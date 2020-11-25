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  2. Матчи
Бавария
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 19'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
41
Ричардс
Крис
22
Рока
Марк
18
Горетцка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
8
Бериша
Мергим
7
Койта
Секу
Бавария
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 2 0.5
2. Горетцка Леон 2 0.5
3. Левандовски Роберт 2 (1) 0.5
4. Киммих Йозуа 1 0.25
5. Боатенг Жером 1 0.25
6. Толиссо Корентен 1 0.25
7. Сане Лерой 1 0.25
8. Эрнандес Люка 1 0.25
9. Мартинес Хави 0 0
10. Мюллер Томас 0 0
11. Павар Бенджамин 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 2 0.5
2. Собослаи Доминик 2 0.5
3. Юнузович Златко 1 0.25
4. Окугава Масая 1 0.25
5. Ульмер Андреас 0 0
6. Рамальо Андре 0 0
7. Дака Пэтсон 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Мюллер Томас 1 0
2. Алаба Давид 1 0
3. Гнабри Серж 1 0
4. Эрнандес Люка 1 0
5. Павар Бенджамин 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Рамальо Андре 1 0
2. Вебер Максимилиан 1 0
3. Собослаи Доминик 1 0
4. Мвепу Энок 1 0
5. Камара Мохамед VII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 18.18% (2) 45.45% (5)
 Ред Булл Зальцбург 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария
Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице

Последние игры между собой

Бавария: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург 3:0 Бавария Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 0:0 Бавария Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Атлетико М 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 7 5
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 6 - 11 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Атлетико М 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 4 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
2. Локомотив Москва 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Атлетико М 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 20'
    Получил по ногам на фланге Павар от Юнузовича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу немцев.
  • 19'
    Сместился Гнабри с левого фланга в центр и попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказался Камара.
  • 18'
    Навесил Собослаи с левого фланга в центр штрафной, где головой пробил Койта, но мяч прошел рядом со штангой.
  • 17'
    Пробивал Мвепу из пределов штрафной после навеса от Бериши, но снова Нойер продемонстрировал свои умения и спас мюнхенцев.
  • Опасный момент
    16'
    После разрезного паса от Койта выскакивал один на один с голкипером Камара, но тот не смог в ближнем бою переиграть Нойера.
  • 15'
    Диагональ исполнял Юнузович на левый фланг, куда врывался Собослаи, но перехватил сферу в последний момент Павар.
  • 14'
    Перехватил мяч Коман на чужой половине поля и сбросил на Левандовски, который попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 13'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Коман. Здесь вышел из ворот Станкович и забрал мяч в свои руки.
  • 12'
    В верховой борьбе против Роки подтолкнул соперника в спину Бериша. Штрафной удар будут исполнять мюнхенцы.
  • Опасный момент
    11'
    После неудачного выноса защитников на линии чужой штрафной подхватил мяч Гнабри и с лету пробил по воротам. Над перекладиной прошла сфера.
  • 10'
    Накрутил соперника на фланге Гнабри и прострелил на линию штрафной, где с ходу пробил Мюллер, но на пути мяча оказался Вебер.
  • 9'
    Вебер забросил по флангу на ход Мвепу, но тот не смог оторваться от Ричардса и потерял сферу.
  • 8'
    Дальний заброс исполнял Камара в штрафную на Мвепу, но вышел из ворот Нойер и перехватил этот пас.
  • 7'
    С углового навесил Собослаи на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес мяч Алаба.
  • 6'
    С левого фланга Собослаи навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Мвепу, но пробить ему головой не позволил в силовой борьбе Гнабри.
  • 5'
    Красивым пасом пяткой Гнабри запустил в штрафную соперника Левандовски, но того опередил Рамальо и вынес мяч подальше.
  • 4'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Камара и пробил в касание у дальний угол, но точно в руки Нойеру полетела сфера.
  • 3'
    Мог выскакивать на ворота соперника Койта после заброса от Юнузовича, но не смог он оторваться от защитника и потерял сферу.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.80 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.40 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 6.00 8.50
  1.35 5.74 6.62

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.30 1.04 8.80 1.04 3.60 1.28 3.00 1.38 2.08 1.72 2.06 1.76 1.72 2.08 1.84 2.04 1.50 2.55 1.27 3.70 1.22 4.20 1.19 4.40 1.15 5.00 1.04 9.10 1.04 9.10
12.25 1.04 8.40 1.03 4.25 1.18 3.62 1.22 2.39 1.48 2.08 1.71 1.77 2.28 1.44 2.77 1.33 3.46 1.13 4.80 1.11 5.40 1.03 8.40
4.85 1.20 3.22 1.36 2.69 1.49 2.42 1.59 2.15 1.74 1.89 1.97 1.71 2.19 1.57 2.46 1.43 2.91 1.37 3.18 1.30 3.73 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.75 2.07 1.44 2.85
5.85 1.13 4.95 1.20 2.30 1.62 1.70 2.15 1.44 2.79 1.15 5.35
5.41 1.16 4.56 1.21 2.83 1.45 2.22 1.69 1.93 1.93 1.62 2.36 1.46 2.79 1.36 3.21 1.24 4.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.25 1.33 2.50 1.64 1.77 2.18 1.39 2.85
6.95 1.10 3.10 1.37 2.28 1.63 1.76 2.06 1.36 3.12 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Бавария
98.7% (152)
Ничья
1.3% (2)
Ред Булл Зальцбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
81.46% (123)
Меньше
18.54% (28)
Обе команды забьют
Да
60.93% (92)
Нет
39.07% (59)
Популярный счёт
3:1 Бавария
30.5% (47)
2:0 Бавария
17.5% (27)
3:0 Бавария
13.6% (21)
4:1 Бавария
13% (20)
2:1 Бавария
7.8% (12)
4:0 Бавария
5.8% (9)
4:2 Бавария
1.9% (3)
3:2 Бавария
1.9% (3)
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