Астерас
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Аполлон Смирнис
15
Dani
Suarez
23
Adrian
Riera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Pepe Castano
-
-
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Варкас ЯннисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|5 (2)
|0.63
|2.
|Adrian Riera
|2
|0.25
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.13
|4.
|Leo Tilica
|0
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|6.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иоаннидис Николаос
|2
|0.25
|2.
|Anthony Fatjon
|2 (1)
|0.25
|3.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0.13
|4.
|Savvas Tsambouris
|0
|0
|5.
|Томас Бединелли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juan Manuel Munafo
|3
|0
|2.
|Христос Тасулис
|3
|0
|3.
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|4.
|Leo Tilica
|2
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|2
|0
|6.
|Federico Alvarez
|1
|0
|7.
|Dani Suarez
|1
|0
|8.
|Фернандес Борха II
|1
|0
|9.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|10.
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|12.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|13.
|Luis Fernandez1
|1
|0
|14.
|Regis1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Savvas Tsambouris
|3
|0
|2.
|Christos Lisgaras
|3
|0
|3.
|Бручич Карло
|3
|0
|4.
|Anthony Fatjon
|3
|0
|5.
|Dias VII
|3
|0
|6.
|Marc Fernandez
|2
|0
|7.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|8.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|9.
|Китоко Ричи
|1
|0
|10.
|Томас Бединелли
|1
|0
|11.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0
|12.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0
|13.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|0
|0
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|Аполлон Смирнис
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас
Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =2 -9Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис
Последние игры между собой
Астерас: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|7
|6
|1
|0
|10 - 3
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Астерас
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|8.
|ПАС Янина
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|11.
|Лариса
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|9
|0
|4
|5
|3 - 12
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.90
|3.40
|4.30
|
|1.94
|3.06
|4.66
Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон Смирнис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «Аполлон Смирнис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров