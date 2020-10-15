Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Луис
|2
|0.67
|2.
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.67
|3.
|Марега Мусса
|1
|0.33
|4.
|Виейра Фабиу
|1
|0.33
|5.
|Корона Хесус
|0
|0
|6.
|Урибе Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амави Жордан
|2
|0
|2.
|Стротман Кевин
|1
|0
|3.
|Товен Флорьян
|1
|0
|4.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|5.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|6.
|Камара Бубакар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|2.
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|3.
|Урибе Матеус
|1
|0
|4.
|Корона Хесус
|1
|0
|5.
|Манафа Вилсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Порту
|50% (3)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель
Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель
Порту Последние 20 матчей: +14 =2 -4Фабрил 0:2 Порту Порту 3:1 Портимоненсе Порту 3:0 Марсель Пасуш де Феррейра 3:2 Порту
Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту
Последние игры между собой
Марсель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Порту: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Порту» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порту» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Порту», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Порту
Исход игры
Марсель
32.1% (17)
Ничья
43.4% (23)
Порту
24.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (21)
2:1 Марсель
20.8% (11)
1:2 Порту
15.1% (8)
1:0 Марсель
5.7% (3)
0:1 Порту
3.8% (2)
2:0 Марсель
3.8% (2)
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