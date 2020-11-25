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  2. Матчи
Аякс
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Митьюлланд
0' 16'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
23
Траоре
Лассина
10
Тадич
Душан
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
43
Мадсен
Николас
38
Ониика
Фрэнк
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
Аякс
4-3-3
Митьюлланд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 (1) 0.5
2. Антони 1 0.25
3. Траоре Лассина 1 0.25
4. Промес Куинси 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 1 0.25
2. Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Промес Куинси 1 0
3. Шуурс Перр 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Траоре Лассина 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Вибе Лассе 1 0
2. Шольц Александр 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Каюсте Йенс 1 0
5. Ониика Фрэнк 1 0
6. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0 0
 Митьюлланд 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс
Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Митьюлланд 1:2 Аякс Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Аякс 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Аталанта 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Аякс 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Аталанта 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Аякс 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Первый тайм
  • Офсайд
    16'
    Тадич выполнил перевод с левого края штрафной направо в лицевую Нересу, который оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    15'
    Нерес пошёл в лицевую, прострелил в центр штрафной, откуда Лабьяд в касание пробил по воротам и Хансен в прыжке отражает сферу в сторону от каркаса.
  • 14'
    Защитники "Митьюлланда" теперь перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, не спешат они идти вперёд.
  • 13'
    Разыграли угловой хозяева, Блинд выполнил заброс в штрафную площадь, откуда Тальяфико головой пробил по воротам, но вышло прямо в руки Хансену.
  • 12'
    Нерес подключил в атаку Мазруи, который прострелил в центр штрафной и мяч от соперника вылетел за пределы поля на угловой.
  • 11'
    Продолжают защитники "Аякса" перекатывать футбольный снаряд около центрального круга.
  • 10'
    Нерес с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, но никого из партнёров там не оказалось и круглый вылетел за пределы поля.
  • 9'
    Тадич выполнил великолепный пас на Лабьяда, который протащил мяч до штрафной площади и нанёс удар по центру ворот, но Хансен в падении зафиксировал сферу.
  • 8'
    Блинд делает неточный пас, Дрейер пробежал по правому флангу, прострелил в центр штрафной, откуда хозяева выбили игровой снаряд.
  • 7'
    Продолжают контролировать игровой снаряд голландцы на своей половине поля.
  • 6'
    Траоре из центра штрафной наносил удар по воротам и Хансен в падении парирует игровой снаряд!
  • Фол, нарушение
    5'
    Святченко пошёл в отбор на правой бровке и нарушил правила против Гравенберха.
  • 4'
    Траоре пяткой делал передачу в направлении Классена, который мог выходить 1 на 1 с голкипером датчан, но передача вышла немного неточной.
  • Фол, нарушение
    3'
    Классен подключился в атаку, сыграл на Траоре, который возле угла штрафной далеко от себя отпустил сферу и придержал защитника "Митьюлланда".
  • 2'
    Игроки "Аякса" с первых минут встречи продолжают контролировать игровой снаряд на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 4-го тура группы D группового этапа Лиги чемпионов. В рамках этой игры на стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме, вместимостью 53052 мест, лицом к лицу сойдутся "Аякс" из Нидерландов и "Митьюлланд" из Дании. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым из России; помощники судьи - Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный арбитр - Кирилл Левников; видеопомощник рефери - Виталий Мешков; ассистент видеопомощника - Владимир Москалев. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 153
    Аякс 99.3% (152)
    X 0% (0)
    Митьюлланд 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Митьюлланд
    1.29
    6.40
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 6.00 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 6.30 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.29 6.40 10.75
  1.28 6.06 10.59

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
25.00 0.00 14.00 1.01 5.60 1.13 5.20 1.18 2.90 1.42 2.39 1.69 2.03 1.91 1.75 2.14 1.72 2.12 1.51 2.75 1.33 3.30 1.16 5.30 1.11 5.90 1.03 10.00 1.03 9.80 0.00 15.00
6.05 1.13 5.05 1.17 2.82 1.44 2.24 1.67 1.78 2.15 1.43 2.88 1.32 3.45 1.15 5.65 1.12 6.35 1.04 11.50
6.80 1.13 2.93 1.43 2.61 1.53 2.31 1.66 1.99 1.89 1.78 2.10 1.61 2.40 1.46 2.76 1.32 3.57 1.13 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.38 1.82 1.98 1.37 3.45 1.23 4.05
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.36 3.15 1.21 4.40
3.66 1.30 2.95 1.43 2.10 1.79 1.75 2.15 1.59 2.46 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.14 1.66 1.59 2.30 1.35 3.05
5.80 1.14 4.55 1.19 2.20 1.67 1.62 2.30 1.38 3.04 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 2.04
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Аякс 0:0 Митьюлланд онлайн

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Прогнозы на матч Аякс 0:0 Митьюлланд

Исход игры
Аякс
99.3% (152)
Ничья
0% (0)
Митьюлланд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
37.33% (56)
Нет
62.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Аякс
45.1% (69)
3:1 Аякс
17.6% (27)
2:1 Аякс
16.3% (25)
3:0 Аякс
12.4% (19)
1:0 Аякс
2.6% (4)
4:1 Аякс
2% (3)
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