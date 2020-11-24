  1. Футбол
  2. Матчи
Ювентус
1:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Ференцварош
0'
0:1
19' Гол
Узуни Мюрто
1:1
35' Гол
Роналду Криштиану
49'
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
13
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
33
Бернардески
Федерико
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
90
Дибус
Денеш
8
Ловренчич
Герге
25
Блажич
Миха
5
Фримпонг
Абрахам
33
Двали
Лаша
26
Хайстер
Марсель
11
Зубков
Александр
18
Шигер
Давид
7
Сомалиа
Вергитон
77
Узуни
Мюрто
10
Нгуэн
Токмак
Ювентус
4-4-2
Ференцварош
5-4-1

Ход матча

19'
0:1
Узуни Мюрто
(Нгуэн Токмак)
35'
Роналду Криштиану
(Куадрадо Хуан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 7 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 4 1
2. Роналду Криштиану 1 0.25
3. Дибала Пауло 1 0.25
4. Куадрадо Хуан 0 0
5. Кулушевски Деян 0 0
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боли Франк 2 0.5
2. Нгуэн Токмак 1 0.25
3. Узуни Мюрто 1 0.25
4. Харатин Игорь 1 (1) 0.25
5. Зубков Александр 0 0
6. Ледуни Аисса 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бентанкур Родриго 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Нгуэн Токмак 1 0
5. Хайстер Марсель 1 0
6. Ковачевич Аднан 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Чивич Эльдар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Ференцварош 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус
Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ференцварош 1:4 Ювентус Лига чемпионов
  • Второй тайм
  • 51'
    Мората есть еще в запасе у "Юве". В любом случае, может он появиться сегодня на футбольном поле, если что-то пойдет не так.
  • 50'
    "Ювентус" контролируют мяч на половине поля соперника. Не откажется, как мне кажется, туринский клуб от того, чтобы выйти вперед в счете.
  • 48'
    В параллельном матче нашей группы киевское "Динамо" играет на своем поле вничью с "Барселоной". Это тоже весьма интересный результат, заслуживающий внимания.
  • 47'
    Не было, судя по всему, замен в перерыве нашего поединка. В прежних составах вышли соперники на газон, побеседовав с тренерами.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Турине стартовал. Гости разыграли мяч с центра поля. Будем разбираться с заменами, если они были.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры в Турине горит счет 1:1. Пока ничья в горячей встрече между "Ювентусом" и "Ференцварошем".
  • Угловой
    44'
    Угловой заработали футболисты "Ференцвароша". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной - снова удобный навес для Щесны.
  • 43'
    Видно, что Роналду хочет забить еще и еще. Большое желание играть показывает португалец, однако  его команды получается далеко не все.
  • Офсайд
    42'
    В офсайде теперь Роналду. Много офсайдов в нашем поединке. В первом тайме их количество вообще зашкаливает.
  • 41'
    Изо всех сил пытался Дибала протиснуться с мячом к чужой штрафной, но его попытка пробить была накрыта соперниками. Отбивается "Ференцварош".
  • Офсайд
    40'
    Так, а тут что? Офсайд на левом фланге у Бернардески рефери определяет. Было "вне игры", можно не сомневаться.
  • 39'
    Дальний удар от Куадрадо. Мяч улетает намного выше мишени. Извиняется португалец за то, что не поделился он мячом с соперниками.
  • 38'
    Чуть меньше 10 минут остается играть командам в первом тайме. Будут ли еще голы до перерыва?
  • 36'
    Еще один корнер подали венгры, но подача в сторону Узуни получилась слишком сильно и очень неточной.
  • Угловой
    35'
    Угловой подали футболисты "Ференцвароша". Отбивается "Юве". В частности, отрабатывает по полной программе тут Роналду. Еще один корнер.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 1:1!
    А тут никто не отменит гол Криштиану. Получил он мяч от Куадрадо, после чего мощно пробил в правый от себя угол. Сфера оказалась в сетке.
  • Офсайд
    32'
    Забивает Роналду гол, но там явным офсайд был. Не спорит португалец с рефери. Да и "вне игры" было очевидным, как мне кажется.
  • 31'
    Против Криштиану в центре поля фолят соперники. Никак не входило в планы "Юве" сегодня проигрывать, но пока потеря очков очень вероятна.
  • 29'
    Практически полчаса команды отыграли. Уже и от Роналду плотный удар мы увидели. Мяч в трех метров от перекладины пролетел.
  • 28'
    Начинает серьезно давить на оборону соперника "Юве." Артур после скидки с правого края в центр от Куадрадо проверил точность. Она его подвела.
  • 27'
    Дибала после скидки от Роналду выстреливал с близкого расстояния, но угодил в голову кому-то из соперников. Не удалось даже углового заработать тут.
  • Угловой
    25'
    После подачи углового удается отбиться туринцам. Бледной тенью самих себя пока выглядят хозяева. Понимает это и Андреа Пирло.
  • Опасный момент
    24'
    Ничего себе! Зубков нанес мощный удар с линии штрафной. Щесны с огромным трудом потащил мяч на угловой. Мог "Юве" второй гол пропускать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Роналду фолит в атаке, подталкивая соперника в спину. Был фол. Недоволен португалец решениями судей, но никуда не деться.
  • Офсайд
    21'
    Бернардески в офсайде сейчас оказывается. Поднимает боковой флажок, фиксируя "вне игры" у игрока в бело-черной форме.
  • 20'
    Вот так, друзья. Как быть? Что делать? Сложная ситуация у "Ювентуса". Недоволен и Роналду, у которого ничего пока не получается.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! УЗУНИ! 0:1!
    Фантастика! Классная атака гостей по правому флангу, прострел в район вратарской, и Узуни успевает сыграть на опережении, отправляя мяч в цель!
  • Опасный момент
    17'
    ДИБУС! А сейчас имел шанс Дибала забить! После прострела с левого фланга он замыкал дальнюю штангу, но угодил в ногу голкиперу!
  • 16'
    Дважды Куадрадо с правого фланга выполнял подачу в центр штрафной соперника, но ни одна из подач не стала точной для Хуана.
  • 15'
    15 минут позади. Снова увязла наша игра в центре поля. Давненько не видели мы атак со стороны гостевого коллектива, который пока отмалчивается.
  • Опасный момент
    13'
    МОМЕНТ! Дибала прорывался к воротам соперника, посл чего пробил по рамке противника, но попал в близ стоящего защитника. Мяч ушел за боковую линию в итоге!
  • 12'
    Заметно нервничает пока что у бровки Пирло. Далеко не все нравится Андреа, что делает его команда, но и венгры пока хороши.
  • Угловой
    11'
    Первый в матче угловой удар подали венгры с левого фланга. На ближнюю штангу пошла подача с бровки, и спокойно в руки забрал сферу голкипер туринцев.
  • 10'
    10 минут в нашей встрече позади. Куадрадо со средней дистанции пробил по воротам - слишком высоко.
  • 8'
    Ничего не получается у "Ювентуса", который продолжает перекатывать в районе центрального круга, не продвигаясь вперед.
  • Фол, нарушение
    7'
    Куадрадо против Узуни фолит в центре поля. Без желтой карточки дело обходится, хотя рефери мог и раскошелиться.
  • 6'
    Сомалиа забрасывал мяч в штрафную "Ювентуса", получилось слишком сильно и неточно. Сфера укатывается за пределы футбольного поля.
  • 4'
    Не боятся венгры прессинговать. Сейчас они штрафной удар на половине поля соперника заработали. "Ювентус" начинает робко.
  • 3'
    По ногам Бернардески получил в районе центрального круга. Рефери был вынужден тут же дать свисток и определить нарушение правил.
  • 2'
    Спокойно стартовала наша встреча. Футболисты "Ювентуса" перекатывают мяч в районе центрального круга, и пока свою атаку не развивают.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча в Турине стартовала! Гости разыграли мяч с центра поля!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.30 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.10 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.90 19.50
  1.38 3.99 15.25

