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Интер Милан
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Реал Мадрид
0'
0:1
7' Пенальти
Азар Эден
18'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
22
Видаль
Артуро
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
23
Барелла
Николо
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
17
Васкес
Лукас
21
Эдегор
Мартин
7
Азар
Эден
24
Диас
Мариано
Интер Милан
3-4-1-2
Реал Мадрид
4-2-3-1

Ход матча

7'
0:1
Азар Эден

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 0.5
2. Мартинес Лаутаро 1 0.25
3. Перишич Иван 1 0.25
4. Барелла Николо 0 0
5. Бастони Алессандро 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 0.5
2. Рамос Серхио 1 0.25
3. Каземиро Карлос 1 0.25
4. Винисиус Жуниор 1 0.25
5. Модрич Лука 1 0.25
6. Родриго 1 0.25
7. Азар Эден 1 (1) 0.25
8. Кроос Тони 0 0
9. Марсело Виера 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Ханданович Самир 1 0
3. Де Врей Стефан 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Брозович Марсело 1 0
6. Барелла Николо 1 0
7. Бастони Алессандро 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Асенсио Марко 1 0
4. Менди Ферлан 1 0
5. Вальверде Федерико 1 0
6. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Реал Мадрид 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Лига чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Товарищеские матчи

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 14 - 4 8
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
4. Интер Милан 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Интер Милан 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Шахтёр Донецк Заявка 2 0 1 1 0 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 8 - 2 4
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
4. Интер Милан 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 17'
    Довольно долго гости катали мяч около чужой штрафной, что, конечно, является тревожным звоночком для Антонио Конте. 
  • Опасный момент
    16'
    И еще моментище! Артуро Видаль ошибся при оборонительных действиях, Менди мяч перехватил, сыграл в стенку с напарником, вышел на ударную позицию и зачем-то отдал передачу в центр, хотя спокойно мог бить сам. Да и передача получилась слишком сильной и неточной...
  • 15'
    Давит "Реал", причем очень сильно, "Интер" даже не подходил еще к воротам Куртуа.  
  • 13'
    И еще один удар по воротам "Интера", правда теперь куда менее опасный. После навеса с правого фланга, Диас головой пробил точно в руки Хандановича.
  • Штанга
    12'
    Штанга! Вот так ни с того, ни с сего решил пробить Лукас Васкес с линии штрафной и попал в штангу, Ханданович словно зритель смотрел за полетом этого мяча. Повезло "Интеру". 
  • 11'
    Гальярдини отобрал мяч в центре, Барелла этот мяч подхватил, попытался подать в штрафную, но угодил в игрока гостей, после рикошета игровой снаряд прилетел точно в перчатки Куртуа. 
  • 10'
    Наконец хозяева забрали мяч себе, но их атака закончилась еще в зародыше после неточной передачи защитника. 
  • 9'
    Даже после забитого мяча картина не сильно поменялась, все еще Мадрид больше держит мяч у себя. 
  • 7'
    Вот такой быстрый гол забивает "Реал", даже несмотря на серьезную потерю в лице Серхио Рамоса. 
  • Пенальти
    6'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Хоть и нет штатного пенальтиста - Рамоса - у "Реала", вместо него с 11-метровым справляется Эден Азар! Хоть и угадал Ханданович направление удара, все же не справился с сильным ударом. 
  • Пенальти!
    5'
    Начо сыграл с Менди на левом фланге, далее Азар прошел Шкриньяра, передача на Начо и пенальти! Барелла снес Начо в своей штрафной!
  • 4'
    "Реал" контролирует мяч на своей половине поля, пока "Интер" выдавливает соперника со своей части. 
  • 3'
    После короткого розыгрыша последовала подача в штрафную, "Реал" отбился, но получил еще один навес, который, впрочем, тоже не закончился ничем опасным. 
  • Угловой
    2'
    "Интер" зарабатывает первый "корнер" в матче уже на 2-ой минуте. 
  • Первый тайм начался
    После минуты молчания в честь Диего Марадоны первый тайм стартовал.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 3.80 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 4.00 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.70 3.90
  1.96 3.80 3.79

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
16.00 0.00 13.00 1.01 4.60 1.14 3.75 1.22 3.25 1.33 2.10 1.79 2.52 1.52 1.81 2.07 1.80 2.00 1.42 2.85 1.30 3.50 1.12 7.00 1.10 6.70 1.02 13.50 1.01 12.50
11.25 1.01 9.80 1.01 4.30 1.15 3.48 1.22 2.24 1.58 1.82 1.99 1.65 2.65 1.33 3.68 1.24 3.88 1.09 7.20 1.05 7.40
4.94 1.19 2.81 1.47 2.32 1.65 2.06 1.82 1.80 2.08 1.62 2.38 1.50 2.67 1.19 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.55 1.52 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90
3.26 1.34 2.24 1.65 1.66 2.22 1.27 3.76 1.15 4.95
3.52 1.32 2.91 1.44 2.30 1.66 1.77 2.12 1.54 2.57 1.36 3.27 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.00 1.92 1.47 2.90 1.25 3.90
5.35 1.16 3.95 1.25 2.08 1.75 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.24 4.00
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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Прогнозы на матч Интер Милан 0:1 Реал Мадрид

Исход игры
Интер Милан
40.6% (63)
Ничья
36.1% (56)
Реал Мадрид
23.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
72.19% (109)
Меньше
27.81% (42)
Обе команды забьют
Да
92.72% (140)
Нет
7.28% (11)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
29.7% (46)
1:1 Ничья
20% (31)
1:2 Реал Мадрид
16.8% (26)
2:2 Ничья
14.2% (22)
3:2 Интер Милан
3.9% (6)
1:0 Интер Милан
3.9% (6)
1:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
3:1 Интер Милан
1.9% (3)
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