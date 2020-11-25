Олимпиакос
0:1
Перерыв
Стадион: Караискакис
Манчестер Сити
0:1
36' ГолФоден Фил
40' Желтая карточкаСтерлинг Рахим
40' Желтая карточкаРафинья Марсио
1
Са
Жозе
24
Ба
Уссейну
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Fotis Kitsos
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
36'
0:1
40'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 7
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0.25
|2.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|0.75
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.5
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.25
|4.
|Фоден Фил
|1
|0.25
|5.
|Канселу Жоау
|1
|0.25
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0.25
|7.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.25
|8.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|9.
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Уокер Кайл
|1
|0
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0
|4.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|5.
|Силва Бернарду
|1
|0
|6.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Манчестер Сити
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|2.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Олимпиакос
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити
Исход игры
Олимпиакос
0.6% (1)
Ничья
7.7% (12)
Манчестер Сити
91.7% (143)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (93)
Меньше
39.22% (60)
Обе команды забьют
Да
60.13% (92)
Нет
39.87% (61)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.8% (48)
0:2 Манчестер Сити
26.9% (42)
1:3 Манчестер Сити
17.3% (27)
0:3 Манчестер Сити
7.1% (11)
1:1 Ничья
6.4% (10)
0:1 Манчестер Сити
5.1% (8)
1:4 Манчестер Сити
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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