97% (104)
Меньше
32.03% (49)
Обе команды забьют
Да
18.3% (28)
Нет
81.7% (125)
Популярный счёт
3:0 Ювентус
40.3% (64)
2:0 Ювентус
26.4% (42)
3:1 Ювентус
8.2% (13)
4:0 Ювентус
6.9% (11)
2:1 Ювентус
3.8% (6)
4:1 Ювентус
2.5% (4)
1:0 Ювентус
1.9% (3)
5:0 Ювентус
1.9% (3)
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