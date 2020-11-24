Второй тайм в Турине стартовал. Гости разыграли мяч с центра поля. Будем разбираться с заменами, если они были.

Не было, судя по всему, замен в перерыве нашего поединка. В прежних составах вышли соперники на газон, побеседовав с тренерами.

В параллельном матче нашей группы киевское "Динамо" играет на своем поле вничью с "Барселоной". Это тоже весьма интересный результат, заслуживающий внимания.

"Ювентус" контролируют мяч на половине поля соперника. Не откажется, как мне кажется, туринский клуб от того, чтобы выйти вперед в счете.

Мората есть еще в запасе у "Юве". В любом случае, может он появиться сегодня на футбольном поле, если что-то пойдет не так.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры в Турине горит счет 1:1. Пока ничья в горячей встрече между "Ювентусом" и "Ференцварошем".

44' Угловой заработали футболисты "Ференцвароша". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной - снова удобный навес для Щесны.

43' Видно, что Роналду хочет забить еще и еще. Большое желание играть показывает португалец, однако его команды получается далеко не все.

42' В офсайде теперь Роналду. Много офсайдов в нашем поединке. В первом тайме их количество вообще зашкаливает.

41' Изо всех сил пытался Дибала протиснуться с мячом к чужой штрафной, но его попытка пробить была накрыта соперниками. Отбивается "Ференцварош".

40' Так, а тут что? Офсайд на левом фланге у Бернардески рефери определяет. Было "вне игры", можно не сомневаться.

39' Дальний удар от Куадрадо. Мяч улетает намного выше мишени. Извиняется португалец за то, что не поделился он мячом с соперниками.

38' Чуть меньше 10 минут остается играть командам в первом тайме. Будут ли еще голы до перерыва?

36' Еще один корнер подали венгры, но подача в сторону Узуни получилась слишком сильно и очень неточной.

35' Угловой подали футболисты "Ференцвароша". Отбивается "Юве". В частности, отрабатывает по полной программе тут Роналду. Еще один корнер.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОНАЛДУ! 1:1!

А тут никто не отменит гол Криштиану. Получил он мяч от Куадрадо, после чего мощно пробил в правый от себя угол. Сфера оказалась в сетке.

32' Забивает Роналду гол, но там явным офсайд был. Не спорит португалец с рефери. Да и "вне игры" было очевидным, как мне кажется.

31' Против Криштиану в центре поля фолят соперники. Никак не входило в планы "Юве" сегодня проигрывать, но пока потеря очков очень вероятна.

29' Практически полчаса команды отыграли. Уже и от Роналду плотный удар мы увидели. Мяч в трех метров от перекладины пролетел.

28' Начинает серьезно давить на оборону соперника "Юве." Артур после скидки с правого края в центр от Куадрадо проверил точность. Она его подвела.

27' Дибала после скидки от Роналду выстреливал с близкого расстояния, но угодил в голову кому-то из соперников. Не удалось даже углового заработать тут.

25' После подачи углового удается отбиться туринцам. Бледной тенью самих себя пока выглядят хозяева. Понимает это и Андреа Пирло.

24' Ничего себе! Зубков нанес мощный удар с линии штрафной. Щесны с огромным трудом потащил мяч на угловой. Мог "Юве" второй гол пропускать.

23' Роналду фолит в атаке, подталкивая соперника в спину. Был фол. Недоволен португалец решениями судей, но никуда не деться.

21' Бернардески в офсайде сейчас оказывается. Поднимает боковой флажок, фиксируя "вне игры" у игрока в бело-черной форме.

20' Вот так, друзья. Как быть? Что делать? Сложная ситуация у "Ювентуса". Недоволен и Роналду, у которого ничего пока не получается.

19' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! УЗУНИ! 0:1!

Фантастика! Классная атака гостей по правому флангу, прострел в район вратарской, и Узуни успевает сыграть на опережении, отправляя мяч в цель!

17' ДИБУС! А сейчас имел шанс Дибала забить! После прострела с левого фланга он замыкал дальнюю штангу, но угодил в ногу голкиперу!

16' Дважды Куадрадо с правого фланга выполнял подачу в центр штрафной соперника, но ни одна из подач не стала точной для Хуана.

15' 15 минут позади. Снова увязла наша игра в центре поля. Давненько не видели мы атак со стороны гостевого коллектива, который пока отмалчивается.

13' МОМЕНТ! Дибала прорывался к воротам соперника, посл чего пробил по рамке противника, но попал в близ стоящего защитника. Мяч ушел за боковую линию в итоге!

12' Заметно нервничает пока что у бровки Пирло. Далеко не все нравится Андреа, что делает его команда, но и венгры пока хороши.

11' Первый в матче угловой удар подали венгры с левого фланга. На ближнюю штангу пошла подача с бровки, и спокойно в руки забрал сферу голкипер туринцев.

10' 10 минут в нашей встрече позади. Куадрадо со средней дистанции пробил по воротам - слишком высоко.

8' Ничего не получается у "Ювентуса", который продолжает перекатывать в районе центрального круга, не продвигаясь вперед.

7' Куадрадо против Узуни фолит в центре поля. Без желтой карточки дело обходится, хотя рефери мог и раскошелиться.

6' Сомалиа забрасывал мяч в штрафную "Ювентуса", получилось слишком сильно и неточно. Сфера укатывается за пределы футбольного поля.

4' Не боятся венгры прессинговать. Сейчас они штрафной удар на половине поля соперника заработали. "Ювентус" начинает робко.

3' По ногам Бернардески получил в районе центрального круга. Рефери был вынужден тут же дать свисток и определить нарушение правил.

2' Спокойно стартовала наша встреча. Футболисты "Ювентуса" перекатывают мяч в районе центрального круга, и пока свою атаку не развивают.