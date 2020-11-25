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Боруссия М
3:0
Перерыв

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
1:0
17' Пенальти
Штиндль Ларс
2:0
34' Гол
Эльведи Нико
45' Желтая карточка
Степаненко Тарас
3:0
45' Гол
Эмболо Брель
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
17
Вендт
Оскар
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
19
Лазаро
Валентино
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
11
Марлос
Ромеро
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
14
Тете
10
Мораес
Жуниор
19
Манор
Соломон
Боруссия М
4-2-3-1
Шахтёр Донецк
4-3-3

Ход матча

17'
Штиндль Ларс
1:0
34'
Эльведи Нико
(Штиндль Ларс)
2:0
45'
 
Степаненко Тарас
45'
Эмболо Брель
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 3 0.75
2. Штиндль Ларс 2 (1) 0.5
3. Тюрам Маркус 2 0.5
4. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.5
5. Хофманн Йонас 1 0.25
6. Эльведи Нико 1 0.25
7. Лайнер Штефан 0 0
8. Нойхаус Флориан 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 0.25
2. Манор Соломон 1 0.25
3. Корниенко Виктор 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Ланг Михаэль 1 0
3. Крамер Кристоф 1 0
4. Бенсебаини Рами 1 0
5. Нойхаус Флориан 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Хочолава Давид 1 0
2. Манор Соломон 1 0
3. Бондарь Валерий 1 0
4. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Шахтёр Донецк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Лига чемпионов Боруссия М 0:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Провалили "горняки" первый тайм!
  • Описание гола
    45'
    ГОЛ! 3-0! Брель Эмболо! в очередной раз провалилась оборона гостей, оставив совсем одного в своей штрафной Эмболо при розыгрыше стандарта. Брель получил мяч после скидки от Вендта и в падении через себя вколотил сферу в сетку.
  • Желтая карточка
    45'
    В центре поля Степаненко нарушил правила против Эмболо. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Убежал по флангу Тюрам, сместился в центр, но напоролся на Кривцова, который грамотно поставил корпус и вынудил оппонента нарушить правила.
  • 43'
    Низом прострелил с правого фланга Додо в штрафную на Мораеса, но тому пробить по воротам не позволил Гинтер.
  • 42'
    Получил по ногам в центре поля Эльведи от Соломона. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 41'
    С левого фланга навесил Вендт в центр штрафной на Эмболо, но того опередил Бондарь и вынес мяч головой в аут.
  • 40'
    Дальний заброс исполнял Матвиенко на чужую половину поля, но здесь не смог зацепиться за мяч Мораес в борьбе против двоих защитников.
  • 39'
    Убежал по флангу Додо на скорости и отдал в центр на Мораеса, который пробил с разворота, но мяч угодил в спину защитнику и полетел в руки Зоммеру.
  • 38'
    Перехватил мяч в центре поля Мораес и мог убегать на ворота, но получил по ногам от Крамера. Штрафной удар исполнят гости.
  • 37'
    По флангу отдавал Кривцов на ход Додо, но тот в борьбе со Штиндлем выпустил мяч за пределы поля.
  • 36'
    В верховой борьбе на чужой половине поля Эмболо подтолкнул руками в спину Бондаря. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • Описание гола
    34'
    ГОЛ! 2-0! Нико Эльведи! С углового навесил Штиндль на ближнюю штангу, куда ворвался Эльведи, выиграл верховую борьбу и головой вколотил мяч точно в ближний верхний угол, без шансов для Пятова.
  • Угловой
    33'
    Отличным пасом снова Нойхаус вывел Эмболо на ворота, но выстрел последнего накрыл в подкате Бондарь.
  • 32'
    Диагональ исполнял Матвиенко на правый фланг, куда врывался Тете, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 31'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Эмболо. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 30'
    Отличный пас вырезал Нойхаус в штрафную на Эмболо, который в борьбе с защитником упал на газон, но судья не стал назначать пенальти.
  • 29'
    Прорывался по флангу Марлос, но упал на газон в борьбе против Нойхауса, но судья не увидел здесь нарушения.
  • 28'
    В центре поля Патрик в подкате заехал по ногам Эмболо. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Боруссии".
  • 27'
    Отличный пас вырезал с центра поля Патрик на ход Мораесу, но в последний момент перехватил сферу в подкате Гинтер.
  • 26'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля "горняки", даже центр с мячом не дают они перейти хозяевам долгое время.
  • 25'
    Подключился к атаке своей команды Матвиенко и подал с фланга на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 24'
    После неудачного выноса защитников подхватил мяч Патрик на линии штрафной и пробил с лету, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 23'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Тете и сбросил под удар Марлосу, но этот пас перехватил без труда Эльведи.
  • Опасный момент
    22'
    После быстрого розыгрыша Эмболо получил сферу на линии штрафной и пробил в дальний угол, но мяч рикошетом от штанги полетел за пределы поля.
  • 21'
    Получил по ногам на фланге Марлос от Крамера. Очередной штрафной назначил судья в нашей игре.
  • 20'
    Мог выскакивать на ворота соперника Тюрам после длинного паса от Крамера, но оторваться от Бондаря ему не удалось.
  • 19'
    Забросил с фланга Лайнер в штрафную на Эмболо, но того в последний момент опередил Матвиенко и вынес мяч далеко в центр поля.
  • Пенальти
    17'
    ГОЛ! 1-0! Ларс Штиндль! Уверенно реализовал пенальти Штиндль, пробив точно в нижний правый от себя угол, а Пятов прыгнул в противоположную от мяча сторону.
  • Пенальти!
    16'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Тюрам после паса от Штиндля и получил по ногам в подкате от Кривцова. Судья назначил пенальти!
  • 15'
    В верховой борьбе против Крамера налетел на соперника Степаненко. Снова штрафной исполнять будут хозяева.
  • 14'
    Заехал Патрик сзади по ногам Тюраму в центре поля. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 13'
    Забросил на ход Эмболо с центра поля Штиндль, но того опередил Матвиенко и головой сбросил мяч в руки Пятову.
  • 12'
    С правого фланга навесил в штрафную соперника Марлос, но тут никого из партнеров не оказалось. Будет удар от ворот.
  • 11'
    Ворвался в штрафную соперника Лазаро и прострелил от лицевой линии в центр, где пробил в касание Нойхаус, но в створ ворот попасть ему не удалось.
  • 10'
    Забросил Патрик на левый фланг, куда подключался Соломон, но проиграл он борьбу за мяч Лайнеру.
  • 9'
    Прорывался по флангу на скорости Тете, но напоролся на Вендта, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • 8'
    Мог убегать Эмболо на ворота после заброса от Тюрама, но нарушил он правила в борьбе против Кривцова.
  • 7'
    Грамотно подставился в центре поля Мораес и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной исполнят гости.
  • 6'
    Пробивал головой Эмболо после навеса с углового от Штиндля, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 5'
    С центра вырезал Нойхаус в штрафную на ход Эмболо, который выскочил один на один с голкипером, но не смог переиграть Пятова в ближнем бою.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Додо по флангу на ход Тете, но того опередил Эльведи и спокойно отобрал сферу.
  • 3'
    Сместился в центр с левого фланга Тюрам и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуны.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в черных цветах, гости выбрали себе выездной комплект формы серого цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч розыгрышем с центра поля начали футболисты "Шахтёра"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.60 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 20.00 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.20 7.10
  1.18 7.11 17.64

