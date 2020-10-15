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Стадион:
Заря

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.67
2. Ливайя Марко 2 0.67
3. Манталос Петрос 1 0.33
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иванисеня Дмитрий 1 0.33
2. Кочергин Владислав 1 0.33
3. Абу-Ханна Джоэл 0 0
4. Назарина Егор 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Манталос Петрос 3 0
2. Инсуа Эмануэль 2 0
3. Крстичич Ненад 1 0
4. Оливейра Нелсон 1 0
5. Ансарифард Карим 1 0
6. Неделчару Ионуц 1 0
Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 2 0
2. Кабаев Владислав 2 0
3. Кочергин Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Заря 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +12 =2 -6
АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер
ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК
Заря Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Заря 0:0 Ворскла Заря 1:4 АЕК Ингулец 1:1 Заря Заря 1:2 Брага
Заря 4:0 Рух Львов Лестер 3:0 Заря Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря

Последние игры между собой

АЕК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Заря: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Заря 1:4 АЕК Лига Европы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Брага Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. АЕК Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Заря Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    АЕК 84.7% (50)
    X 10.2% (6)
    Заря 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЕК
    Ничья
    Заря
    1.53
    5.28
    8.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.25 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.10 8.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 5.15 8.50
      1.37 5.28 7.68

    Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Заря» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заря» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Заря», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 9.80 1.03 4.10 1.25 3.20 1.36 2.12 1.77 1.89 1.97 1.66 2.30 1.42 2.85 1.20 4.50 1.15 5.00 1.05 8.80 1.03 9.40 0.00 16.00
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.20 1.75 1.68 2.21 1.44 2.82 1.22 4.40 1.17 5.25 1.06 9.60
    4.53 1.21 2.61 1.50 2.17 1.70 1.93 1.91 1.67 2.23 1.52 2.56 1.42 2.87 1.15 5.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.71 1.50 2.65 1.17 5.00
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
    2.80 1.45 2.19 1.69 1.71 2.17 1.50 2.63 1.33 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.36 1.78 1.97 1.33 3.00
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.97 1.37 3.10 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.08 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
    Где смотреть матч АЕК - Заря онлайн

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    Прогнозы на матч АЕК - Заря

    Исход игры
    АЕК
    84.7% (50)
    Ничья
    10.2% (6)
    Заря
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (20)
    Меньше
    64.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (22)
    Нет
    61.4% (35)
    Популярный счёт
    2:0 АЕК
    32.2% (19)
    2:1 АЕК
    20.3% (12)
    1:0 АЕК
    16.9% (10)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
    3:0 АЕК
    6.8% (4)
    0:1 Заря
    3.4% (2)
    3:1 АЕК
    3.4% (2)
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