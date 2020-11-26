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ЦСКА София
0:1
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
34' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90' Желтая карточка
Синклейр Джером
90' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
90'+5
1
Бузатто
Густаво
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
11
Занев
Петар
19
Турицов
Иван
20
Тьягу
Родригеш
30
Йомов
Георгий
13
Санкаре
Юнусс
8
Кери
Грэм
10
Бельтраме
Стефано
22
Сове
Али
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
60
Ридер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
ЦСКА София
3-5-1-1
Янг Бойз
4-3-3

Ход матча

34'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
(Хефти Сильван)
59'
Синклейр Джером
Турицов Иван
 
60'
 
Эбишер Мишель
Элиа Мешак
73'
 
Гаудино Джанлука
Ридер Фабиан
74'
 
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан
74'
 
Лефор Жордан
Лустенбергер Фабиан
76'
Пеньяранда Адальберто
Йомов Георгий
 
76'
Ахмедов Ахмед
Тьягу Родригеш
 
76'
Яга Амос
Санкаре Юнусс
 
87'
 
Бюрги Николас
Нгамале Муми
90'
Кейта Жюль
Бельтраме Стефано
 
90'
Синклейр Джером
 
90'
 
Нсаме Жан-Пьер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 2 (1) 0.5
2. Мамбимби Феликс 2 0.5
3. Фасснахт Кристиан 1 0.25
4. Сулеймани Миралем 1 0.25
5. Лефор Жордан 0 0
6. Хефти Сильван 0 0

Карточки

ЦСКА София
# Игрок      
1. Занев Петар 1 0
2. Матей Юрген 1 0
3. Яга Амос 1 0
4. Вион Тибо 1 0
5. Синклейр Джером 1 0
6. Йомов Георгий 1 0
7. Бузатто Густаво 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 2 0
2. Гаудино Джанлука 1 0
3. Зесигер Седрик 1 0
4. Нсаме Жан-Пьер 1 0
5. Али Мохамед 1 0
6. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0
 Янг Бойз 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село
Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София Лига Европы ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
2. Янг Бойз Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 6 5
4. ЦСКА София Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Янг Бойз Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. ЦСКА София Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Янг Бойз Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
ЦСКА София 11.3% (17)
X 27.3% (41)
Янг Бойз 61.3% (92)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 41.00 10.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 86.00 10.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.20 1.64
  20.86 7.80 1.15

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.08 9.60 1.04 1.48 2.63 3.15 1.36 2.15 1.70 1.04 10.00 1.88 1.98 1.65 2.33 1.03 12.00 1.20 4.60 1.04 10.00 1.04 9.60 1.01 15.00 0.00 16.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.06 1.85 1.59 2.39 1.36 3.18 1.17 5.00 1.14 6.00 1.05 10.75
7.27 1.10 5.07 1.18 2.21 1.69 1.88 1.98 2.56 1.53 2.09 1.78 1.81 2.06 1.51 2.61 1.39 3.08 1.31 3.55 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.82 2.07 1.76 1.25 3.90 1.16 5.80 1.01 15.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.15 5.20 1.10 6.50
1.75 2.13 1.46 2.79 1.17 5.16 1.53 2.56 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.79 1.95 1.36 2.95
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.40 1.33
Где смотреть матч ЦСКА София 0:1 Янг Бойз онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА София 0:1 Янг Бойз

Исход игры
ЦСКА София
11.3% (17)
Ничья
27.3% (41)
Янг Бойз
61.3% (92)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (80)
Меньше
45.95% (68)
Обе команды забьют
Да
80.41% (119)
Нет
19.59% (29)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
42% (63)
1:1 Ничья
26.7% (40)
0:1 Янг Бойз
11.3% (17)
2:1 ЦСКА София
7.3% (11)
0:2 Янг Бойз
2.7% (4)
1:0 ЦСКА София
2.7% (4)
1:3 Янг Бойз
2% (3)
2:0 ЦСКА София
1.3% (2)
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