Менди заработал опасный штрафной удар в метре от линии штрафной площади, неподалёку от левого угла.

Со штрафного удара опасно пробивал Стерлинг, но Са сумел потащить мяч на угловой.

С левого фланга угловой не лучшим образом подали гости - мяч вынесли греки далеко к центральному кругу.

43' "Горожане" немного взвинтили темп под конец первого тайма. Плотно из-за пределов штрафной площади пробивал Стерлинг - Са с трудом парировал мяч в сторону.

42' Ничего не предпринимают греки в концовке первого тайма, продолжая отсиживаться на своей трети поля.

40' Стерлинг заработал штрафной удар теперь на правом фланге атаки "Ман Сити", получив удар по ногам от Камара.

39' Стерлинг завёлся после выхода мяча за пределы поля, сцепившись с Рафиньей. В итоге, оба футболиста получили по жёлтой карточке.

38' "Олимпиакос", надеюсь, теперь перестроится на более атакующую модель игры, и появится хоть какая-то динамика на поле.

37' Перед голевой атакой, как мне показалось, Гюндоган с фолом отобрал мяч в центре поля, но в VAR на это внимания не обратили.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фил Фоден!!!

Красота! Заброс на Жезуса прошёл на левый край штрафной площади, тот коротко сбросил мяч в центр на Стерлинга, а Рахим пяткой сбросил мяч назад на Фодена, который в касание низом мощным ударом поразил цель.

35' Силва с правого фланга сделал короткий пас в штрафную площадку, откуда Канселу то ли пробивал с острого угла, то ли пытался прострелить вдоль ворот. В любом случае, Са сумел намертво мяч поймать.

34' Стерлинг через центр пытался просочиться в чужую штрафную площадку с помощью игры в "стеночку" с Жезусом, но ответный пас на Рахима не прошёл.

33' Жезус неожиданно прорвался после вертикальной передачи в чужую штрафную площадку и опасно пробивал с левого края по цели, но Са удалось спасти свою команду.

32' Многие в этом матче прогнозировали меньшевой тотал, и эти прогнозы пока что полностью оправдываются.

30' Оказали помощь Родри, у которого нет никаких критических повреждений - просто немного искр из глаз высек Семеду. Встреча продолжается в обычном режиме.

29' Семеду жёстко сыграл в центре поля против Родри, что последний оказался в нокдауне и нуждается в медицинской помощи.

28' Штрафной удар "горожане" заработали метрах в 30-ти от ворот, левее центральной оси. Подача следовала в центр штрафной площади, но там снова в воздухе борьбу выиграли центрбеки "Олимпиакоса".

27' Впервые с мячом перешли греки на чужую половину поля, но их атака не получилась опасной - заброс на правый край штрафной площади стал простой добычей для Эдерсона, который сработал на выходе, впервые за сегодня попробовав мяч.

26' Силва не смог принять мяч после вертикальной передачи в свой адрес. Са снова принялся затягивать время, держа мяч у себя в ногах.

25' Откровенно нужная игра идёт на поле в последние несколько минут - команды практически в пешем темпе передвигаются.

24' "Манчестер Сити" идёт в прессинг у чужой штрафной площади, но не слишком активно, благодаря чему хозяевам поля удалось немного покатать мяч.

23' Очень жаль, что нет болельщиков на трибунах, которые бы не позволили греческой команде так отсиживаться на своей половине поля.

22' Гюндоган забрасывал мяч на правый край штрафной площади, заметив забегание Канселу, но слишком сильно получилось - мяч вылетел за лицевую линию.

21' А у нас уже есть первый забитый гол этого игрового дня - гладбахская "Боруссия" забила с пенальти в ворота донецкого "Шахтёра".

20' Родригеш оказался в нокдауне, получив мячом в голову. Нужно дать немного времени парню на восстановление.

19' Правым флангом попытались обострить игру теперь "горожане", откуда следовала прострельная передача низом в штрафную площадку, но снова внимательно отыграли защищающиеся.

18' Угловой снова на левом фланге разыграли подопечные Хосепа Гвардиолы, после чего Гюндоган выполнял резкую подачу в центр, но там сработали высокорослые защитники "Олимпиакоса".

17' "Олимпиакос" явно не собирается ввязываться в игру на встречных курсах с более классным соперником. Всячески сбивают темп пирейцы.

16' Фоден с дальней дистанции пробивал левой ногой, но мяч улетел на пару-тройку метров правее створа ворот.

15' Угловой на левом фланге заработали гости, после очередного подключения Менди. Разыгран был мяч накоротке, после чего шла мягкая подача в район линии вратарской площади, но там борьбу в воздухе проиграл Жезус.

14' Попытались первую контратаку организовать греки, но заброс вперёд застал Фортуниса в офсайде в метре за центральной линией.

13' Менди с левого фланга простреливал в штрафную площадку теперь низом, и в касание по воротам пытался пробить Фоден, но неудачно получилось - несильный удар блокировал один из защитников.

12' После диагональной подачи с левого фланга Жезус головой несильно пробивал по воротам - никаких проблем Са не испытал с ловлей мяча.

11' Через центральную ось в чужую штрафную площадку пытался продраться Жезус, но ничего не получилось - потерял мяч бразильский нападающий.

10' Фоден продрался на левый край штрафной площади, откуда мощно пробивал с острого угла из-под защитника, но Са не дрогнул на своём месте, сумев накрыть мяч со второй попытки.

9' Гюндоган с правого фланга выполнял подачу в штрафную площадь хозяев поля, но там снова защитники "Олимпиакоса" были на высоте.

8' Преимущественно левым флангом атакуют "горожане" в дебюте матча. Уже третий навес из этой зоны выполнил Менди, но пока что без реальной опасности воротам Са.

7' Стерлинг падал неподалёку от чужой штрафной площади, нарвавшись на бедро защитника, однако свисток судьи промолчал. Недоумевает капитан "Сити".

6' "Олимпиакос" пока что не демонстрирует никаких намёков на контригру, работая только на разрушение игры соперника.

5' Менди с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, и головой метров с восьми пробивал Силва, но послал мяч намного выше ворот.

4' Родри мощный дальний удар нанёс метров с 25-ти, но мяч полетел прямо в то место, где находился Са.

3' Привычный стартовый сумбур наблюдается на стартовых минутах матча. "Горожане", разумеется, сразу стараются закрыть соперников на одной трети поля.

2' Перед матчем состоялась минута молчания в память о Диего Марадоне, который скончался сегодня в возрасте 60 лет.