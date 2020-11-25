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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Аталанта
0' 20'
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
46
Уильямс
Рис
III
32
Матип
Жоэль
21
Цимикас
Костас
17
Джонс
Кёртис
5
Вейналдум
Джорджиньо
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
27
Ориги
Дивок
10
Мане
Садио
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
32
Пессина
Маттео
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
10
Гомес
Алехандро
Ливерпуль
4-3-3
Аталанта
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 1
2. Салах Мохамед 2 (1) 0.5
3. Мане Садио 1 0.25
4. Александер-Арнольд Трент 0 0
5. Гомес Джо 0 0
6. Джонс Кёртис 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 0.75
2. Гомес Алехандро 1 0.25
3. Муриэль Луис 1 0.25
4. Миранчук Алексей 1 0.25
5. Иличич Йосип 0 0
6. Пашалич Марио 0 0
7. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Александер-Арнольд Трент 1 0
4. Джонс Кёртис 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Иличич Йосип 1 0
2. Малиновский Руслан 1 0
3. Джимсити Берат 1 0
4. Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 0 14.29% (1)
 Аталанта 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта 0:5 Ливерпуль Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 0 10
2. Аякс 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
3. Аталанта 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Аякс 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Аталанта 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3. Аякс 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Митьюлланд 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Первый тайм
  • 20'
    Иличич выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Госенс сбросил мяч на Фройлера, но Ремо неудачно обработал мяч и упустил момент для удара по воротам. 
  • 19'
    Неко Уильямс из аута на правом фланге вбросил мяч на Милнера, Джеймс в касание вернул мяч фланговому защитнику, но Неко не ждал пас назад так быстро, мяч в итоге ушёл в аут. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Де Рон в центре поля нарушил правила против Джонса. Игроки "Ливерпуля" быстро разыграли стандарт. 
  • 17'
    Стараются игроки "Ливерпуля" немного успокоить темп матча, всё же сегодня команда Юргена Клоппа играет далеко не в самом оптимальном составе, что безусловно является проблемой.
  • 16'
    Джонс выполнил передачу на ход Мане по левому флангу, Садио сразу же послал мяч на ход Цимикасу, но Толой прочитал момент, мяч вновь был выбит в аут. 
  • 15'
    Матип из центра поля выполнил передачу на ход Салаху, Мохамед зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной площади на Ориги, Ромеро оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 14'
    Милнер со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Голлини сыграл на выходе и руками смахнул мяч на Пессину, который в свою очередь выбил его к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Ромеро на своей половине поля нарушил правила против Мане. Игроки "Ливерпуля" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Опасный момент
    12'
    Неко Уильямс под прессингом Фройлера потерял мяч на левом фланге, далее Гомес убежал к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    11'
    Гомес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    10'
    Гомес с углового выполнил подачу к линии вратарской, после скидки от соперника Ориги выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    9'
    Ромеро из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Госенс обработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Алиссон сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • 8'
    Пессина попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Матип и выбил мяч в аут. 
  • 7'
    Матип от радиуса своей штрафной площади выполнил далеко не самую лучшую передачу в центр поля, игроки "Аталанты" перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Теперь уже Цимикас в центре поля нарушил правила против Иличича. Игроки "Аталанты" не смогли быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки. 
  • 5'
    Иличич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 4'
    "Аталанта" на старте матча больше времени проводит с мячом, но пока найти слабые места в молодой линии обороны итальянский клуб не может. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Фройлер в центре поля нарушил правила против Ориги. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 2'
    Из центра поля сразу же последовала передача на ход Хатебуру по правому флангу, но Цимикас оказался быстрее соперника и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва. "Ливерпуль" уверенно лидирует в группе D, но пока команда Юргена Клоппа ещё не гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Аталанта" в свою очередь должна цепляться на "Энфилде" хотя бы за ничью, чтобы в случае победы "Аякса" сохранить себе приемлемые шансы на выход из группы.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 4.00 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.60 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 4.25 4.45
  1.84 3.99 4.20

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
13.50 1.01 3.90 1.25 3.00 1.38 2.00 1.80 1.58 2.35 1.90 1.97 1.38 3.00 1.76 2.14 1.18 4.75 1.14 5.55 1.12 5.70 1.10 6.30 1.02 11.50 1.02 11.00 1.01 14.00
5.30 1.11 4.50 1.17 2.60 1.47 2.11 1.73 1.76 2.30 1.38 3.04 1.27 3.62 1.11 5.80 1.08 6.30 1.01 9.40
6.22 1.15 2.71 1.50 2.42 1.62 2.13 1.79 1.86 2.04 1.68 2.28 1.53 2.64 1.48 2.82 1.28 3.95 1.12 7.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.65 2.22 1.31 3.35 1.28 3.65
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
3.40 1.34 2.72 1.49 1.99 1.88 1.68 2.26 1.47 2.78 1.33 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.04 1.77 1.52 2.52 1.31 3.35
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.60 1.48
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Аталанта

Исход игры
Ливерпуль
94.8% (145)
Ничья
3.9% (6)
Аталанта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.17% (112)
Меньше
25.83% (39)
Обе команды забьют
Да
71.52% (108)
Нет
28.48% (43)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
38.6% (59)
3:1 Ливерпуль
22.2% (34)
2:0 Ливерпуль
19% (29)
1:0 Ливерпуль
4.6% (7)
3:0 Ливерпуль
3.9% (6)
4:1 Ливерпуль
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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