Джонс выполнил передачу на ход Мане по левому флангу, Садио сразу же послал мяч на ход Цимикасу, но Толой прочитал момент, мяч вновь был выбит в аут.

Стараются игроки "Ливерпуля" немного успокоить темп матча, всё же сегодня команда Юргена Клоппа играет далеко не в самом оптимальном составе, что безусловно является проблемой.

Неко Уильямс из аута на правом фланге вбросил мяч на Милнера, Джеймс в касание вернул мяч фланговому защитнику, но Неко не ждал пас назад так быстро, мяч в итоге ушёл в аут.

Иличич выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Госенс сбросил мяч на Фройлера, но Ремо неудачно обработал мяч и упустил момент для удара по воротам.

15' Матип из центра поля выполнил передачу на ход Салаху, Мохамед зацепился за мяч и выполнил передачу в центр штрафной площади на Ориги, Ромеро оказался первым на мяче и выбил его в аут.

14' Милнер со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Голлини сыграл на выходе и руками смахнул мяч на Пессину, который в свою очередь выбил его к центру поля.

13' Ромеро на своей половине поля нарушил правила против Мане. Игроки "Ливерпуля" тщательно готовятся к стандарту.

12' Неко Уильямс под прессингом Фройлера потерял мяч на левом фланге, далее Гомес убежал к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Гомес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Гомес с углового выполнил подачу к линии вратарской, после скидки от соперника Ориги выбил мяч на повторный корнер.

9' Ромеро из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Госенс обработал мяч и плотно пробил в ближний угол ворот, Алиссон сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

8' Пессина попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Матип и выбил мяч в аут.

7' Матип от радиуса своей штрафной площади выполнил далеко не самую лучшую передачу в центр поля, игроки "Аталанты" перехватили мяч и едва не провели контратаку.

6' Теперь уже Цимикас в центре поля нарушил правила против Иличича. Игроки "Аталанты" не смогли быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки.

5' Иличич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

4' "Аталанта" на старте матча больше времени проводит с мячом, но пока найти слабые места в молодой линии обороны итальянский клуб не может.

3' Фройлер в центре поля нарушил правила против Ориги. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

2' Из центра поля сразу же последовала передача на ход Хатебуру по правому флангу, но Цимикас оказался быстрее соперника и перехватил мяч.