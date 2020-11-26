ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Фейеноорд
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
21
Марсман
Ник
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Thijs Jansen
-
Главный тренер: Адвокат Дик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|0.33
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.33
|2.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.33
|3.
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.33
|4.
|Кекджу Оркун
|1
|0.33
|5.
|Нарсинг Лусиано
|0
|0
|6.
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0
|2.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|3.
|Васин Виктор
|1
|0
|4.
|Влашич Никола
|1
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|6.
|Эджуке Чидера
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сенеси Маркос
|1
|1
|2.
|Ниукоп Барт
|2
|0
|3.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|4.
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|5.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|6.
|Тейшейра Жоау
|1
|0
|7.
|Бейло Юстин
|1
|0
|8.
|Маласиа Тирелл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =6 -2Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Фейеноорд
Исход игры
ЦСКА Москва
70.4% (107)
Ничья
20.4% (31)
Фейеноорд
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
69.13% (103)
Меньше
30.87% (46)
Обе команды забьют
Да
83.89% (125)
Нет
16.11% (24)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
52% (79)
1:1 Ничья
15.1% (23)
1:0 ЦСКА Москва
9.2% (14)
1:2 Фейеноорд
7.2% (11)
2:0 ЦСКА Москва
4.6% (7)
2:2 Ничья
4.6% (7)
3:1 ЦСКА Москва
1.3% (2)
3:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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