Лацио
2:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Зенит
1:0
3' ГолИммобиле Чиро
2:0
22' ГолПароло Марко
2:1
25' ГолДзюба Артём
39' Желтая карточкаБарриос Вилмар
48' Желтая карточкаЛоврен Деян
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
16
Пароло
Марко
77
Марусич
Адам
18
Жирков
Юрий
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
22'
2:0
25'
2:1
39'
48'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|0.5
|2.
|Корреа Хоакин
|1
|0.25
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.25
|4.
|Пароло Марко
|1
|0.25
|5.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.25
|6.
|Лукас Лейва
|0
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|1
|0.25
|2.
|Ерохин Александр
|1
|0.25
|3.
|Ракицкий Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|2.
|Рейна Пепе
|1
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|4.
|Патрик
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Стракоша Томас
|1
|0
|7.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|8.
|Худт Уэсли
|1
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|10.
|Чиж Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|2
|0
|2.
|Барриос Вилмар
|2
|0
|3.
|Кузяев Далер
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|5.
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|Зенит
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио
Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио
Зенит Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Зенит
Исход игры
Лацио
78.2% (129)
Ничья
13.3% (22)
Зенит
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
67.1% (104)
Меньше
32.9% (51)
Обе команды забьют
Да
74.19% (115)
Нет
25.81% (40)
Популярный счёт
2:1 Лацио
43.6% (72)
2:0 Лацио
13.3% (22)
1:1 Ничья
10.3% (17)
3:1 Лацио
7.9% (13)
1:0 Лацио
6.1% (10)
1:2 Зенит
4.8% (8)
3:0 Лацио
3% (5)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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