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Ливерпуль
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 4 1.33
2. Салах Мохамед 2 (1) 0.67
3. Мане Садио 1 0.33
4. Александер-Арнольд Трент 0 0
5. Гомес Джо 0 0
6. Джонс Кёртис 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 1
2. Гомес Алехандро 1 0.33
3. Муриэль Луис 1 0.33
4. Миранчук Алексей 1 0.33
5. Иличич Йосип 0 0
6. Пашалич Марио 0 0
7. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Александер-Арнольд Трент 1 0
4. Джонс Кёртис 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Иличич Йосип 1 0
2. Малиновский Руслан 1 0
3. Джимсити Берат 1 0
4. Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 0 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 0 14.29% (1)
 Аталанта 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта
Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Аталанта 0:5 Ливерпуль Лига чемпионов

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Аякс Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
3. Аталанта Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
4. Митьюлланд Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Ливерпуль 90.6% (48)
    X 7.5% (4)
    Аталанта 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Аталанта
    1.73
    4.44
    4.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.70 4.25 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.20 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.73 4.30 4.75
      1.68 4.44 4.73

    Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    15.50 0.00 6.30 1.12 5.40 1.13 3.05 1.36 2.50 1.55 2.12 1.75 1.89 2.01 1.52 2.50 1.37 3.05 1.19 4.60 1.14 5.20 1.03 8.90 1.04 9.30 0.00 15.00
    5.80 1.09 5.05 1.13 2.86 1.37 2.32 1.56 1.88 2.09 1.51 2.56 1.36 3.10 1.14 5.00 1.10 5.50 1.03 8.60
    7.32 1.11 3.17 1.38 2.52 1.57 2.11 1.78 1.88 2.01 1.68 2.27 1.50 2.73 1.35 3.38 1.14 6.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.37 1.79 2.03 1.35 3.15
    4.45 1.21 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.04 1.42 2.15 1.76 1.80 2.12 1.56 2.55 1.33 3.54
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.31 1.57 1.72 2.05 1.44 2.70
    5.95 1.13 4.75 1.20 2.30 1.62 1.71 2.14 1.42 2.88 1.16 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.41 2.85
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.57
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Аталанта

    Исход игры
    Ливерпуль
    90.6% (48)
    Ничья
    7.5% (4)
    Аталанта
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    45.3% (24)
    3:1 Ливерпуль
    18.9% (10)
    2:0 Ливерпуль
    17% (9)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    3:0 Ливерпуль
    3.8% (2)
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