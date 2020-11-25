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Астерас
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Аполлон Смирнис
0' 21'
1
Nikos
Papadopoulos
II
2
Ruben
Garcia3
15
Dani
Suarez
4
Triantafyllos
Pasalidis
3
Христос
Тасулис
17
Иглесиас
Матиас
12
Juan
Manuel
Munafo
7
Leo
Tilica
23
Adrian
Riera
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
6
Dimos
Baxevanidis
64
Anthony
Fatjon
7
Israel
Coll
3
Хухумис
Диамантис
10
Томас
Бединелли
23
Sotiris
Tsiloulis
9
Иоаннидис
Николаос
Астерас
4-2-3-1
Аполлон Смирнис
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 5 (2) 0.63
2. Adrian Riera 2 0.25
3. Luis Fernandez1 1 0.13
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0
Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 2 0.25
2. Anthony Fatjon 2 (1) 0.25
3. Sotiris Tsiloulis 1 0.13
4. Savvas Tsambouris 0 0
5. Томас Бединелли 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Juan Manuel Munafo 3 0
2. Христос Тасулис 3 0
3. Барралес Джеронимо 2 0
4. Leo Tilica 2 0
5. Котсирас Яннис 2 0
6. Federico Alvarez 1 0
7. Dani Suarez 1 0
8. Фернандес Борха II 1 0
9. Паскуаль Андрес 1 0
10. Иглесиас Матиас 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0
14. Regis1 1 0
Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Savvas Tsambouris 3 0
2. Christos Lisgaras 3 0
3. Бручич Карло 3 0
4. Anthony Fatjon 3 0
5. Dias VII 3 0
6. Marc Fernandez 2 0
7. Сливка Выкинтас 2 0
8. Vasilios Vitlis 2 0
9. Китоко Ричи 1 0
10. Томас Бединелли 1 0
11. Dimos Baxevanidis 1 0
12. Sotiris Tsiloulis 1 0
13. Иоаннидис Николаос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 25% (2)
 Аполлон Смирнис 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас
Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига Астерас 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 1:3 Астерас Суперлига
Аполлон Смирнис 1:2 Астерас Суперлига Астерас 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 7 6 1 0 10 - 3 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Астерас 0:0 8 3 3 2 8 - 8 12
6. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
8. ПАС Янина 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Лариса 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Аполлон Смирнис 0:0 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 9 0 4 5 3 - 12 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Аполлон Смирнис
1.94
3.40
4.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.40 4.30
  1.94 3.06 4.66

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.81 1.43 2.22 1.66 1.95 1.88 1.65 2.24 1.49 2.61 1.59 2.39 1.47 2.71 1.19 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.09 1.75 1.72 2.13 1.63 2.31 1.41 2.97 1.32 3.42
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