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Чонбук Хендай Моторс
0:0
Первый тайм: 28'
Сидней
0' 28'

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Хендай Моторс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Ге-Вон 1 0.25
2. Gustavo Souza III 1 0.25
3. Чжо Кю-Сон 1 0.25
Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бухагьяр Трент 2 0.5
2. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.25

Карточки

Чонбук Хендай Моторс
# Игрок      
1. Сон Чжун-Хо 0 1
2. Чхве Бо-Кюн 0 1
3. Ли Ён 0 1
Сидней
# Игрок      
1. Хьюард-Белль Том 0 1
2. Баумйоханн Александер 1 0
3. Зувела Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чонбук Хендай Моторс 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Сидней 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу
Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул
Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Чонбук Хендай Моторс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Лига чемпионов АФК

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шанхай СИПГ 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Чонбук Хендай Моторс 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
4. Сидней 0:0 4 0 2 2 3 - 8 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Чонбук Хендай Моторс
Ничья
Сидней
1.51
4.65
6.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.60 6.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 3.90 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.65 6.10
  1.51 3.98 6.56

Самый высокий коэффициент на матч «Чонбук Хендай Моторс» – «Сидней» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чонбук Хендай Моторс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сидней» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чонбук Хендай Моторс» – «Сидней», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.02 3.50 1.30 2.70 1.45 1.90 1.90 2.10 1.74 1.48 2.63 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.08 7.10 1.07 7.70
11.75 1.00 11.75 1.00 4.70 1.17 3.86 1.25 2.43 1.61 1.86 1.92 1.53 2.40 1.26 3.48 1.19 4.10 1.06 6.85 1.05 7.50
3.20 1.34 2.82 1.43 2.44 1.55 2.02 1.81 1.77 2.06 1.57 2.39 1.82 2.01 1.62 2.29 1.25 3.82 1.17 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.45 1.55 1.55 2.45 1.28 3.60 1.22 4.30
3.45 1.30 2.44 1.54 1.61 2.29 1.23 4.10
2.11 1.74 1.74 2.11 1.35 3.17 1.23 4.01 1.53 2.50 1.35 3.17
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.77 1.48 2.60 1.28 3.60
3.54 1.29 1.95 1.83 1.46 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.36
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