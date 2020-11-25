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Шанхай СИПГ
0:0
Перерыв
Йокогама Маринос
0'
26' Желтая карточка
Ryuta Koike
33' Желтая карточка
Хуань Фу

Ход матча

26'
 
Ryuta Koike
33'
Хуань Фу
 

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ли Шенглонг 2 0.67
2. Вэньцзюнь Люй 1 0.33
3. Халк Живанилдо 1 (1) 0.33
Йокогама Маринос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ado Onaiwu 2 0.67
2. Teruhito Nakagawa 2 0.67
3. Эндо Кейта 1 0.33

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 2 0
2. Лопес Рикардо II 1 0
3. Rui Yu 1 0
4. Вэньцзюнь Люй 1 0
5. Guan He 1 0
Йокогама Маринос
# Игрок      
1. Ryuta Koike 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 25% (1) 0 0 0 25% (1) 50% (2)
 Йокогама Маринос 20% (1) 0 60% (3) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Чонбук Хендай Моторс 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань
Шанхай СИПГ 1:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа 0:0 Шанхай СИПГ Чуньцинь Лифан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл
Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Кавасаки Фронтале 3:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 6:2 Урава Редс Сёнан Бельмаре 1:0 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:3 Касима Антлерс
Санфречче Хиросима 3:1 Йокогама Маринос Токио 0:4 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 2:1 Нагойя Грампус Серезо Осака 4:1 Йокогама Маринос Гамба Осака 1:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:0 Оита Тринита Йокогама Маринос 0:1 Касива Рейсол Йокогама Маринос 2:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 1:1 Саган Тосу Касива Рейсол 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Вегальта Сендай Саган Тосу 1:3 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака Нагойя Грампус 2:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 1:3 Кавасаки Фронтале

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 0:0 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Шанхай СИПГ 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Чонбук Хендай Моторс 4 1 1 2 5 - 6 4
4. Сидней 4 0 1 3 3 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Хуань Фу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ryuta Koike получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Йокогама Маринос
3.86
3.85
2.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.85 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.05 2.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.70 2.21
  3.86 3.25 2.09

Самый высокий коэффициент на матч «Шанхай СИПГ» – «Йокогама Маринос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шанхай СИПГ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Йокогама Маринос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шанхай СИПГ» – «Йокогама Маринос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.12 4.75 1.18 2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.85 2.12 1.72 1.18 4.75 1.94 1.86 1.13 5.80 1.12 6.10 1.10 6.80 1.14 5.20 1.12 5.80 1.03 9.70
10.50 1.01 11.75 1.00 5.45 1.11 4.65 1.16 2.66 1.44 2.18 1.67 1.78 2.12 1.42 2.82 1.30 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
3.02 1.40 2.63 1.51 2.24 1.68 1.87 1.99 1.66 2.28 1.50 2.66 1.74 2.15 1.59 2.42 1.24 4.12 1.59 2.42 1.29 3.68 1.12 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 1.28 3.45
3.24 1.33 2.68 1.46 1.73 2.09 1.31 3.38
1.35 3.27 1.19 4.85 1.47 2.76 1.31 3.53 1.67 2.26 1.46 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.33 1.60 1.72 2.05 1.42 2.75
4.30 1.21 2.19 1.66 1.63 2.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
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