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Ювентус
 
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Стадион:
Ференцварош

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 4 1.33
2. Дибала Пауло 1 0.33
3. Куадрадо Хуан 0 0
4. Роналду Криштиану 0 0
5. Кулушевски Деян 0 0
Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боли Франк 2 0.67
2. Нгуэн Токмак 1 0.33
3. Харатин Игорь 1 (1) 0.33
4. Зубков Александр 0 0
5. Ледуни Аисса 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Демирал Мерих 2 1
2. Куадрадо Хуан 2 0
3. Рабио Адриен 1 0
4. Бентанкур Родриго 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0
Ференцварош
# Игрок      
1. Харатин Игорь 2 0
2. Ледуни Аисса 2 0
3. Сомалиа Вергитон 1 0
4. Нгуэн Токмак 1 0
5. Хайстер Марсель 1 0
6. Ковачевич Аднан 1 0
7. Ботка Эндре 1 0
8. Чивич Эльдар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Ференцварош 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус
Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара
Ференцварош Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Гонвед 0:1 Ференцварош Ференцварош 3:0 Мезёкёвешд Ференцварош 1:4 Ювентус Фехервар 1:1 Ференцварош
Ференцварош 2:2 Динамо Киев Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ференцварош 1:4 Ювентус Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Ференцварош от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Ювентус 96.5% (55)
    X 1.8% (1)
    Ференцварош 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Ференцварош
    1.10
    11.75
    30.59
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.09 11.00 25.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.10 10.50 23.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.10 11.75 29.00
      1.08 11.27 30.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Ференцварош» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ференцварош» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Ференцварош», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.80 1.08 5.90 1.11 3.35 1.31 2.70 1.50 2.12 1.72 2.01 1.83 1.82 2.05 1.63 2.37 1.42 2.75 1.23 4.30 1.17 4.90 1.07 7.60 1.06 8.10 1.01 13.50
    7.20 1.10 6.15 1.13 3.20 1.36 2.60 1.51 1.98 1.92 1.57 2.43 1.41 2.95 1.22 4.30 1.18 5.15 1.07 8.80
    3.40 1.31 2.71 1.46 2.22 1.66 1.95 1.87 1.75 2.08 1.55 2.44 1.38 3.01 1.15 5.52
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.33 1.85 1.95 1.40 3.00
    4.75 1.19 3.30 1.33 1.86 1.94 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.28 1.34 2.24 1.65 1.85 1.98 1.59 2.35 1.35 3.18
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.45 1.51 1.83 1.91 1.48 2.55
    5.05 1.17 2.38 1.57 1.79 2.02 1.45 2.75 1.20 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.46 1.55
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
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    Прогнозы на матч Ювентус - Ференцварош

    Исход игры
    Ювентус
    96.5% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Ференцварош
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (33)
    Меньше
    40% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    21.82% (12)
    Нет
    78.18% (43)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    31.6% (18)
    3:0 Ювентус
    28.1% (16)
    3:1 Ювентус
    10.5% (6)
    4:0 Ювентус
    8.8% (5)
    2:1 Ювентус
    7% (4)
    1:0 Ювентус
    3.5% (2)
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