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Гуанчжоу Эвергранд
1:3
Конец матча
Виссел Кобе
0'
41' Желтая карточка
Aloisio Santos
0:1
44' Гол
Kyogo Furuhashi
1:1
55' Гол в свои ворота
Kyogo Furuhashi
1:2
74' Гол
Douglas VIII
1:3
84' Гол
Andrés Iniesta Luján1
90'+3
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Браунинг
Тайас
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
6
Ляо
Лишэн
20
Aloisio
Santos
15
Dinghao
Yan
7
Ши-Хао
Вэй
9
Элкесон
Кардосо
1
Daiya
Maekawa
23
Tetsushi
Yamakawa
17
Ryuma
Kikuchi
4
Вермален
Томас
5
Ямагути
Хотару
22
Ниси
Дайго
27
Гоке
Юта
8
Andrés
Iniesta
Luján1
24
Сакаи
Готоку
9
Noriaki
Fujimoto
11
Kyogo
Furuhashi
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1
Виссел Кобе
3-1-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Виссел Кобе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keijiro Ogawa 3 1
2. Kyogo Furuhashi 3 1
3. Douglas VIII 2 0.67
4. Andrés Iniesta Luján1 1 0.33

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Aloisio Santos 1 0
2. Liyn Yang 1 0
Виссел Кобе
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 0
 Виссел Кобе 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Сувон Самсунг Блювингс 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 0:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Хэбей Форчун Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Виссел Кобе 0:1 Урава Редс Виссел Кобе 0:2 Сёнан Бельмаре Гамба Осака 1:0 Виссел Кобе Йокогама 2:1 Виссел Кобе
Симидзу С-Палс 3:1 Виссел Кобе Вегальта Сендай 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:3 Касима Антлерс Санфречче Хиросима 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:1 Оита Тринита Касива Рейсол 4:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Нагойя Грампус Виссел Кобе 4:0 Консадоле Саппоро Виссел Кобе 4:3 Саган Тосу Нагойя Грампус 2:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:1 Серезо Осака Виссел Кобе 2:2 Токио Кавасаки Фронтале 3:2 Виссел Кобе Сёнан Бельмаре 1:1 Виссел Кобе Виссел Кобе 0:6 Кавасаки Фронтале
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Kyogo Furuhashi бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Алоизио Дос Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Линьпэн Чжан уходит с поля. Yihao Zhong выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 18.00 4.70 1.27
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.66 3.20
  3.53 1.91 4.01

Самый высокий коэффициент на матч «Гуанчжоу Эвергранд» – «Виссел Кобе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гуанчжоу Эвергранд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Виссел Кобе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гуанчжоу Эвергранд» – «Виссел Кобе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.30 1.15 3.90 1.25 2.05 1.75 2.63 1.48 2.75 1.44 1.91 1.84 1.82 1.97 1.80 2.00 1.11 4.44 1.11 6.50 1.06 8.00 1.05 8.60
11.75 1.00 10.75 1.01 4.25 1.20 3.38 1.31 2.21 1.72 1.70 2.13 1.45 2.62 1.20 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90
4.05 1.23 2.85 1.42 2.09 1.75 3.97 1.24 3.33 1.32 2.68 1.47 1.97 1.85 2.38 1.58 1.99 1.84 1.58 2.39 1.39 2.97 1.55 2.46 1.31 3.35 1.16 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.18 4.70
3.38 1.31 2.25 1.63 1.54 2.44
1.17 4.86 1.47 2.68 1.18 4.79 1.65 2.26 1.45 2.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.40 2.80 1.27 3.70
3.20 1.34 1.85 1.93 1.39 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
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