Олимпиакос
Позже
Стадион: Караискакис
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0.33
|2.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|1
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.67
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|4.
|Канселу Жоау
|1
|0.33
|5.
|Жезус Габриэль
|1
|0.33
|6.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.33
|7.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|8.
|Фоден Фил
|0
|0
|9.
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0
|3.
|Камара Мохамед III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Уокер Кайл
|1
|0
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0
|4.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|5.
|Силва Бернарду
|1
|0
|6.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Манчестер Сити
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|0
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Олимпиакос - Манчестер Сити
Исход игры
Олимпиакос
1.8% (1)
Ничья
12.7% (7)
Манчестер Сити
85.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
52.83% (28)
Меньше
47.17% (25)
Обе команды забьют
Да
56.6% (30)
Нет
43.4% (23)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
30.9% (17)
1:2 Манчестер Сити
23.6% (13)
1:3 Манчестер Сити
12.7% (7)
1:1 Ничья
12.7% (7)
0:3 Манчестер Сити
9.1% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!