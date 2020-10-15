Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Ференцварош
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|4
|1.33
|2.
|Дибала Пауло
|1
|0.33
|3.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|4.
|Роналду Криштиану
|0
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боли Франк
|2
|0.67
|2.
|Нгуэн Токмак
|1
|0.33
|3.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.33
|4.
|Зубков Александр
|0
|0
|5.
|Ледуни Аисса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирал Мерих
|2
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|3.
|Рабио Адриен
|1
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харатин Игорь
|2
|0
|2.
|Ледуни Аисса
|2
|0
|3.
|Сомалиа Вергитон
|1
|0
|4.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|5.
|Хайстер Марсель
|1
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|7.
|Ботка Эндре
|1
|0
|8.
|Чивич Эльдар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Ференцварош
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус
Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =6 -2Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Ференцварош» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ференцварош» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Ференцварош», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Ференцварош
Исход игры
Ювентус
96.5% (55)
Ничья
1.8% (1)
Ференцварош
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
60% (33)
Меньше
40% (22)
Обе команды забьют
Да
21.82% (12)
Нет
78.18% (43)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
31.6% (18)
3:0 Ювентус
28.1% (16)
3:1 Ювентус
10.5% (6)
4:0 Ювентус
8.8% (5)
2:1 Ювентус
7% (4)
1:0 Ювентус
3.5% (2)
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