Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 28'
Виссел Кобе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Keijiro Ogawa
|3
|1
|2.
|Kyogo Furuhashi
|2
|0.67
|3.
|Douglas VIII
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Liyn Yang
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Виссел Кобе
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +13 =4 -3Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе
Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио Кавасаки Фронтале 3:2 Виссел Кобе Сёнан Бельмаре 1:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:6 Кавасаки Фронтале
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Джохор Дарул Такзим
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Сувон Самсунг Блювингс
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Победитель
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