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Атлетико М
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 2 0.67
2. Хименес Хосе 1 0.33
3. Льоренте Маркос 1 0.33
4. Эррера Эктор 0 0
5. Лемар Тома 0 0
6. Корреа Анхель 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 2 (1) 0.67
2. Эдер Лопеш 1 0.33
3. Лисакович Виталий 1 0.33
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Лоди Ренан 2 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Льоренте Маркос 1 0
7. Торрейра Лукас 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Жемалетдинов Рифат 2 0
2. Мурило Серкейра 2 0
3. Райкович Слободан 1 0
4. Крыховяк Гжегож 1 0
5. Живоглядов Дмитрий 1 0
6. Куликов Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Локомотив Москва 0 50% (2) 0 0 50% (2) 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 5:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Лига чемпионов Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Лига чемпионов Локомотив Москва 1:5 Атлетико М Лига Европы
Атлетико М 3:0 Локомотив Москва Лига Европы Локомотив Москва 3:3 Атлетико М Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Атлетико М 90.7% (49)
    X 9.3% (5)
    Локомотив Москва 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.28
    6.25
    14.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.00 13.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.30 10.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 6.25 14.00
      1.24 6.11 13.97

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.70 1.03 3.95 1.25 3.10 1.36 2.15 1.78 1.92 1.95 1.69 2.26 1.41 2.90 1.19 4.60 1.15 5.10 1.04 8.90 1.04 9.50 0.00 16.00
    12.50 1.00 11.00 1.01 4.10 1.24 3.30 1.33 2.15 1.78 1.64 2.26 1.41 2.78 1.18 4.33 1.12 5.55 1.02 8.60
    4.18 1.24 2.53 1.54 2.14 1.74 1.91 1.94 1.65 2.28 1.51 2.61 1.42 2.93 1.15 5.64
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.47 2.60 1.15 5.10
    3.68 1.28 2.45 1.55 1.53 2.50 1.19 4.85 1.13 6.00
    3.36 1.34 2.77 1.47 2.18 1.72 1.70 2.20 1.49 2.68
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.79 1.95 1.35 3.05 1.29 3.40
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.31 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.00 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Атлетико М - Локомотив Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Локомотив Москва

    Исход игры
    Атлетико М
    90.7% (49)
    Ничья
    9.3% (5)
    Локомотив Москва
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (18)
    Меньше
    65.38% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    34.62% (18)
    Нет
    65.38% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    53.7% (29)
    2:1 Атлетико М
    11.1% (6)
    3:1 Атлетико М
    11.1% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    3:0 Атлетико М
    7.4% (4)
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