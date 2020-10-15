  1. Футбол
  2. Матчи
Боруссия М
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 3 1
2. Тюрам Маркус 2 0.67
3. Бенсебаини Рами 2 (1) 0.67
4. Штиндль Ларс 1 0.33
5. Хофманн Йонас 1 0.33
6. Лайнер Штефан 0 0
7. Нойхаус Флориан 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 0.33
2. Манор Соломон 1 0.33
3. Корниенко Виктор 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Ланг Михаэль 1 0
3. Крамер Кристоф 1 0
4. Бенсебаини Рами 1 0
5. Нойхаус Флориан 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Хочолава Давид 1 0
2. Манор Соломон 1 0
3. Бондарь Валерий 1 0
4. Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Шахтёр Донецк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Лига чемпионов Боруссия М 0:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Боруссия М 78.9% (45)
    X 10.5% (6)
    Шахтёр Донецк 10.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    1.54
    4.85
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.50 6.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.80 5.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.85 6.40
      1.54 4.49 6.21

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    19.50 0.00 12.00 1.01 5.10 1.14 4.30 1.20 2.50 1.51 2.15 1.70 2.02 1.85 1.79 2.06 1.61 2.35 1.33 3.30 1.25 3.95 1.11 6.30 1.09 6.90 1.02 11.50 1.01 12.00
    16.75 1.01 15.50 1.02 5.40 1.16 4.40 1.22 2.62 1.55 2.02 1.81 1.64 2.29 1.35 3.26 1.27 3.84 1.12 6.60
    5.46 1.17 2.56 1.55 2.27 1.68 1.99 1.89 1.75 2.16 1.60 2.44 1.23 4.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.48 1.52 1.65 2.23 1.25 3.95
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85
    3.17 1.39 2.51 1.57 1.88 2.00 1.61 2.41 1.42 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.04 1.73 1.52 2.44 1.33 3.15
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.49 2.62 1.33 3.32

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.25
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.41
    Где смотреть матч Боруссия М - Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Боруссия М - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Боруссия М
    78.9% (45)
    Ничья
    10.5% (6)
    Шахтёр Донецк
    10.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.55% (41)
    Меньше
    25.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.18% (43)
    Нет
    21.82% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    40.4% (23)
    2:0 Боруссия М
    15.8% (9)
    3:1 Боруссия М
    15.8% (9)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:2 Шахтёр Донецк
    5.3% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный