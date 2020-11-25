Атлетико М
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Ванда Метрополитано
Локомотив Москва
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мойя АнтониоЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|2
|0.5
|2.
|Хименес Хосе
|1
|0.25
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.25
|4.
|Эррера Эктор
|0
|0
|5.
|Лемар Тома
|0
|0
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|2 (1)
|0.5
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.25
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.25
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоди Ренан
|2
|0
|2.
|Суарес Луис
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе
|1
|0
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|3.
|Райкович Слободан
|1
|0
|4.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|6.
|Куликов Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Локомотив Москва
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Атлетико М
94.9% (150)
Ничья
3.8% (6)
Локомотив Москва
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.75% (70)
Меньше
54.25% (83)
Обе команды забьют
Да
30.72% (47)
Нет
69.28% (106)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
43.7% (69)
3:0 Атлетико М
16.5% (26)
3:1 Атлетико М
12.7% (20)
2:1 Атлетико М
11.4% (18)
1:0 Атлетико М
5.1% (8)
1:1 Ничья
3.8% (6)
4:0 Атлетико М
1.9% (3)
3:2 Атлетико М
1.3% (2)
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