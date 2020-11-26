Маккаби Тель-Авив
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Блумфилд
Вильярреал
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
42
Перец
Дор
23
Голаса
Эйял
24
Коэн
Йонатан
17
Битон
Дан
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
24 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
17 Битон ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Йейни ШиранЗащитник
-
25 Глезер АмитЗащитник
- Защитник
-
47 Карзев ЭденПолузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
- Нападающий
-
31 Shahar Piven
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перец Дор
|1
|0.25
|2.
|Коэн Йонатан
|1
|0.25
|3.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|1
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.75
|3.
|Кубо Такефуса
|1
|0.25
|4.
|Фойт Хуан
|1
|0.25
|5.
|Баэна Алехандро
|1
|0.25
|6.
|Пино Йереми
|1
|0.25
|7.
|Ниньо Фер
|1
|0.25
|8.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|9.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|10.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|11.
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|0
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0
|4.
|Перец Дор
|1
|0
|5.
|Глазер Дан
|1
|0
|6.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|7.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|1
|0
|2.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|3.
|Коклен Франсис
|1
|0
|4.
|Фунес Мори
|1
|0
|5.
|Фойт Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Вильярреал
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив
Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид
Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар
Последние игры между собой
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|3.
|Сивасспор
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|4.
|Карабах
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Сивасспор
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Карабах
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
4% (6)
Ничья
13.3% (20)
Вильярреал
82.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
81.08% (120)
Нет
18.92% (28)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
54.7% (82)
0:1 Вильярреал
11.3% (17)
1:1 Ничья
8.7% (13)
1:3 Вильярреал
8% (12)
0:2 Вильярреал
6.7% (10)
2:2 Ничья
4% (6)
2:1 Маккаби Тель-Авив
3.3% (5)
2:3 Вильярреал
1.3% (2)
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