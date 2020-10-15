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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Фейеноорд

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 0.33
2. Влашич Никола 0 0
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.33
2. Хапс Ридгесиано 1 0.33
3. Гертрейда Лютсхарел 1 0.33
4. Кекджу Оркун 1 0.33
5. Нарсинг Лусиано 0 0
6. Тоорнстра Йенс 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Магнуссон Хёрдур 2 0
2. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
3. Васин Виктор 1 0
4. Влашич Никола 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0
Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 1 1
2. Ниукоп Барт 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Бергёйс Стивен 1 0
5. Хапс Ридгесиано 1 0
6. Тейшейра Жоау 1 0
7. Бейло Юстин 1 0
8. Маласиа Тирелл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
 Фейеноорд 0 0 0 25% (1) 75% (3) 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва
Фейеноорд Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Фортуна Ситтард 1:3 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Гронинген Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Эммен 2:3 Фейеноорд
Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Лига Европы Фейеноорд 1:3 ЦСКА Москва Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 ноября 2020, осталось 2 дня 16 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    ЦСКА Москва 63.9% (39)
    X 19.7% (12)
    Фейеноорд 16.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Фейеноорд
    2.17
    3.84
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.55 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.60 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.17 3.84 3.60
      2.12 3.57 3.40

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фейеноорд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Фейеноорд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.28 2.75 1.44 2.15 1.70 1.96 1.90 1.75 2.15 1.53 2.60 1.33 3.20 1.15 5.30 1.11 5.80 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 18.00
    9.50 1.02 8.60 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.03 1.96 1.53 2.50 1.35 3.10 1.15 5.05 1.10 5.60 1.01 9.90
    3.78 1.27 2.91 1.42 2.28 1.64 1.96 1.88 1.73 2.13 1.51 2.59 1.33 3.30 1.12 6.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.41 2.75 1.13 5.50
    3.10 1.37 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.80
    3.08 1.38 2.54 1.53 1.98 1.85 1.59 2.37 1.42 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.72 2.05 1.30 3.30
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Фейеноорд онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Фейеноорд

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    63.9% (39)
    Ничья
    19.7% (12)
    Фейеноорд
    16.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.19% (42)
    Меньше
    28.81% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (51)
    Нет
    13.56% (8)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    49.2% (30)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
    1:2 Фейеноорд
    11.5% (7)
    1:0 ЦСКА Москва
    6.6% (4)
    2:0 ЦСКА Москва
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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