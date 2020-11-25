После разрезного паса от Койта выскакивал один на один с голкипером Камара, но тот не смог в ближнем бою переиграть Нойера.

Пробивал Мвепу из пределов штрафной после навеса от Бериши, но снова Нойер продемонстрировал свои умения и спас мюнхенцев.

Навесил Собослаи с левого фланга в центр штрафной, где головой пробил Койта, но мяч прошел рядом со штангой.

Сместился Гнабри с левого фланга в центр и попытался пробить по воротам, но на пути мяча оказался Камара.

Получил по ногам на фланге Павар от Юнузовича. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу немцев.

15' Диагональ исполнял Юнузович на левый фланг, куда врывался Собослаи, но перехватил сферу в последний момент Павар.

14' Перехватил мяч Коман на чужой половине поля и сбросил на Левандовски, который попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ ворот.

13' С правого фланга навесил в центр штрафной Коман. Здесь вышел из ворот Станкович и забрал мяч в свои руки.

12' В верховой борьбе против Роки подтолкнул соперника в спину Бериша. Штрафной удар будут исполнять мюнхенцы.

11' После неудачного выноса защитников на линии чужой штрафной подхватил мяч Гнабри и с лету пробил по воротам. Над перекладиной прошла сфера.

10' Накрутил соперника на фланге Гнабри и прострелил на линию штрафной, где с ходу пробил Мюллер, но на пути мяча оказался Вебер.

9' Вебер забросил по флангу на ход Мвепу, но тот не смог оторваться от Ричардса и потерял сферу.

8' Дальний заброс исполнял Камара в штрафную на Мвепу, но вышел из ворот Нойер и перехватил этот пас.

7' С углового навесил Собослаи на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов вынес мяч Алаба.

6' С левого фланга Собослаи навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Мвепу, но пробить ему головой не позволил в силовой борьбе Гнабри.

5' Красивым пасом пяткой Гнабри запустил в штрафную соперника Левандовски, но того опередил Рамальо и вынес мяч подальше.

4' Выиграл подбор у чужой штрафной Камара и пробил в касание у дальний угол, но точно в руки Нойеру полетела сфера.

3' Мог выскакивать на ворота соперника Койта после заброса от Юнузовича, но не смог он оторваться от защитника и потерял сферу.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.