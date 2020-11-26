Маккаби Тель-Авив
1:1
Конец матча
Стадион: Блумфилд
Вильярреал
26' Желтая карточкаКоклен Франсис
43' Желтая карточкаКандил Маор
0:1
45' ГолБаэна Алехандро
1:1
47' ГолПешич Александар
74' Желтая карточкаФунес Мори
79' Желтая карточкаТененбаум Даниэль
89' Красная карточкаСаборит Энрик
90' Желтая карточкаПенья Рубен
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
42
Перец
Дор
23
Голаса
Эйял
24
Коэн
Йонатан
17
Битон
Дан
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Кандил МаорЗащитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
24 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
-
17 Битон ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Йейни ШиранЗащитник
-
25 Глезер АмитЗащитник
- Защитник
-
47 Карзев ЭденПолузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
-
10 Шехтер ИтейНападающий
- Нападающий
-
31 Shahar Piven
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
Ход матча
26'
43'
45'
0:1
47'
1:1
74'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перец Дор
|1
|0.25
|2.
|Пешич Александар
|1
|0.25
|3.
|Коэн Йонатан
|1
|0.25
|4.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|1
|2.
|Бакка Карлос
|3
|0.75
|3.
|Баэна Алехандро
|2
|0.5
|4.
|Кубо Такефуса
|1
|0.25
|5.
|Фойт Хуан
|1
|0.25
|6.
|Пино Йереми
|1
|0.25
|7.
|Ниньо Фер
|1
|0.25
|8.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|9.
|Парехо Даниэль
|0
|0
|10.
|Тригерос Мануэль
|0
|0
|11.
|Эступиньян Первис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саборит Энрик
|2
|1
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0
|4.
|Кандил Маор
|1
|0
|5.
|Перец Дор
|1
|0
|6.
|Глазер Дан
|1
|0
|7.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|8.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|9.
|Тененбаум Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|2
|0
|2.
|Фунес Мори
|2
|0
|3.
|Иборра Висенте
|1
|0
|4.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|5.
|Пенья Рубен
|1
|0
|6.
|Фойт Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Вильярреал
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +12 =3 -5Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив
Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид
Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар
Последние игры между собой
Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|4.
|Карабах
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 7
|3
|3.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
4% (6)
Ничья
13.3% (20)
Вильярреал
82.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
81.08% (120)
Нет
18.92% (28)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
54.7% (82)
0:1 Вильярреал
11.3% (17)
1:1 Ничья
8.7% (13)
1:3 Вильярреал
8% (12)
0:2 Вильярреал
6.7% (10)
2:2 Ничья
4% (6)
2:1 Маккаби Тель-Авив
3.3% (5)
2:3 Вильярреал
1.3% (2)
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