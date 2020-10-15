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Марсель
 
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Стадион:
Порту

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Луис 2 0.67
2. Оливейра Сержиу 2 (1) 0.67
3. Марега Мусса 1 0.33
4. Виейра Фабиу 1 0.33
5. Корона Хесус 0 0
6. Урибе Матеус 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Амави Жордан 2 0
2. Стротман Кевин 1 0
3. Товен Флорьян 1 0
4. Альваро Гонсалес II 1 0
5. Чалета-Цар Дуе 1 0
6. Камара Бубакар 1 0
Порту
# Игрок      
1. Пепе Кеплер 1 0
2. Оливейра Сержиу 1 0
3. Урибе Матеус 1 0
4. Корона Хесус 1 0
5. Манафа Вилсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 0 0 0 0
 Порту 50% (3) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель
Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту
Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту

Последние игры между собой

Марсель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Порту: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Порту 3:0 Марсель Лига чемпионов Марсель 0:3 Порту Товарищеские матчи Порту 2:1 Марсель Лига чемпионов Марсель 1:1 Порту Лига чемпионов

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Порту Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3. Олимпиакос Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
4. Марсель Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Марсель 32.1% (17)
    X 43.4% (23)
    Порту 24.5% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Порту
    2.88
    3.44
    2.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.20 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.25 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.44 2.64
      2.88 3.30 2.69

    Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    10.00 1.02 7.30 1.07 3.15 1.35 2.45 1.57 2.00 1.84 1.76 2.10 1.38 2.95 1.27 3.70 1.10 6.50 1.08 6.90 1.01 12.50 0.00 20.00
    9.70 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.75 1.09 7.60 1.02 14.50
    3.43 1.35 3.01 1.43 2.57 1.56 2.07 1.84 1.80 2.11 1.61 2.45 1.29 3.87 1.10 8.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.02 1.35 3.10 1.09 6.80
    2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
    2.89 1.47 2.36 1.65 1.84 2.08 1.53 2.67 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.27 3.80
    3.64 1.28 2.45 1.53 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 1.96
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
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    Прогнозы на матч Марсель - Порту

    Исход игры
    Марсель
    32.1% (17)
    Ничья
    43.4% (23)
    Порту
    24.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.6% (21)
    2:1 Марсель
    20.8% (11)
    1:2 Порту
    15.1% (8)
    1:0 Марсель
    5.7% (3)
    0:1 Порту
    3.8% (2)
    2:0 Марсель
    3.8% (2)
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