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
15.50 0.00 3.90 1.25 3.00 1.38 5.80 1.13 4.44 1.20 2.04 1.83 2.22 1.65 1.81 2.17 1.66 2.20 1.28 3.60 1.16 6.50 1.12 6.10 1.04 9.20 1.03 9.70 1.01 14.50 0.00 14.50
6.90 1.10 5.90 1.14 3.00 1.40 2.53 1.53 1.86 2.05 1.53 2.53 1.35 3.26 1.17 5.20 1.14 5.95 1.05 10.50
6.79 1.12 3.03 1.40 2.72 1.49 2.31 1.66 2.87 1.45 2.26 1.68 1.97 1.91 1.67 2.29 1.50 2.69 1.56 2.53 1.12 6.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.52 1.52 1.62 2.27 1.68 2.18 1.16 5.10 1.09 7.20
4.95 1.18 3.12 1.36 1.83 1.97 1.37 3.10 1.23 4.20
3.31 1.36 2.13 1.76 2.52 1.56 2.06 1.82 1.59 2.44 1.31 3.58 1.17 5.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.04 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35
4.45 1.21 2.24 1.65 1.66 2.22 1.40 2.95 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.09 7.20
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
4.05 1.28
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Прогнозы на матч Ювентус 1:1 Ференцварош

Исход игры
Ювентус
97.5% (155)
Ничья
1.3% (2)
Ференцварош
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.97% (104)
Меньше
32.03% (49)
Обе команды забьют
Да
18.3% (28)
Нет
81.7% (125)
Популярный счёт
3:0 Ювентус
40.3% (64)
2:0 Ювентус
26.4% (42)
3:1 Ювентус
8.2% (13)
4:0 Ювентус
6.9% (11)
2:1 Ювентус
3.8% (6)
4:1 Ювентус
2.5% (4)
1:0 Ювентус
1.9% (3)
5:0 Ювентус
1.9% (3)
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