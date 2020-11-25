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Атлетико М
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Локомотив Москва
0' 15'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
12
Лоди
Ренан
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
20
Игнатьев
Владислав
69
Куликов
Даниил
7
Крыховяк
Гжегож
25
Камано
Франсуа
11
Миранчук
Антон
29
Зе
Луиш
Жозе
Атлетико М
4-4-2
Локомотив Москва
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 2 0.5
2. Хименес Хосе 1 0.25
3. Льоренте Маркос 1 0.25
4. Эррера Эктор 0 0
5. Лемар Тома 0 0
6. Корреа Анхель 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 2 (1) 0.5
2. Эдер Лопеш 1 0.25
3. Лисакович Виталий 1 0.25
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Лоди Ренан 2 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Льоренте Маркос 1 0
7. Торрейра Лукас 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Мурило Серкейра 2 0
3. Райкович Слободан 1 0
4. Крыховяк Гжегож 1 0
5. Живоглядов Дмитрий 1 0
6. Куликов Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Локомотив Москва 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Лига чемпионов Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Лига чемпионов Локомотив Москва 1:5 Атлетико М Лига Европы
Атлетико М 3:0 Локомотив Москва Лига Европы Локомотив Москва 3:3 Атлетико М Лига Европы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Атлетико М 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Атлетико М 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • Дождь
    18'
    Сильный ливень припустил в Мадриде. Сложно сказать, кому он будет выгоден.
  • 17'
    Заброс на правый фланг атаки шёл на забегание Триппьеру, но слишком сильно получилось - снаряд выскочил за лицевую линию.
  • 16'
    Левым флангом вперёд шли "матрасники", но не удалось им из этой зоны доставить мяч в штрафную площадку.
  • 15'
    Один быстрый гол только в этом слоте игрового дня был забит - в первой десятиминутке взятие ворот отпраздновали только футболисты "Реала" в выездном матче с "Интером".
  • 14'
    Взволнованным выглядит Диего Симеоне. Несколько голевых моментов создали уже его подопечные, но пока что не забили.
  • Опасный момент
    13'
    После подачи углового слева защитники "Локомотива" недалеко отбили мяч, после чего с подбора пробивал Льоренте - Гилерме потащил мяч в эффектном броске.
  • Опасный момент
    12'
    Льоренте с правого фланга затащил мяч в штрафную площадь гостей, после чего пасовал назад и в центр штрафной площади на Корреа, который пробивал в касание - мяч рикошетом от Мурило полетел мимо дальней "девятки".
  • Угловой
    11'
    Угловой на правом фланге заработали "матрасники", стараниями Корреа. Разыграли стандарт накоротке они, но ничего острого после этого не последовало.
  • 10'
    Триппьер впервые подключился к атаке хозяев по правому флангу, откуда простреливал вдоль ворот, но наши защитники отбились.
  • Фол, нарушение
    9'
    Игнатьев в центре поля сумел выиграть позиционную борьбу у Лоди, и последний был вынужден нарушить правила.
  • 8'
    Высокий прессинг на чужой половине поля использует "Атлетико", но наша команда готова к такому давлению, поэтому никаких признаков паники мы не видим.
  • Судья
    6'
    Корреа в борьбе с двумя соперниками красиво падал в штрафной площади гостей, но правила против него никто не нарушал.
  • 5'
    Не испугались москвичи первых острых моментов у своих ворот, продолжая пытаться играть в высоком прессинге.
  • Опасный момент
    4'
    Карраско с левого фланга вошёл в штрафную площадку и пробивал в дальний угол - рядом с целью мяч пролетел.
  • Опасный момент
    3'
    Острую атаку правым флангом провели "матрасники", откуда прострельная передача прошла на Фелиша, но тот с линии вратарской площади не сумел попасть по мячу с ходу.
  • 2'
    Активно стараются действовать москвичи на первых секундах тайма, показывая, что не боятся соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 7.90 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 8.50 18.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.80 22.00
  1.17 7.73 18.07

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
18.00 1.01 9.70 1.03 4.60 1.24 3.05 1.37 2.04 1.64 2.10 1.79 1.60 2.33 1.40 2.55 1.27 3.80 1.18 5.30 1.04 7.10 1.04 7.70 1.01 13.00
13.00 1.00 12.75 1.00 4.80 1.17 3.95 1.25 2.44 1.62 1.86 1.94 1.50 2.46 1.22 3.54 1.18 4.20 1.05 7.20 1.04 7.80
4.76 1.20 2.81 1.47 2.35 1.64 2.08 1.81 1.80 2.08 1.61 2.40 1.49 2.71 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35 1.19 5.10
3.95 1.25 2.62 1.49 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.25
3.61 1.31 2.99 1.42 2.36 1.63 1.81 2.08 1.56 2.52 1.37 3.20 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.05 1.75 1.53 2.50 1.33 3.25
4.90 1.18 3.30 1.33 1.89 1.91 1.36 3.12 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.90 1.22
Где смотреть матч Атлетико М 0:0 Локомотив Москва онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Атлетико М
94.9% (150)
Ничья
3.8% (6)
Локомотив Москва
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
30.72% (47)
Нет
69.28% (106)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
43.7% (69)
3:0 Атлетико М
16.5% (26)
3:1 Атлетико М
12.7% (20)
2:1 Атлетико М
11.4% (18)
1:0 Атлетико М
5.1% (8)
1:1 Ничья
3.8% (6)
4:0 Атлетико М
1.9% (3)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
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