Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|2
|0.67
|2.
|Хименес Хосе
|1
|0.33
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0.33
|4.
|Эррера Эктор
|0
|0
|5.
|Лемар Тома
|0
|0
|6.
|Корреа Анхель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|2 (1)
|0.67
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.33
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.33
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоди Ренан
|2
|0
|2.
|Суарес Луис
|1
|0
|3.
|Коке Хорхе
|1
|0
|4.
|Эррера Эктор
|1
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|1
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|7.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|2.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|3.
|Райкович Слободан
|1
|0
|4.
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|6.
|Куликов Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Локомотив Москва
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 3
|9
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|6 - 11
|1
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Локомотив Москва
Исход игры
Атлетико М
90.7% (49)
Ничья
9.3% (5)
Локомотив Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (18)
Меньше
65.38% (34)
Обе команды забьют
Да
34.62% (18)
Нет
65.38% (34)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
53.7% (29)
2:1 Атлетико М
11.1% (6)
3:1 Атлетико М
11.1% (6)
1:1 Ничья
9.3% (5)
3:0 Атлетико М
7.4% (4)
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