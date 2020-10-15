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Аякс
 
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Стадион:
Митьюлланд

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 (1) 0.67
2. Антони 1 0.33
3. Траоре Лассина 1 0.33
4. Промес Куинси 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 1 0.33
2. Каюсте Йенс 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Промес Куинси 1 0
3. Шуурс Перр 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Траоре Лассина 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Вибе Лассе 1 0
2. Шольц Александр 1 0
3. Систо Пионе 1 0
4. Каюсте Йенс 1 0
5. Ониика Фрэнк 1 0
6. Паулиньо VI 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0 0
 Митьюлланд 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Аякс 5:0 Хераклес Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард
Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт
Митьюлланд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Орхус 1:2 Митьюлланд Кёге 0:1 Митьюлланд Митьюлланд 4:0 Копенгаген Митьюлланд 1:2 Аякс
Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд

Последние игры между собой

Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Митьюлланд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Митьюлланд 1:2 Аякс Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Аякс Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Аталанта Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Митьюлланд Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Митьюлланд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Аякс 96.2% (51)
    X 1.9% (1)
    Митьюлланд 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Митьюлланд
    1.32
    6.15
    9.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.80 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.00 8.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.15 9.50
      1.30 5.93 9.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Митьюлланд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Митьюлланд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 7 7
    15.00 0.00 6.10 1.12 5.20 1.14 2.90 1.38 2.41 1.59 2.05 1.80 1.84 2.00 1.72 2.12 1.48 2.60 1.33 3.15 1.16 4.80 1.13 5.40 1.04 8.90 0.00 15.50
    6.15 1.13 5.40 1.16 2.83 1.44 2.25 1.66 1.79 2.14 1.44 2.83 1.33 3.38 1.17 5.25 1.13 6.15 1.04 11.25
    7.04 1.11 3.07 1.38 2.42 1.59 2.04 1.81 1.82 2.04 1.63 2.32 1.45 2.81 1.32 3.46 1.12 6.55
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.78 2.04 1.32 3.20
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.32 3.38 1.22 4.30
    2.76 1.41 2.09 1.76 1.74 2.12 1.49 2.55 1.23 3.56
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.59 1.70 2.08 1.41 2.80
    5.85 1.13 4.30 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04 1.16 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.40
    Где смотреть матч Аякс - Митьюлланд онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Митьюлланд

    Исход игры
    Аякс
    96.2% (51)
    Ничья
    1.9% (1)
    Митьюлланд
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (25)
    Меньше
    50.98% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    37.25% (19)
    Нет
    62.75% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    43.4% (23)
    2:1 Аякс
    17% (9)
    3:1 Аякс
    15.1% (8)
    3:0 Аякс
    11.3% (6)
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