Аякс
Позже
Стадион: Йохан Кройф Арена
Митьюлланд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Антони
|1
|0.33
|3.
|Траоре Лассина
|1
|0.33
|4.
|Промес Куинси
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|0.33
|2.
|Каюсте Йенс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Промес Куинси
|1
|0
|3.
|Шуурс Перр
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Траоре Лассина
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вибе Лассе
|1
|0
|2.
|Шольц Александр
|1
|0
|3.
|Систо Пионе
|1
|0
|4.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|5.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|6.
|Паулиньо VI
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|Митьюлланд
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс
Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аякс - Митьюлланд
Исход игры
Аякс
96.2% (51)
Ничья
1.9% (1)
Митьюлланд
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
37.25% (19)
Нет
62.75% (32)
Популярный счёт
2:0 Аякс
43.4% (23)
2:1 Аякс
17% (9)
3:1 Аякс
15.1% (8)
3:0 Аякс
11.3% (6)
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