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Маккаби Тель-Авив
1:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
26' Желтая карточка
Коклен Франсис
43' Желтая карточка
Кандил Маор
0:1
45' Гол
Баэна Алехандро
1:1
47' Гол
Пешич Александар
74' Желтая карточка
Фунес Мори
79' Желтая карточка
Тененбаум Даниэль
89' Красная карточка
Саборит Энрик
90' Желтая карточка
Пенья Рубен
90'+6
19
Тененбаум
Даниэль
30
Кандил
Маор
44
Эрнандес
Луис
18
Тиби
Эйтан
4
Саборит
Энрик
42
Перец
Дор
6
Глазер
Дан
23
Голаса
Эйял
24
Коэн
Йонатан
72
Пешич
Александар
17
Битон
Дан
13
Рульи
Херонимо
20
Пенья
Рубен
8
Фойт
Хуан
6
Фунес
Мори
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
32
Баэна
Алехандро
11
Чуквезе
Саму
9
Бакка
Карлос
16
Кубо
Такефуса
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Вильярреал
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перец Дор 1 0.25
2. Пешич Александар 1 0.25
3. Коэн Йонатан 1 0.25
4. Битон Дан 1 (1) 0.25
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 1
2. Бакка Карлос 3 0.75
3. Баэна Алехандро 2 0.5
4. Кубо Такефуса 1 0.25
5. Фойт Хуан 1 0.25
6. Пино Йереми 1 0.25
7. Ниньо Фер 1 0.25
8. Чуквезе Саму 0 0
9. Парехо Даниэль 0 0
10. Тригерос Мануэль 0 0
11. Эступиньян Первис 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Саборит Энрик 2 1
2. Йейни Ширан 1 0
3. Рикан Авраам 1 0
4. Кандил Маор 1 0
5. Перец Дор 1 0
6. Глазер Дан 1 0
7. Коэн Йонатан 1 0
8. Герреро Эдуардо 1 0
9. Тененбаум Даниэль 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Коклен Франсис 2 0
2. Фунес Мори 2 0
3. Иборра Висенте 1 0
4. Педраса Альфонсо 1 0
5. Пенья Рубен 1 0
6. Фойт Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0
 Вильярреал 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Хапоэль Хадера 0:1 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 1:2 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 2:2 Маккаби Тель-Авив
Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив
Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Вильярреал 2:0 Вальядолид
Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар

Последние игры между собой

Маккаби Тель-Авив: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вильярреал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вильярреал 4:0 Маккаби Тель-Авив Лига Европы Вильярреал 0:1 Маккаби Тель-Авив Лига Европы Маккаби Тель-Авив 0:0 Вильярреал Лига Европы

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 4 2 1 1 4 - 6 7
3. Сивасспор Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
4. Карабах Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Сивасспор Заявка 2 1 0 1 6 - 7 3
3. Маккаби Тель-Авив Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
4. Карабах Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Баэна Алехандро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Кандил Маор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Коклен Франсис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Маккаби Тель-Авив 4% (6)
X 13.3% (20)
Вильярреал 82.7% (124)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.90 1.87 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.53 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 4.10 1.70
  9.37 1.44 3.91

Самый высокий коэффициент на матч «Маккаби Тель-Авив» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Маккаби Тель-Авив» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 8.60 1.05 3.50 1.30 2.85 1.42 1.60 2.33 1.79 2.14 1.55 2.60 1.06 8.80 1.19 5.30 1.04 10.00 1.04 10.50 1.02 11.00 0.00 17.50
11.50 1.04 10.00 1.05 3.72 1.28 2.91 1.42 2.01 1.89 1.57 2.43 1.37 3.15 1.17 5.20 1.14 6.05 1.04 11.50
4.02 1.25 3.40 1.33 2.77 1.46 2.05 1.82 3.42 1.32 2.88 1.43 2.33 1.63 1.83 2.04 1.51 2.63 1.30 3.62 1.44 2.86 1.31 3.55 1.23 4.23 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.27 3.70 1.95 1.85 1.13 5.80 1.16 5.80 1.10 6.80
3.10 1.37 2.05 1.73 1.46 2.72 1.16 5.40 1.11 6.50
1.16 5.45 1.44 2.84 1.16 5.34 1.51 2.61 1.37 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.73 2.00 1.30 3.25
4.30 1.22 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
4% (6)
Ничья
13.3% (20)
Вильярреал
82.7% (124)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
81.08% (120)
Нет
18.92% (28)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
54.7% (82)
0:1 Вильярреал
11.3% (17)
1:1 Ничья
8.7% (13)
1:3 Вильярреал
8% (12)
0:2 Вильярреал
6.7% (10)
2:2 Ничья
4% (6)
2:1 Маккаби Тель-Авив
3.3% (5)
2:3 Вильярреал
1.3% (2)
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