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.50 0.00 14.00 1.01 5.40 1.13 4.05 1.18 5.55 1.14 2.15 1.70 4.20 1.22 1.75 2.17 2.18 1.68 1.60 2.33 1.37 3.05 1.14 5.55 1.11 7.20 1.03 13.00 1.02 11.00
17.75 1.01 16.25 1.01 5.05 1.12 3.90 1.18 2.39 1.54 1.92 1.89 1.68 2.45 1.40 3.12 1.22 4.10 1.08 5.95 1.06 6.50 1.00 11.00
5.30 1.17 5.78 1.15 2.82 1.46 2.39 1.62 2.75 1.48 2.19 1.72 1.91 1.98 1.59 2.43 1.45 2.88 1.35 3.32 1.10 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.49 2.18 1.68 1.40 2.90 1.27 3.70
4.20 1.23 2.83 1.43 1.68 2.19 1.31 3.45 1.17 5.15
3.59 1.31 2.97 1.42 2.35 1.64 1.80 2.09 1.93 1.96 1.58 2.46 1.25 4.13 1.18 5.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00
5.10 1.17 4.05 1.24 1.99 1.82 1.58 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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Прогнозы на матч Боруссия М 3:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Боруссия М
83.6% (138)
Ничья
7.9% (13)
Шахтёр Донецк
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (133)
Меньше
17.39% (28)
Обе команды забьют
Да
80.75% (130)
Нет
19.25% (31)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.5% (75)
3:1 Боруссия М
14.5% (24)
2:0 Боруссия М
12.1% (20)
2:2 Ничья
5.5% (9)
1:2 Шахтёр Донецк
5.5% (9)
3:0 Боруссия М
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
1:0 Боруссия М
1.8% (3)
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