АЕК
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Заря
10
Ливайя
Марко
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
50 Гринь СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.67
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0.67
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.33
|2.
|Кочергин Владислав
|1
|0.33
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|4.
|Назарина Егор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|3
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|3.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|4.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|5.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|6.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|2
|0
|2.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +12 =2 -6АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер
Заря Последние 20 матчей: +5 =8 -7Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага
Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Последние игры между собой
АЕК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Брага
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|АЕК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Брага
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|АЕК
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч АЕК - Заря
Исход игры
АЕК
89.2% (132)
Ничья
7.4% (11)
Заря
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.89% (67)
Меньше
54.11% (79)
Обе команды забьют
Да
43.84% (64)
Нет
56.16% (82)
Популярный счёт
2:0 АЕК
31.1% (46)
2:1 АЕК
26.4% (39)
1:0 АЕК
15.5% (23)
3:0 АЕК
7.4% (11)
3:1 АЕК
6.8% (10)
1:1 Ничья
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
1:2 Заря
1.4% (2)
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