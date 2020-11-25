76
Уильямс
Неко
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
27
Ориги
Дивок
10
Мане
Садио
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
64 Кейн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жота ДиогуПолузащитник
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|4
|1
|2.
|Салах Мохамед
|2 (1)
|0.5
|3.
|Мане Садио
|1
|0.25
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|5.
|Гомес Джо
|0
|0
|6.
|Джонс Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|0.75
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.25
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.25
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|0.25
|5.
|Иличич Йосип
|0
|0
|6.
|Пашалич Марио
|0
|0
|7.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0
|2.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|3.
|Джимсити Берат
|1
|0
|4.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
|Аталанта
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =6 -5Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 0
|10
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|4.
|Митьюлланд
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Аталанта
Исход игры
Ливерпуль
94.8% (145)
Ничья
3.9% (6)
Аталанта
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.17% (112)
Меньше
25.83% (39)
Обе команды забьют
Да
71.52% (108)
Нет
28.48% (43)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
38.6% (59)
3:1 Ливерпуль
22.2% (34)
2:0 Ливерпуль
19% (29)
1:0 Ливерпуль
4.6% (7)
3:0 Ливерпуль
3.9% (6)
4:1 Ливерпуль
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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