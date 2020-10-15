Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Шахтёр Донецк
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|3
|1
|2.
|Тюрам Маркус
|2
|0.67
|3.
|Бенсебаини Рами
|2 (1)
|0.67
|4.
|Штиндль Ларс
|1
|0.33
|5.
|Хофманн Йонас
|1
|0.33
|6.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|7.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1
|0.33
|2.
|Манор Соломон
|1
|0.33
|3.
|Корниенко Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Ланг Михаэль
|1
|0
|3.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|4.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хочолава Давид
|1
|0
|2.
|Манор Соломон
|1
|0
|3.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|4.
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Шахтёр Донецк
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 4
|5
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия М - Шахтёр Донецк
Исход игры
Боруссия М
78.9% (45)
Ничья
10.5% (6)
Шахтёр Донецк
10.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
74.55% (41)
Меньше
25.45% (14)
Обе команды забьют
Да
78.18% (43)
Нет
21.82% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
40.4% (23)
2:0 Боруссия М
15.8% (9)
3:1 Боруссия М
15.8% (9)
1:1 Ничья
5.3% (3)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:2 Шахтёр Донецк
5.3% (3)
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