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Олимпиакос
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 1 0.33
2. Вальбуэна Матьё 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 1
2. Гюндоган Илкай 2 0.67
3. Стерлинг Рахим 1 0.33
4. Канселу Жоау 1 0.33
5. Жезус Габриэль 1 0.33
6. Агуэро Серхио 1 (1) 0.33
7. Де Брёйне Кевин 0 0
8. Фоден Фил 0 0
9. Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Хассан Ахмед 1 0
2. Фортунис Костас 1 0
3. Камара Мохамед III 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Канселу Жоау 1 0
4. Лапорт Эмерик 1 0
5. Силва Бернарду 1 0
6. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 100% (1)
 Манчестер Сити 11.11% (1) 22.22% (2) 0 0 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос ОФИ 0:2 Олимпиакос Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис
Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Лига чемпионов Манчестер Сити 2:2 Олимпиакос Международный кубок чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Порту Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Олимпиакос Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4. Марсель Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Олимпиакос - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Олимпиакос 1.8% (1)
    X 12.7% (7)
    Манчестер Сити 85.5% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.84
    5.65
    1.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.70 5.10 1.33
    Бонус: 5 000 ₽ 10.25 5.65 1.34
      9.84 5.13 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос» – «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос» – «Манчестер Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.25 1.03 4.40 1.22 3.52 1.31 2.23 1.67 1.76 2.09 1.51 2.74 1.25 4.05 1.19 4.85 1.07 8.70 1.06 9.50 1.01 17.75
    4.88 1.20 2.74 1.48 2.26 1.68 2.02 1.85 1.76 2.12 1.60 2.42 1.49 2.70 1.19 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.93 1.43 2.31 1.65 1.78 2.11 1.55 2.55 1.37 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
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    Прогнозы на матч Олимпиакос - Манчестер Сити

    Исход игры
    Олимпиакос
    1.8% (1)
    Ничья
    12.7% (7)
    Манчестер Сити
    85.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    56.6% (30)
    Нет
    43.4% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    30.9% (17)
    1:2 Манчестер Сити
    23.6% (13)
    1:3 Манчестер Сити
    12.7% (7)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    0:3 Манчестер Сити
    9.1% (5)
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