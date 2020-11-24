Жирков сделал заброс вперёд на Дзюбу. Артёму не удалось сделать скидку на Мостового.

Кузяев слева на Дзюбу навесил немного высоко.

Ловрен на фланге сбил Корреа и получил жёлтую карточку.

Иммобиле мог увеличить счёт, но Сутормин сумел выбить мяч у Чиро.

Второй тайм в Риме!

Первый тайм

— Перерыв! "Лацио" (Рим, Италия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, РОССИЯ) - 2:1.

45' Дзюба на чужой половине поля рукой придержал Лукаса.

45' 1 минуту добавил Оливер в первом тайме.

44' Ерохин с Кузяевым слева не смогли доставить мяч в штрафную площадь на Дзюбу.

43' Кузяев на левом фланге неудачно сыграл при приёме мяча и упустил сферу за боковую линию поля.

42' Корреа слева ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Пароло, который с восьми метров пробил впритирку с ближней штангой.

41' Ерохин на фланге сбил Марусича.

40' Барриос в центре поля сбил Иммобиле и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

39' Дзюба в штрафной площади не смог сделать точную скидку на Малкома.

38' Замена в составе "Зенита": вместо Сантоса Дугласа на поле вышел Алексей Сутормин.

37' У Альберто слева не прошла передача низом в штрафную площадь на Корреа.

36' Дуглас пока за пределами поля. "Лацио" в большинстве неспешно развивает атаку.

35' Дугласу в центре поля досталось по ногам от Иммобиле. Медики вышли на поле.

34' "Лацио" неспешно комбинирует в центре поля.

32' Иммобиле в центре поля подтолкнул в спину Барриоса.

31' Малком с Кузяевым прошли вперёд по правому флангу, но перевести мяч в центр не смогли.

30' В центр поля переместилась игра. За счёт короткого паса никому продвинуться вперёд не удаётся.

29' Корреа слева вывел к воротам Альберто, который не смог переиграть Кержакова.

28' Дуглас от углового флага навесил на дальнюю штангу, откуда мяч вынес головой Худт.

27' Ерохин справа с шестнадцати метров пробил немного выше перекладины.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

ДЗЮБА!!! Ракицкий сделал пас в штрафную площадь на Дзюбу. Артём принял мяч и с пятнадцати метров вторым касанием точно пробил в левый угол.

24' Барриос в центре поля перехватил мяч, но тут же сделал пас в ноги Марусичу.

22' ГОЛ.

2:0,

ПАРОЛО. Пароло с двадцати трёх метров низом точно пробил в левый угол. Кержаков в прыжке мяч достать не смог.

21' Малком пытался пасом пяткой справа вывести к воротам Барриоса, но такая передача перехвачена защитниками "Лацио".

20' Альберто с двадцати четырёх метров пробил в правый угол. Кержаков в прыжке отбил мяч в сторону.

19' Ачерби встретил Дзюбу на правом фланге и не позволил Артёму заработать угловой удар.

18' Малком справа ворвался в штрафную площадь, но пути для прострелов в центр соперники перекрыли.

16' Корреа слева прошёл к воротам, но Ловрен не позволил нанести удар по воротам Хоакину.

14' На вторую подачу Альберто от углового флага вышел Кержаков и кулаками выбил мяч от ворот.

13' Альберто от углового флага навесил на ближнюю штангу слабо, но гости выбили мяч за пределы поля.

12' Малком после длитного заброса вперёд не смог сделать скидку на ход Дзюбе.

11' Итальянцы осадили штрафную площадь "Зенита". Передачи внутрь пока не проходят.

10' Разыграли хозяева угловой удар. Прострел Корреа справа в штрафную площадь заблокировал Барриос.

9' Ачерби слева навесил на Пароло, который головой пробил выше ворот.

8' Корреа неудачный пас направо сделал на Лаццари. Мяч оказался за боковой линией поля.

7' Малком слева с двадцати метров низом пробил по центру ворот. Рейна спокойно поймал мяч.

5' Первый выпад вперёд совершили гости. Пас Ерохина пяткой в штрафную площадь на Дзюбу перехвачен соперниками.

3' ГОЛ.

1:0.

ИММОБИЛЕ. Иммобиле с двадцати двух метров точно пробил в левый верхний угол. Кержаков не среагировал на удар.

3' Альберто с Ачерби разогнали атаку по левому флангу. Заработать угловой удар хозяевам не удалось.

2' "Лацио" играет в синей форме, "Зенит" - в белой.