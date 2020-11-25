Аякс
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Митьюлланд
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
11
Мабиль
Авер
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.5
|2.
|Антони
|1
|0.25
|3.
|Траоре Лассина
|1
|0.25
|4.
|Промес Куинси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|2.
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Промес Куинси
|1
|0
|3.
|Шуурс Перр
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Траоре Лассина
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вибе Лассе
|1
|0
|2.
|Шольц Александр
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|5.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|6.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|Митьюлланд
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс
Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аякс 0:0 Митьюлланд
Исход игры
Аякс
99.3% (152)
Ничья
0% (0)
Митьюлланд
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.67% (76)
Меньше
49.33% (74)
Обе команды забьют
Да
37.33% (56)
Нет
62.67% (94)
Популярный счёт
2:0 Аякс
45.1% (69)
3:1 Аякс
17.6% (27)
2:1 Аякс
16.3% (25)
3:0 Аякс
12.4% (19)
1:0 Аякс
2.6% (4)
4:1 Аякс
2% (3)
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