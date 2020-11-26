ЦСКА София
0:1
Конец матча
Стадион: Васил Левски
Янг Бойз
0:1
34' ГолНсаме Жан-Пьер
90' Желтая карточкаСинклейр Джером
90' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
11
Занев
Петар
19
Турицов
Иван
22
Сове
Али
60
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Занев ПетарЗащитник
-
19 Турицов ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сове АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вион ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Акрапович Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
34'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|2 (1)
|0.5
|2.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.5
|3.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.25
|4.
|Сулеймани Миралем
|1
|0.25
|5.
|Лефор Жордан
|0
|0
|6.
|Хефти Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Занев Петар
|1
|0
|2.
|Матей Юрген
|1
|0
|3.
|Яга Амос
|1
|0
|4.
|Вион Тибо
|1
|0
|5.
|Синклейр Джером
|1
|0
|6.
|Йомов Георгий
|1
|0
|7.
|Бузатто Густаво
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|2.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|5.
|Али Мохамед
|1
|0
|6.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Янг Бойз
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ботев Ихтиман 0:5 ЦСКА София Монтана 1:2 ЦСКА София Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Царско Село
Рома 0:0 ЦСКА София Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Янг Бойз: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|ЦСКА София
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:1 Янг Бойз
Исход игры
ЦСКА София
11.3% (17)
Ничья
27.3% (41)
Янг Бойз
61.3% (92)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (80)
Меньше
45.95% (68)
Обе команды забьют
Да
80.41% (119)
Нет
19.59% (29)
Популярный счёт
1:2 Янг Бойз
42% (63)
1:1 Ничья
26.7% (40)
0:1 Янг Бойз
11.3% (17)
2:1 ЦСКА София
7.3% (11)
0:2 Янг Бойз
2.7% (4)
1:0 ЦСКА София
2.7% (4)
1:3 Янг Бойз
2% (3)
2:0 ЦСКА София
1.3% (2)
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