Взволнованным выглядит Диего Симеоне. Несколько голевых моментов создали уже его подопечные, но пока что не забили.

Один быстрый гол только в этом слоте игрового дня был забит - в первой десятиминутке взятие ворот отпраздновали только футболисты "Реала" в выездном матче с "Интером".

Левым флангом вперёд шли "матрасники", но не удалось им из этой зоны доставить мяч в штрафную площадку.

Заброс на правый фланг атаки шёл на забегание Триппьеру, но слишком сильно получилось - снаряд выскочил за лицевую линию.

Сильный ливень припустил в Мадриде. Сложно сказать, кому он будет выгоден.

13' После подачи углового слева защитники "Локомотива" недалеко отбили мяч, после чего с подбора пробивал Льоренте - Гилерме потащил мяч в эффектном броске.

12' Льоренте с правого фланга затащил мяч в штрафную площадь гостей, после чего пасовал назад и в центр штрафной площади на Корреа, который пробивал в касание - мяч рикошетом от Мурило полетел мимо дальней "девятки".

11' Угловой на правом фланге заработали "матрасники", стараниями Корреа. Разыграли стандарт накоротке они, но ничего острого после этого не последовало.

10' Триппьер впервые подключился к атаке хозяев по правому флангу, откуда простреливал вдоль ворот, но наши защитники отбились.

9' Игнатьев в центре поля сумел выиграть позиционную борьбу у Лоди, и последний был вынужден нарушить правила.

8' Высокий прессинг на чужой половине поля использует "Атлетико", но наша команда готова к такому давлению, поэтому никаких признаков паники мы не видим.

6' Корреа в борьбе с двумя соперниками красиво падал в штрафной площади гостей, но правила против него никто не нарушал.

5' Не испугались москвичи первых острых моментов у своих ворот, продолжая пытаться играть в высоком прессинге.

4' Карраско с левого фланга вошёл в штрафную площадку и пробивал в дальний угол - рядом с целью мяч пролетел.

3' Острую атаку правым флангом провели "матрасники", откуда прострельная передача прошла на Фелиша, но тот с линии вратарской площади не сумел попасть по мячу с ходу.

2' Активно стараются действовать москвичи на первых секундах тайма, показывая, что не боятся соперника.