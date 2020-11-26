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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Фейеноорд
35
Акинфеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
8
Влашич
Никола
98
Обляков
Иван
17
Сигурдссон
Арнор
9
Чалов
Фёдор
11
Эджуке
Чидера
21
Марсман
Ник
22
Гертрейда
Лютсхарел
25
Спайич
Урош
4
Сенеси
Маркос
2
Ниукоп
Барт
6
Димерс
Марк
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
9
Йоргенсен
Николай
ЦСКА Москва
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.33
2. Влашич Никола 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.33
2. Хапс Ридгесиано 1 0.33
3. Гертрейда Лютсхарел 1 0.33
4. Кекджу Оркун 1 0.33
5. Нарсинг Лусиано 0 0
6. Тоорнстра Йенс 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Магнуссон Хёрдур 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Васин Виктор 1 0
4. Влашич Никола 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 1 1
2. Ниукоп Барт 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Бергёйс Стивен 1 0
5. Хапс Ридгесиано 1 0
6. Тейшейра Жоау 1 0
7. Бейло Юстин 1 0
8. Маласиа Тирелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
 Фейеноорд 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Лига Европы Фейеноорд 1:3 ЦСКА Москва Лига Европы

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2. Вольфсбергер Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
3. Фейеноорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
4. ЦСКА Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Загреб Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Фейеноорд Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
3. Вольфсбергер Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЦСКА Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа K

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбергер Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
2. Динамо Загреб Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Фейеноорд Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА - "Фейеноорд". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 152
ЦСКА Москва 70.4% (107)
X 20.4% (31)
Фейеноорд 9.2% (14)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Фейеноорд
2.05
4.00
3.88
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 4.00 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.90 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.05 4.00 3.88
  2.03 3.88 3.53

Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.50 1.01 10.50 1.03 4.40 1.21 3.45 1.31 2.15 1.70 2.23 1.70 2.00 1.87 1.75 2.15 1.47 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 8.00 1.05 8.60 0.00 14.50
11.75 1.00 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.22 1.81 1.66 2.22 1.42 2.78 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.70
4.53 1.22 3.08 1.38 2.72 1.49 2.27 1.67 2.02 1.85 1.75 2.14 1.58 2.45 1.47 2.75 1.17 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.51 2.60 1.18 5.00
3.45 1.31 2.26 1.64 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05
3.39 1.34 2.80 1.47 2.20 1.72 1.71 2.19 1.51 2.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.91 1.84 1.42 2.70
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.33 3.30 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.33
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Фейеноорд

Исход игры
ЦСКА Москва
70.4% (107)
Ничья
20.4% (31)
Фейеноорд
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
69.13% (103)
Меньше
30.87% (46)
Обе команды забьют
Да
83.89% (125)
Нет
16.11% (24)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
52% (79)
1:1 Ничья
15.1% (23)
1:0 ЦСКА Москва
9.2% (14)
1:2 Фейеноорд
7.2% (11)
2:0 ЦСКА Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
3:1 ЦСКА Москва
1.3% (2)
3:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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