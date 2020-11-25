Штанга! Вот так ни с того, ни с сего решил пробить Лукас Васкес с линии штрафной и попал в штангу, Ханданович словно зритель смотрел за полетом этого мяча. Повезло "Интеру".

И еще один удар по воротам "Интера", правда теперь куда менее опасный. После навеса с правого фланга, Диас головой пробил точно в руки Хандановича.

Давит "Реал", причем очень сильно, "Интер" даже не подходил еще к воротам Куртуа.

И еще моментище! Артуро Видаль ошибся при оборонительных действиях, Менди мяч перехватил, сыграл в стенку с напарником, вышел на ударную позицию и зачем-то отдал передачу в центр, хотя спокойно мог бить сам. Да и передача получилась слишком сильной и неточной...

Довольно долго гости катали мяч около чужой штрафной, что, конечно, является тревожным звоночком для Антонио Конте.

11' Гальярдини отобрал мяч в центре, Барелла этот мяч подхватил, попытался подать в штрафную, но угодил в игрока гостей, после рикошета игровой снаряд прилетел точно в перчатки Куртуа.

10' Наконец хозяева забрали мяч себе, но их атака закончилась еще в зародыше после неточной передачи защитника.

9' Даже после забитого мяча картина не сильно поменялась, все еще Мадрид больше держит мяч у себя.

7' Вот такой быстрый гол забивает "Реал", даже несмотря на серьезную потерю в лице Серхио Рамоса.

6' ГОЛ!!! 1:0!!! Хоть и нет штатного пенальтиста - Рамоса - у "Реала", вместо него с 11-метровым справляется Эден Азар! Хоть и угадал Ханданович направление удара, все же не справился с сильным ударом.

5' Начо сыграл с Менди на левом фланге, далее Азар прошел Шкриньяра, передача на Начо и пенальти! Барелла снес Начо в своей штрафной!

4' "Реал" контролирует мяч на своей половине поля, пока "Интер" выдавливает соперника со своей части.

3' После короткого розыгрыша последовала подача в штрафную, "Реал" отбился, но получил еще один навес, который, впрочем, тоже не закончился ничем опасным.

2' "Интер" зарабатывает первый "корнер" в матче уже на 2-ой минуте.