Шанхай СИПГ
0:0
Перерыв
Йокогама Маринос
26' Желтая карточкаRyuta Koike
33' Желтая карточкаХуань Фу
Ход матча
26'
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ли Шенглонг
|2
|0.67
|2.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.33
|3.
|Халк Живанилдо
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ado Onaiwu
|2
|0.67
|2.
|Teruhito Nakagawa
|2
|0.67
|3.
|Эндо Кейта
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|2
|0
|2.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|3.
|Rui Yu
|1
|0
|4.
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0
|5.
|Guan He
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ryuta Koike
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Йокогама Маринос
|20% (1)
|0
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл
Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +8 =2 -10Кавасаки Фронтале 3:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 6:2 Урава Редс Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:3 Касима Антлерс
Санфречче Хиросима 3:1 Йокогама Маринос Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:1 Нагойя Грампус Серезо Осака 4:1 Йокогама Маринос Гамба Осака 1:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:0 Оита Тринита Йокогама Маринос 0:1 Касива Рейсол Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 1:1 Саган Тосу Касива Рейсол 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Вегальта Сендай Саган Тосу 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака Нагойя Грампус 2:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 1:3 Кавасаки Фронтале
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Чонбук Хендай Моторс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|4.
|Сидней
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Победитель
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