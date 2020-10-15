АЕК
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Заря
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.67
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0.67
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.33
|2.
|Кочергин Владислав
|1
|0.33
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|0
|0
|4.
|Назарина Егор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манталос Петрос
|3
|0
|2.
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|3.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|4.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|5.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|6.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|2
|0
|2.
|Кабаев Владислав
|2
|0
|3.
|Кочергин Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +12 =2 -6АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер
Заря Последние 20 матчей: +5 =8 -7Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага
Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Последние игры между собой
АЕК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч АЕК - Заря
Исход игры
АЕК
84.7% (50)
Ничья
10.2% (6)
Заря
5.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (20)
Меньше
64.91% (37)
Обе команды забьют
Да
38.6% (22)
Нет
61.4% (35)
Популярный счёт
2:0 АЕК
32.2% (19)
2:1 АЕК
20.3% (12)
1:0 АЕК
16.9% (10)
1:1 Ничья
10.2% (6)
3:0 АЕК
6.8% (4)
0:1 Заря
3.4% (2)
3:1 АЕК
3.4% (2)
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