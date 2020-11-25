Убежал по флангу Тюрам, сместился в центр, но напоролся на Кривцова, который грамотно поставил корпус и вынудил оппонента нарушить правила.

В центре поля Степаненко нарушил правила против Эмболо. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

ГОЛ! 3-0! Брель Эмболо! в очередной раз провалилась оборона гостей, оставив совсем одного в своей штрафной Эмболо при розыгрыше стандарта. Брель получил мяч после скидки от Вендта и в падении через себя вколотил сферу в сетку.

43' Низом прострелил с правого фланга Додо в штрафную на Мораеса, но тому пробить по воротам не позволил Гинтер.

42' Получил по ногам в центре поля Эльведи от Соломона. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

41' С левого фланга навесил Вендт в центр штрафной на Эмболо, но того опередил Бондарь и вынес мяч головой в аут.

40' Дальний заброс исполнял Матвиенко на чужую половину поля, но здесь не смог зацепиться за мяч Мораес в борьбе против двоих защитников.

39' Убежал по флангу Додо на скорости и отдал в центр на Мораеса, который пробил с разворота, но мяч угодил в спину защитнику и полетел в руки Зоммеру.

38' Перехватил мяч в центре поля Мораес и мог убегать на ворота, но получил по ногам от Крамера. Штрафной удар исполнят гости.

37' По флангу отдавал Кривцов на ход Додо, но тот в борьбе со Штиндлем выпустил мяч за пределы поля.

36' В верховой борьбе на чужой половине поля Эмболо подтолкнул руками в спину Бондаря. Фол в атаке зафиксировал судья.

34' ГОЛ! 2-0! Нико Эльведи! С углового навесил Штиндль на ближнюю штангу, куда ворвался Эльведи, выиграл верховую борьбу и головой вколотил мяч точно в ближний верхний угол, без шансов для Пятова.

33' Отличным пасом снова Нойхаус вывел Эмболо на ворота, но выстрел последнего накрыл в подкате Бондарь.

32' Диагональ исполнял Матвиенко на правый фланг, куда врывался Тете, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

31' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Эмболо. Без помощи медиков здесь не обойтись.

30' Отличный пас вырезал Нойхаус в штрафную на Эмболо, который в борьбе с защитником упал на газон, но судья не стал назначать пенальти.

29' Прорывался по флангу Марлос, но упал на газон в борьбе против Нойхауса, но судья не увидел здесь нарушения.

28' В центре поля Патрик в подкате заехал по ногам Эмболо. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Боруссии".

27' Отличный пас вырезал с центра поля Патрик на ход Мораесу, но в последний момент перехватил сферу в подкате Гинтер.

26' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля "горняки", даже центр с мячом не дают они перейти хозяевам долгое время.

25' Подключился к атаке своей команды Матвиенко и подал с фланга на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.

24' После неудачного выноса защитников подхватил мяч Патрик на линии штрафной и пробил с лету, но крайне неточным вышел этот выстрел.

23' Зацепился за мяч в чужой штрафной Тете и сбросил под удар Марлосу, но этот пас перехватил без труда Эльведи.

22' После быстрого розыгрыша Эмболо получил сферу на линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч рикошетом от штанги полетел за пределы поля.

21' Получил по ногам на фланге Марлос от Крамера. Очередной штрафной назначил судья в нашей игре.

20' Мог выскакивать на ворота соперника Тюрам после длинного паса от Крамера, но оторваться от Бондаря ему не удалось.

19' Забросил с фланга Лайнер в штрафную на Эмболо, но того в последний момент опередил Матвиенко и вынес мяч далеко в центр поля.

17' ГОЛ! 1-0! Ларс Штиндль! Уверенно реализовал пенальти Штиндль, пробив точно в нижний правый от себя угол, а Пятов прыгнул в противоположную от мяча сторону.

16' Ворвался в штрафную соперника на скорости Тюрам после паса от Штиндля и получил по ногам в подкате от Кривцова. Судья назначил пенальти!

15' В верховой борьбе против Крамера налетел на соперника Степаненко. Снова штрафной исполнять будут хозяева.

14' Заехал Патрик сзади по ногам Тюраму в центре поля. Судья все видел и назначил штрафной удар.

13' Забросил на ход Эмболо с центра поля Штиндль, но того опередил Матвиенко и головой сбросил мяч в руки Пятову.

12' С правого фланга навесил в штрафную соперника Марлос, но тут никого из партнеров не оказалось. Будет удар от ворот.

11' Ворвался в штрафную соперника Лазаро и прострелил от лицевой линии в центр, где пробил в касание Нойхаус, но в створ ворот попасть ему не удалось.

10' Забросил Патрик на левый фланг, куда подключался Соломон, но проиграл он борьбу за мяч Лайнеру.

9' Прорывался по флангу на скорости Тете, но напоролся на Вендта, который в чистом подкате отобрал мяч.

8' Мог убегать Эмболо на ворота после заброса от Тюрама, но нарушил он правила в борьбе против Кривцова.

7' Грамотно подставился в центре поля Мораес и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной исполнят гости.

6' Пробивал головой Эмболо после навеса с углового от Штиндля, но мяч полетел рядом со штангой.

5' С центра вырезал Нойхаус в штрафную на ход Эмболо, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть Пятова в ближнем бою.

4' Дальний заброс исполнял Додо по флангу на ход Тете, но того опередил Эльведи и спокойно отобрал сферу.

3' Сместился в центр с левого фланга Тюрам и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуны.

2' Хозяева будут играть сегодня в черных цветах, гости выбрали себе выездной комплект формы серого цвета.