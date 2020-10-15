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Лацио
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 1 0.33
2. Корреа Хоакин 1 0.33
3. Кайседо Фелипе 1 0.33
4. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.33
5. Ачерби Франческо 0 0
6. Марусич Адам 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 1 0.33
2. Дзюба Артём 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 2 0
2. Рейна Пепе 1 0
3. Кайседо Фелипе 1 0
4. Патрик 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Стракоша Томас 1 0
7. Милинкович-Савич Сергей 1 0
8. Худт Уэсли 1 0
9. Фарес Мохамед 1 0
10. Чиж Шимон 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 2 0
2. Кузяев Далер 2 0
3. Караваев Вячеслав 1 0
4. Барриос Вилмар 1 0
5. Круговой Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 50% (2) 0 0 0 0 50% (2)
 Зенит 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио
Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио
Зенит Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 1:1 Лацио Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Лацио Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Брюгге Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
4. Зенит Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Лацио 78% (46)
    X 10.2% (6)
    Зенит 11.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Зенит
    2.12
    3.82
    4.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.80 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.50 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.82 4.25
      1.89 3.80 3.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.40 1.04 3.85 1.23 3.00 1.36 2.04 1.78 1.82 1.99 1.60 2.33 1.39 2.90 1.18 4.90 1.14 5.30 1.03 9.30 1.03 9.80 0.00 17.00
    11.00 1.00 9.90 1.03 3.70 1.25 2.91 1.37 2.12 1.94 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.11 5.35 1.02 9.70
    4.05 1.24 3.14 1.37 2.40 1.58 2.04 1.81 1.80 2.03 1.57 2.43 1.45 2.75 1.37 3.10 1.13 6.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.05 1.77 1.47 2.70 1.13 5.40
    3.30 1.33 2.03 1.79 1.47 2.68 1.17 5.40 1.11 6.65
    3.22 1.35 2.65 1.49 2.08 1.77 1.65 2.27 1.46 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
    4.30 1.22 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Лацио - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио - Зенит

    Исход игры
    Лацио
    78% (46)
    Ничья
    10.2% (6)
    Зенит
    11.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (42)
    Меньше
    25% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (42)
    Нет
    25% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    40.7% (24)
    2:0 Лацио
    13.6% (8)
    3:1 Лацио
    11.9% (7)
    1:2 Зенит
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    3:0 Лацио
    5.1% (3)
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