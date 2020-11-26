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ЦСКА София
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Янг Бойз
0' 29'
1
Бузатто
Густаво
19
Турицов
Иван
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
11
Занев
Петар
20
Тьягу
Родригеш
13
Санкаре
Юнусс
8
Кери
Грэм
10
Бельтраме
Стефано
30
Йомов
Георгий
22
Сове
Али
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
60
Ридер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
ЦСКА София
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамбимби Феликс 2 0.5
2. Фасснахт Кристиан 1 0.25
3. Нсаме Жан-Пьер 1 (1) 0.25
4. Сулеймани Миралем 1 0.25
5. Лефор Жордан 0 0

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Занев Петар 1 0
2. Матей Юрген 1 0
3. Яга Амос 1 0
4. Вион Тибо 1 0
5. Йомов Георгий 1 0
6. Бузатто Густаво 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 2 0
2. Гаудино Джанлука 1 0
3. Зесигер Седрик 1 0
4. Али Мохамед 1 0
5. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0
 Янг Бойз 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село
Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
3. ЧФР Клуж Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
4. ЦСКА София 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Янг Бойз 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЦСКА София 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. ЧФР Клуж Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
3. Янг Бойз 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. ЦСКА София 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
ЦСКА София 11.3% (17)
X 27.3% (41)
Янг Бойз 61.3% (92)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
Янг Бойз
7.00
4.30
1.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 4.15 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 4.30 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.20 1.64
  5.55 4.20 1.58

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.08 9.60 1.04 2.75 1.44 3.15 1.36 2.15 1.70 1.58 2.35 1.88 1.98 1.65 2.33 1.20 4.44 1.20 4.60 1.05 9.50 1.04 9.60 1.02 9.80 0.00 16.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.06 1.85 1.59 2.39 1.36 3.18 1.17 5.00 1.14 6.00 1.05 10.75
3.85 1.27 2.92 1.42 2.27 1.66 1.95 1.91 1.74 2.15 1.52 2.59 1.50 2.70 1.35 3.28 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 2.07 1.76 1.15 5.30 1.16 5.80 1.01 15.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.15 5.20 1.10 6.50
2.90 1.43 2.38 1.61 1.86 2.00 1.53 2.56 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.79 1.95 1.36 2.95
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.40 1.33
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Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 Янг Бойз

Исход игры
ЦСКА София
11.3% (17)
Ничья
27.3% (41)
Янг Бойз
61.3% (92)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (80)
Меньше
45.95% (68)
Обе команды забьют
Да
80.41% (119)
Нет
19.59% (29)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
42% (63)
1:1 Ничья
26.7% (40)
0:1 Янг Бойз
11.3% (17)
2:1 ЦСКА София
7.3% (11)
1:0 ЦСКА София
2.7% (4)
0:2 Янг Бойз
2.7% (4)
1:3 Янг Бойз
2% (3)
2:3 Янг Бойз
1.3% (2)
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