  1. Футбол
  2. Матчи
Лацио
2:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Зенит
0'
1:0
3' Гол
Иммобиле Чиро
2:0
22' Гол
Пароло Марко
2:1
25' Гол
Дзюба Артём
39' Желтая карточка
Барриос Вилмар
48' Желтая карточка
Ловрен Деян
49'
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
41
Кержаков
Михаил
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
18
Жирков
Юрий
14
Кузяев
Далер
21
Ерохин
Александр
5
Барриос
Вилмар
3
Дуглас
Сантос
17
Мостовой
Андрей
8
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
Лацио
3-5-2
Зенит
3-5-1-1

Ход матча

3'
Иммобиле Чиро
(Лукас Лейва)
1:0
22'
Пароло Марко
(Корреа Хоакин)
2:0
25'
2:1
Дзюба Артём
(Ракицкий Ярослав)
37'
 
Сутормин Алексей
Дуглас Сантос
39'
 
Барриос Вилмар
48'
 
Ловрен Деян

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 2 0.5
2. Корреа Хоакин 1 0.25
3. Кайседо Фелипе 1 0.25
4. Пароло Марко 1 0.25
5. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.25
6. Лукас Лейва 0 0
7. Ачерби Франческо 0 0
8. Марусич Адам 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 1 0.25
2. Ерохин Александр 1 0.25
3. Ракицкий Ярослав 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Рейна Пепе 1 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Стракоша Томас 1 0
7. Милинкович-Савич Сергей 1 0
8. Худт Уэсли 1 0
9. Фарес Мохамед 1 0
10. Чиж Шимон 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 2 0
2. Барриос Вилмар 2 0
3. Кузяев Далер 2 0
4. Караваев Вячеслав 1 0
5. Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 50% (2) 0 0 0 0 50% (2)
 Зенит 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио
Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио
Зенит Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 1:1 Лацио Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
2. Лацио 2:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
3. Брюгге 0:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
4. Зенит 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
  • Второй тайм
  • 51'
    Иммобиле мог увеличить счёт, но Сутормин сумел выбить мяч у Чиро.
  • Желтая карточка
    50'
    Ловрен на фланге сбил Корреа и получил жёлтую карточку.
  • 49'
    Кузяев слева на Дзюбу навесил немного высоко.
  • 48'
    Ерохин после навеса Ракицкого слева пробил головой вышел ворот.
  • 47'
    Жирков сделал заброс вперёд на Дзюбу. Артёму не удалось сделать скидку на Мостового.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Риме!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лацио" (Рим, Италия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, РОССИЯ) - 2:1.
  • Фол, нарушение
    45'
    Дзюба на чужой половине поля рукой придержал Лукаса.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Оливер в первом тайме.
  • 44'
    Ерохин с Кузяевым слева не смогли доставить мяч в штрафную площадь на Дзюбу.
  • 43'
    Кузяев на левом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил сферу за боковую линию поля.
  • Опасный момент
    42'
    Корреа слева ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Пароло, который с восьми метров пробил впритирку с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    41'
    Ерохин на фланге сбил Марусича.
  • Желтая карточка
    40'
    Барриос в центре поля сбил Иммобиле и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
  • 39'
    Дзюба в штрафной площади не смог сделать точную скидку на Малкома.
  • Замена
    38'
    Замена в составе "Зенита": вместо Сантоса Дугласа на поле вышел Алексей Сутормин.
  • 37'
    У Альберто слева не прошла передача низом в штрафную площадь на Корреа.
  • 36'
    Дуглас пока за пределами поля. "Лацио" в большинстве неспешно развивает атаку.
  • Травма, повреждение
    35'
    Дугласу в центре поля досталось по ногам от Иммобиле. Медики вышли на поле.
  • 34'
    "Лацио" неспешно комбинирует в центре поля.
  • Фол, нарушение
    32'
    Иммобиле в центре поля подтолкнул в спину Барриоса.
  • 31'
    Малком с Кузяевым прошли вперёд по правому флангу, но перевести мяч в центр не смогли.
  • 30'
    В центр поля переместилась игра. За счёт короткого паса никому продвинуться вперёд не удаётся.
  • Опасный момент
    29'
    Корреа слева вывел к воротам Альберто, который не смог переиграть Кержакова.
  • Угловой
    28'
    Дуглас от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч вынес головой Худт.
  • Опасный момент
    27'
    Ерохин справа с шестнадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ДЗЮБА!!! Ракицкий сделал пас в штрафную площадь на Дзюбу. Артём принял мяч и с пятнадцати метров вторым касанием точно пробил в левый угол.
  • 24'
    Барриос в центре поля перехватил мяч, но тут же сделал пас в ноги Марусичу.
  • Описание гола
    22'
    ГОЛ.
    2:0,
    ПАРОЛО. Пароло с двадцати трёх метров низом точно пробил в левый угол. Кержаков в прыжке мяч достать не смог.
  • 21'
    Малком пытался пасом пяткой справа вывести к воротам Барриоса, но такая передача перехвачена защитниками "Лацио".
  • Опасный момент
    20'
    Альберто с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Кержаков в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 19'
    Ачерби встретил Дзюбу на правом фланге и не позволил Артёму заработать угловой удар.
  • 18'
    Малком справа ворвался в штрафную площадь, но пути для прострелов в центр соперники перекрыли.
  • 16'
    Корреа слева прошёл к воротам, но Ловрен не позволил нанести удар по воротам Хоакину.
  • Угловой
    14'
    На вторую подачу Альберто от углового флага вышел Кержаков и кулаками выбил мяч от ворот.
  • Угловой
    13'
    Альберто от углового флага навесил на ближнюю штангу слабо, но гости выбили мяч за пределы поля.
  • 12'
    Малком после длитного заброса вперёд не смог сделать скидку на ход Дзюбе.
  • 11'
    Итальянцы осадили штрафную площадь "Зенита". Передачи внутрь пока не проходят.
  • Угловой
    10'
    Разыграли хозяева угловой удар. Прострел Корреа справа в штрафную площадь заблокировал Барриос.
  • 9'
    Ачерби слева навесил на Пароло, который головой пробил выше ворот.
  • 8'
    Корреа неудачный пас направо сделал на Лаццари. Мяч оказался за боковой линией поля.
  • 7'
    Малком слева с двадцати метров низом пробил по центру ворот. Рейна спокойно поймал мяч.
  • 5'
    Первый выпад вперёд совершили гости. Пас Ерохина пяткой в штрафную площадь на Дзюбу перехвачен соперниками.
  • Описание гола
    3'
    ГОЛ.
    1:0.
    ИММОБИЛЕ. Иммобиле с двадцати двух метров точно пробил в левый верхний угол. Кержаков не среагировал на удар.
  • 3'
    Альберто с Ачерби разогнали атаку по левому флангу. Заработать угловой удар хозяевам не удалось.
  • 2'
    "Лацио" играет в синей форме, "Зенит" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 5.70 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.70 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 4.55 5.10
  1.25 5.56 16.39

