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АЕК
 
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Стадион:
Заря
30
Georgios
Athanasiadis
24
Сварнас
Эфстратиос
19
Чигринский
Дмитрий
5
Неделчару
Ионуц
2
Бакакис
Михалис
28
Шахов
Евгений
6
Крстичич
Ненад
8
Andre
Simoes1
22
Инсуа
Эмануэль
17
Танкович
Муамер
10
Ливайя
Марко
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
15
Вернидуб
Виталий
20
Абу-Ханна
Джоэл
97
Цыганик
Андрей
7
Кочергин
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
22
Кабаев
Владислав
11
Гладкий
Александр
28
Громов
Артём
АЕК
3-5-2
Заря
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.67
2. Ливайя Марко 2 0.67
3. Манталос Петрос 1 0.33
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.33
2. Кочергин Владислав 1 0.33
3. Абу-Ханна Джоэл 0 0
4. Назарина Егор 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 3 0
2. Инсуа Эмануэль 2 0
3. Крстичич Ненад 1 0
4. Оливейра Нелсон 1 0
5. Ансарифард Карим 1 0
6. Неделчару Ионуц 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 2 0
2. Кабаев Владислав 2 0
3. Кочергин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Заря 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер
ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК
Заря Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага
Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря

Последние игры между собой

АЕК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Заря 1:4 АЕК Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. АЕК Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Заря Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Заря Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. АЕК Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Брага Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором греческий "АЕК" сыграет дома с украинской "Зарёй".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 148
АЕК 89.2% (132)
X 7.4% (11)
Заря 3.4% (5)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Заря
1.84
3.98
4.95
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.70 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.75 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.98 4.95
  1.81 3.82 4.52

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 9.00 1.03 3.85 1.27 3.20 1.40 2.03 1.84 1.84 2.06 1.62 2.39 1.38 3.05 1.20 5.00 1.15 5.30 1.03 9.30 1.03 9.90 0.00 17.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.17 1.77 1.67 2.24 1.44 2.82 1.18 4.40 1.14 5.30 1.06 10.00
3.95 1.27 3.05 1.41 2.36 1.62 2.02 1.85 1.79 2.09 1.56 2.52 1.48 2.75 1.37 3.21 1.13 6.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.01 1.80 1.50 2.75 1.17 5.50
3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.12 6.05
3.20 1.38 2.63 1.52 2.06 1.82 1.64 2.33 1.46 2.84 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 1.77 2.02 1.36 3.00
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.11
Букмекер Да Нет
4.80 1.20
Букмекер Да Нет
3.50 1.35
Где смотреть матч АЕК - Заря онлайн

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Прогнозы на матч АЕК - Заря

Исход игры
АЕК
89.2% (132)
Ничья
7.4% (11)
Заря
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.89% (67)
Меньше
54.11% (79)
Обе команды забьют
Да
43.84% (64)
Нет
56.16% (82)
Популярный счёт
2:0 АЕК
31.1% (46)
2:1 АЕК
26.4% (39)
1:0 АЕК
15.5% (23)
3:0 АЕК
7.4% (11)
3:1 АЕК
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Заря
1.4% (2)
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6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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