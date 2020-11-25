Нерес подключил в атаку Мазруи, который прострелил в центр штрафной и мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.

Разыграли угловой хозяева, Блинд выполнил заброс в штрафную площадь, откуда Тальяфико головой пробил по воротам, но вышло прямо в руки Хансену.

Защитники "Митьюлланда" теперь перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, не спешат они идти вперёд.

Нерес пошёл в лицевую, прострелил в центр штрафной, откуда Лабьяд в касание пробил по воротам и Хансен в прыжке отражает сферу в сторону от каркаса.

Тадич выполнил перевод с левого края штрафной направо в лицевую Нересу, который оказался в офсайде.

11' Продолжают защитники "Аякса" перекатывать футбольный снаряд около центрального круга.

10' Нерес с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, но никого из партнёров там не оказалось и круглый вылетел за пределы поля.

9' Тадич выполнил великолепный пас на Лабьяда, который протащил мяч до штрафной площади и нанёс удар по центру ворот, но Хансен в падении зафиксировал сферу.

8' Блинд делает неточный пас, Дрейер пробежал по правому флангу, прострелил в центр штрафной, откуда хозяева выбили игровой снаряд.

7' Продолжают контролировать игровой снаряд голландцы на своей половине поля.

6' Траоре из центра штрафной наносил удар по воротам и Хансен в падении парирует игровой снаряд!

5' Святченко пошёл в отбор на правой бровке и нарушил правила против Гравенберха.

4' Траоре пяткой делал передачу в направлении Классена, который мог выходить 1 на 1 с голкипером датчан, но передача вышла немного неточной.

3' Классен подключился в атаку, сыграл на Траоре, который возле угла штрафной далеко от себя отпустил сферу и придержал защитника "Митьюлланда".

2' Игроки "Аякса" с первых минут встречи продолжают контролировать игровой снаряд на своей половине поля.