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Олимпиакос
0:1
Перерыв

Стадион:
Манчестер Сити
0'
0:1
36' Гол
Фоден Фил
40' Желтая карточка
Стерлинг Рахим
40' Желтая карточка
Рафинья Марсио
1
Са
Жозе
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Драгер
Мохамед
6
М'Вила
Янн
10
Родригеш
Педру
13
Рафинья
Марсио
4
Камара
Мохамед
III
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
22
Менди
Бенджамин
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
20
Силва
Бернарду
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Олимпиакос
3-4-3
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

36'
0:1
Фоден Фил
(Стерлинг Рахим)
40'
 
Стерлинг Рахим
40'
Рафинья Марсио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 1 0.25
2. Вальбуэна Матьё 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 0.75
2. Гюндоган Илкай 2 0.5
3. Стерлинг Рахим 1 0.25
4. Фоден Фил 1 0.25
5. Канселу Жоау 1 0.25
6. Жезус Габриэль 1 0.25
7. Агуэро Серхио 1 (1) 0.25
8. Де Брёйне Кевин 0 0
9. Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Хассан Ахмед 1 0
2. Фортунис Костас 1 0
3. Камара Мохамед III 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Канселу Жоау 1 0
4. Лапорт Эмерик 1 0
5. Силва Бернарду 1 0
6. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 100% (1)
 Манчестер Сити 11.11% (1) 22.22% (2) 0 0 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Лига чемпионов Манчестер Сити 2:2 Олимпиакос Международный кубок чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
2. Порту Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Олимпиакос 0:1 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
4. Марсель Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Олимпиакос", благодаря голу Фодена.
  • Угловой
    45'
    С левого фланга угловой не лучшим образом подали гости - мяч вынесли греки далеко к центральному кругу.
  • Опасный момент
    45'
    Со штрафного удара опасно пробивал Стерлинг, но Са сумел потащить мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • Фол, нарушение
    44'
    Менди заработал опасный штрафной удар в метре от линии штрафной площади, неподалёку от левого угла.
  • Опасный момент
    43'
    "Горожане" немного взвинтили темп под конец первого тайма. Плотно из-за пределов штрафной площади пробивал Стерлинг - Са с трудом парировал мяч в сторону.
  • 42'
    Ничего не предпринимают греки в концовке первого тайма, продолжая отсиживаться на своей трети поля.
  • Фол, нарушение
    40'
    Стерлинг заработал штрафной удар теперь на правом фланге атаки "Ман Сити", получив удар по ногам от Камара.
  • Желтая карточка
    39'
    Стерлинг завёлся после выхода мяча за пределы поля, сцепившись с Рафиньей. В итоге, оба футболиста получили по жёлтой карточке.
  • 38'
    "Олимпиакос", надеюсь, теперь перестроится на более атакующую модель игры, и появится хоть какая-то динамика на поле.
  • Видеоповтор
    37'
    Перед голевой атакой, как мне показалось, Гюндоган с фолом отобрал мяч в центре поля, но в VAR на это внимания не обратили.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фил Фоден!!!
    Красота! Заброс на Жезуса прошёл на левый край штрафной площади, тот коротко сбросил мяч в центр на Стерлинга, а Рахим пяткой сбросил мяч назад на Фодена, который в касание низом мощным ударом поразил цель.
  • Опасный момент
    35'
    Силва с правого фланга сделал короткий пас в штрафную площадку, откуда Канселу то ли пробивал с острого угла, то ли пытался прострелить вдоль ворот. В любом случае, Са сумел намертво мяч поймать.
  • 34'
    Стерлинг через центр пытался просочиться в чужую штрафную площадку с помощью игры в "стеночку" с Жезусом, но ответный пас на Рахима не прошёл.
  • Опасный момент
    33'
    Жезус неожиданно прорвался после вертикальной передачи в чужую штрафную площадку и опасно пробивал с левого края по цели, но Са удалось спасти свою команду.
  • 32'
    Многие в этом матче прогнозировали меньшевой тотал, и эти прогнозы пока что полностью оправдываются.
  • 30'
    Оказали помощь Родри, у которого нет никаких критических повреждений - просто немного искр из глаз высек Семеду. Встреча продолжается в обычном режиме.
  • Травма, повреждение
    29'
    Семеду жёстко сыграл в центре поля против Родри, что последний оказался в нокдауне и нуждается в медицинской помощи.
  • Фол, нарушение
    28'
    Штрафной удар "горожане" заработали метрах в 30-ти от ворот, левее центральной оси. Подача следовала в центр штрафной площади, но там снова в воздухе борьбу выиграли центрбеки "Олимпиакоса".
  • 27'
    Впервые с мячом перешли греки на чужую половину поля, но их атака не получилась опасной - заброс на правый край штрафной площади стал простой добычей для Эдерсона, который сработал на выходе, впервые за сегодня попробовав мяч.
  • 26'
    Силва не смог принять мяч после вертикальной передачи в свой адрес. Са снова принялся затягивать время, держа мяч у себя в ногах.
  • 25'
