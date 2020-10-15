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Интер Милан
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 0.67
2. Мартинес Лаутаро 1 0.33
3. Перишич Иван 1 0.33
4. Барелла Николо 0 0
5. Бастони Алессандро 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 0.67
2. Рамос Серхио 1 0.33
3. Каземиро Карлос 1 0.33
4. Винисиус Жуниор 1 0.33
5. Модрич Лука 1 0.33
6. Родриго 1 0.33
7. Кроос Тони 0 0
8. Марсело Виера 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 2 0
2. Ханданович Самир 1 0
3. Де Врей Стефан 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Брозович Марсело 1 0
6. Барелла Николо 1 0
7. Бастони Алессандро 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 2 0
2. Куртуа Тибо 1 0
3. Асенсио Марко 1 0
4. Менди Ферлан 1 0
5. Вальверде Федерико 1 0
6. Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Реал Мадрид 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска
Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Лига чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Интер Милан 24.5% (13)
    X 50.9% (27)
    Реал Мадрид 24.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.27
    3.95
    3.24
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.70 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.85 3.10
    Бонус: 5 000 ₽ 2.27 3.94 3.24
      2.21 3.95 3.15

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    18.50 0.00 12.00 1.01 4.80 1.16 4.10 1.22 2.45 1.53 2.15 1.70 1.97 1.87 1.75 2.12 1.61 2.37 1.31 3.35 1.23 3.95 1.09 6.60 1.08 7.20 1.01 12.50
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.95 1.16 4.05 1.24 2.57 1.63 1.92 1.88 1.57 2.34 1.29 3.32 1.21 3.84 1.07 6.45 1.06 7.00
    5.45 1.18 2.54 1.57 2.25 1.71 1.97 1.93 1.74 2.21 1.59 2.49 1.23 4.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.53 1.60 2.33 1.23 4.00
    3.64 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
    3.19 1.40 2.52 1.58 1.89 2.01 1.62 2.43 1.43 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
    5.15 1.17 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.60
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.48
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Реал Мадрид

    Исход игры
    Интер Милан
    24.5% (13)
    Ничья
    50.9% (27)
    Реал Мадрид
    24.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (32)
    Меньше
    37.25% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    92.16% (47)
    Нет
    7.84% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.3% (15)
    2:1 Интер Милан
    20.8% (11)
    2:2 Ничья
    18.9% (10)
    1:2 Реал Мадрид
    17% (9)
    0:2 Реал Мадрид
    3.8% (2)
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