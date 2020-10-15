Лацио
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.33
|2.
|Корреа Хоакин
|1
|0.33
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0.33
|4.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.33
|5.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|6.
|Марусич Адам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|1
|0.33
|2.
|Дзюба Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|2
|0
|2.
|Рейна Пепе
|1
|0
|3.
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|4.
|Патрик
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Стракоша Томас
|1
|0
|7.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|8.
|Худт Уэсли
|1
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|10.
|Чиж Шимон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|2
|0
|2.
|Кузяев Далер
|2
|0
|3.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|4.
|Барриос Вилмар
|1
|0
|5.
|Круговой Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|Зенит
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио
Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио
Зенит Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ахмат 2:2 Зенит Зенит 3:1 Краснодар Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит
Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио - Зенит
Исход игры
Лацио
78% (46)
Ничья
10.2% (6)
Зенит
11.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
75% (42)
Нет
25% (14)
Популярный счёт
2:1 Лацио
40.7% (24)
2:0 Лацио
13.6% (8)
3:1 Лацио
11.9% (7)
1:2 Зенит
8.5% (5)
1:1 Ничья
6.8% (4)
3:0 Лацио
5.1% (3)
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