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.00 1.01 11.00 1.02 4.50 1.21 3.55 1.29 3.15 1.35 2.04 1.83 2.45 1.55 4.60 1.19 3.25 1.33 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.06 8.80
13.00 1.00 11.75 1.01 4.45 1.19 3.52 1.30 2.36 1.73 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.16 4.50 1.04 7.80
4.88 1.20 3.14 1.37 2.79 1.48 3.26 1.36 2.84 1.45 2.42 1.60 1.98 1.90 5.04 1.19 1.55 2.55 3.59 1.31 2.44 1.59 2.00 1.88 1.72 2.20 1.45 2.86 1.51 2.66 1.28 3.87 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.17 1.69 2.27 1.62 1.48 2.63 1.24 4.00 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.39 1.34 2.80 1.47 2.20 1.72 1.72 2.20 2.15 1.75 1.76 2.14 1.37 3.24 1.25 4.13 1.19 5.00 1.33 3.44 1.18 5.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.82 1.80 1.37 2.65 1.25 3.90
4.70 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
3.00 1.42
Где смотреть матч Лацио 2:1 Зенит онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 2:1 Зенит

Исход игры
Лацио
78.2% (129)
Ничья
13.3% (22)
Зенит
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
67.1% (104)
Меньше
32.9% (51)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
2:1 Лацио
43.6% (72)
2:0 Лацио
13.3% (22)
1:1 Ничья
10.3% (17)
3:1 Лацио
7.9% (13)
1:0 Лацио
6.1% (10)
1:2 Зенит
4.8% (8)
3:0 Лацио
3% (5)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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