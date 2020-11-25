Чонбук Хендай Моторс
1:0
Конец матча
Сидней
41' Желтая карточкаХон Чжон-Хо
1:0
44' ГолSeong-Eun Na
31
Сон
Бум-Кён
15
Ку
Чжа-Рен
26
Хон
Чжон-Хо
92
Ким
Мин-Хёк
25
Чои
Чул-Сун
18
Seong-Eun
Na
13
Ким
Бо-Ген
57
Ли
Су-Бин
37
Бэрроу
Моду
- Основной состав
-
31 Сон Бум-КёнВратарь
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
- Полузащитник
-
18 Seong-Eun NaПолузащитник
-
13 Ким Бо-ГенПолузащитник
-
57 Ли Су-БинПолузащитник
-
37 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хон Чжон-НамВратарь
-
23 Юн Чжи-ХекЗащитник
-
19 Пак Вон-ЧжэЗащитник
-
29 Ли Сон-ЮнПолузащитник
-
77 Ли Си-ХонПолузащитник
-
11 Чжо Кю-СонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Мораиш Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
-
19 Зувела КрисПолузащитник
-
18 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Levi Kaye
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
Ход матча
41'
44'
1:0
75'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Ге-Вон
|1
|0.25
|2.
|Gustavo Souza III
|1
|0.25
|3.
|Seong-Eun Na
|1
|0.25
|4.
|Чжо Кю-Сон
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бухагьяр Трент
|2
|0.5
|2.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сон Чжун-Хо
|0
|1
|2.
|Чхве Бо-Кюн
|0
|1
|3.
|Ли Ён
|0
|1
|4.
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хьюард-Белль Том
|0
|1
|2.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|3.
|Зувела Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чонбук Хендай Моторс
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|Сидней
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Чонбук Хендай Моторс Последние 20 матчей: +14 =2 -4Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Ульсан Хендай 1:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:0 Тэгу
Ульсан Хендай 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 4:1 Кванджу Чонбук Хендай Моторс 0:1 Пхохан Стилерс Санджу Санму 0:1 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сеонам Чонбук Хендай Моторс 2:0 Пусан Айпарк Чонбук Хендай Моторс 2:1 Ульсан Хендай Кванджу 3:3 Чонбук Хендай Моторс Сеонам 2:0 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 1:2 Канвон Чонбук Хендай Моторс 2:1 Санджу Санму Сувон Самсунг Блювингс 1:3 Чонбук Хендай Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 2:1 Пхохан Стилерс Пусан Айпарк 1:5 Чонбук Хендай Моторс Чонбук Хендай Моторс 3:0 Сеул
Сидней Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Йокогама Маринос 4:0 Сидней Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Чонбук Хендай Моторс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Сидней: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шанхай СИПГ
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Победитель
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