    Откровенно нужная игра идёт на поле в последние несколько минут - команды практически в пешем темпе передвигаются.
  • 24'
    "Манчестер Сити" идёт в прессинг у чужой штрафной площади, но не слишком активно, благодаря чему хозяевам поля удалось немного покатать мяч.
  • 23'
    Очень жаль, что нет болельщиков на трибунах, которые бы не позволили греческой команде так отсиживаться на своей половине поля.
  • 22'
    Гюндоган забрасывал мяч на правый край штрафной площади, заметив забегание Канселу, но слишком сильно получилось - мяч вылетел за лицевую линию.
  • 21'
    А у нас уже есть первый забитый гол этого игрового дня - гладбахская "Боруссия" забила с пенальти в ворота донецкого "Шахтёра".
  • Травма, повреждение
    20'
    Родригеш оказался в нокдауне, получив мячом в голову. Нужно дать немного времени парню на восстановление.
  • 19'
    Правым флангом попытались обострить игру теперь "горожане", откуда следовала прострельная передача низом в штрафную площадку, но снова внимательно отыграли защищающиеся.
  • Угловой
    18'
    Угловой снова на левом фланге разыграли подопечные Хосепа Гвардиолы, после чего Гюндоган выполнял резкую подачу в центр, но там сработали высокорослые защитники "Олимпиакоса".
  • 17'
    "Олимпиакос" явно не собирается ввязываться в игру на встречных курсах с более классным соперником. Всячески сбивают темп пирейцы.
  • 16'
    Фоден с дальней дистанции пробивал левой ногой, но мяч улетел на пару-тройку метров правее створа ворот.
  • Угловой
    15'
    Угловой на левом фланге заработали гости, после очередного подключения Менди. Разыгран был мяч накоротке, после чего шла мягкая подача в район линии вратарской площади, но там борьбу в воздухе проиграл Жезус.
  • Офсайд
    14'
    Попытались первую контратаку организовать греки, но заброс вперёд застал Фортуниса в офсайде в метре за центральной линией.
  • 13'
    Менди с левого фланга простреливал в штрафную площадку теперь низом, и в касание по воротам пытался пробить Фоден, но неудачно получилось - несильный удар блокировал один из защитников.
  • 12'
    После диагональной подачи с левого фланга Жезус головой несильно пробивал по воротам - никаких проблем Са не испытал с ловлей мяча.
  • 11'
    Через центральную ось в чужую штрафную площадку пытался продраться Жезус, но ничего не получилось - потерял мяч бразильский нападающий.
  • Опасный момент
    10'
    Фоден продрался на левый край штрафной площади, откуда мощно пробивал с острого угла из-под защитника, но Са не дрогнул на своём месте, сумев накрыть мяч со второй попытки.
  • 9'
    Гюндоган с правого фланга выполнял подачу в штрафную площадь хозяев поля, но там снова защитники "Олимпиакоса" были на высоте.
  • 8'
    Преимущественно левым флангом атакуют "горожане" в дебюте матча. Уже третий навес из этой зоны выполнил Менди, но пока что без реальной опасности воротам Са.
  • Судья
    7'
    Стерлинг падал неподалёку от чужой штрафной площади, нарвавшись на бедро защитника, однако свисток судьи промолчал. Недоумевает капитан "Сити".
  • 6'
    "Олимпиакос" пока что не демонстрирует никаких намёков на контригру, работая только на разрушение игры соперника.
  • 5'
    Менди с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, и головой метров с восьми пробивал Силва, но послал мяч намного выше ворот.
  • Опасный момент
    4'
    Родри мощный дальний удар нанёс метров с 25-ти, но мяч полетел прямо в то место, где находился Са.
  • 3'
    Привычный стартовый сумбур наблюдается на стартовых минутах матча. "Горожане", разумеется, сразу стараются закрыть соперников на одной трети поля.
  • 2'
    Перед матчем состоялась минута молчания в память о Диего Марадоне, который скончался сегодня в возрасте 60 лет.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Ман Сити".
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 5.30 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 11.25 5.80 1.28
  15.58 5.38 1.26

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
14.75 1.02 13.00 1.03 4.40 1.20 3.45 1.32 2.26 1.71 1.74 2.12 1.48 2.69 1.24 4.15 1.18 4.95 1.07 9.10 1.06 9.30 1.01 17.75
4.66 1.22 2.77 1.47 2.37 1.62 2.62 1.52 2.13 1.76 1.84 2.04 1.54 2.57 1.41 3.04 1.47 2.84 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.09 1.79 1.70 2.22 2.03 1.85 1.63 2.36 1.59 2.50 1.40 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95
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Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити

Исход игры
Олимпиакос
0.6% (1)
Ничья
7.7% (12)
Манчестер Сити
91.7% (143)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (93)
Меньше
39.22% (60)
Обе команды забьют
Да
60.13% (92)
Нет
39.87% (61)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.8% (48)
0:2 Манчестер Сити
26.9% (42)
1:3 Манчестер Сити
17.3% (27)
0:3 Манчестер Сити
7.1% (11)
1:1 Ничья
6.4% (10)
0:1 Манчестер Сити
5.1% (8)
1:4 Манчестер Сити
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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