Бавария
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Аллианц Арена
Ред Булл Зальцбург
27
Алаба
Давид
41
Ричардс
Крис
22
Рока
Марк
25
Мюллер
Томас
45
Мвепу
Энок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сане ЛеройНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коман Кингсли
|2
|0.5
|2.
|Горетцка Леон
|2
|0.5
|3.
|Левандовски Роберт
|2 (1)
|0.5
|4.
|Киммих Йозуа
|1
|0.25
|5.
|Боатенг Жером
|1
|0.25
|6.
|Толиссо Корентен
|1
|0.25
|7.
|Сане Лерой
|1
|0.25
|8.
|Эрнандес Люка
|1
|0.25
|9.
|Мартинес Хави
|0
|0
|10.
|Мюллер Томас
|0
|0
|11.
|Павар Бенджамин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|2
|0.5
|2.
|Собослаи Доминик
|2
|0.5
|3.
|Юнузович Златко
|1
|0.25
|4.
|Окугава Масая
|1
|0.25
|5.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|6.
|Рамальо Андре
|0
|0
|7.
|Дака Пэтсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мюллер Томас
|1
|0
|2.
|Алаба Давид
|1
|0
|3.
|Гнабри Серж
|1
|0
|4.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|5.
|Павар Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|1
|0
|2.
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|3.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|4.
|Мвепу Энок
|1
|0
|5.
|Камара Мохамед VII
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Ред Булл Зальцбург
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +18 =1 -1Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария
Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице
Последние игры между собой
Бавария: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 7
|5
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|6 - 11
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Бавария
98.7% (152)
Ничья
1.3% (2)
Ред Булл Зальцбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
81.46% (123)
Меньше
18.54% (28)
Обе команды забьют
Да
60.93% (92)
Нет
39.07% (59)
Популярный счёт
3:1 Бавария
30.5% (47)
2:0 Бавария
17.5% (27)
3:0 Бавария
13.6% (21)
4:1 Бавария
13% (20)
2:1 Бавария
7.8% (12)
4:0 Бавария
5.8% (9)
4:2 Бавария
1.9% (3)
3:2 Бавария
1.9% (3)
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