Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|4
|1.33
|2.
|Салах Мохамед
|2 (1)
|0.67
|3.
|Мане Садио
|1
|0.33
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|5.
|Гомес Джо
|0
|0
|6.
|Джонс Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|1
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.33
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.33
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|0.33
|5.
|Иличич Йосип
|0
|0
|6.
|Пашалич Марио
|0
|0
|7.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0
|2.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|3.
|Джимсити Берат
|1
|0
|4.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
|Аталанта
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =6 -5Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ливерпуль - Аталанта
Исход игры
Ливерпуль
90.6% (48)
Ничья
7.5% (4)
Аталанта
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
76.47% (39)
Нет
23.53% (12)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
45.3% (24)
3:1 Ливерпуль
18.9% (10)
2:0 Ливерпуль
17% (9)
1:1 Ничья
5.7% (3)
3:0 Ливерпуль
3.8% (2)
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