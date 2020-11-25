Интер Милан
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Сан-Сиро
Реал Мадрид
0:1
7' ПенальтиАзар Эден
15
Янг
Эшли
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
17
Васкес
Лукас
24
Диас
Мариано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Васкес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Дуро УгоНападающий
-
25 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0.5
|2.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.25
|3.
|Перишич Иван
|1
|0.25
|4.
|Барелла Николо
|0
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|2
|0.5
|2.
|Рамос Серхио
|1
|0.25
|3.
|Каземиро Карлос
|1
|0.25
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.25
|5.
|Модрич Лука
|1
|0.25
|6.
|Родриго
|1
|0.25
|7.
|Азар Эден
|1 (1)
|0.25
|8.
|Кроос Тони
|0
|0
|9.
|Марсело Виера
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|2
|0
|2.
|Ханданович Самир
|1
|0
|3.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Брозович Марсело
|1
|0
|6.
|Барелла Николо
|1
|0
|7.
|Бастони Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|2
|0
|2.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|3.
|Асенсио Марко
|1
|0
|4.
|Менди Ферлан
|1
|0
|5.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|6.
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Реал Мадрид
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|14 - 4
|8
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|4.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|4.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
Исход игры
Интер Милан
40.6% (63)
Ничья
36.1% (56)
Реал Мадрид
23.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
72.19% (109)
Меньше
27.81% (42)
Обе команды забьют
Да
92.72% (140)
Нет
7.28% (11)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
29.7% (46)
1:1 Ничья
20% (31)
1:2 Реал Мадрид
16.8% (26)
2:2 Ничья
14.2% (22)
3:2 Интер Милан
3.9% (6)
1:0 Интер Милан
3.9% (6)
1:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
3:1 Интер Милан
1.9% (3)
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