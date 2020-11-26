Слован Либерец
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: У Нисы
Хоффенхайм
13' Желтая карточкаМикула Ян
17' Желтая карточкаБогард Мелайро
23
Мара
Камсо
37
Халуш
Матей
10
Пешек
Якуб
21
Юсуф
Абдулла
15
Адамс
Касим
33
Клаусс
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
-
37 Халуш МатейПолузащитник
-
10 Пешек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Юсуф АбдуллаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Фукала МихалЗащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
22 Беран МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Матоушек ЯнНападающий
- Нападающий
-
19 Рондич ИмадНападающий
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Сков РобертЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаПолузащитник
- Нападающий
-
30 Йон МаркоНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
Ход матча
13'
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|0.25
|2.
|Матоушек Ян
|1
|0.25
|3.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|4.
|Садилек Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|4
|1
|2.
|Адамян Саркис
|2
|0.5
|3.
|Гриллич Флориан
|2
|0.5
|4.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.25
|5.
|Гачинович Мийат
|1
|0.25
|6.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.25
|7.
|Сков Роберт
|0
|0
|8.
|Руди Себастьян
|0
|0
|9.
|Бебу Ила
|0
|0
|10.
|Самассеку Диади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Микула Ян
|1
|0
|2.
|Косцельник Мартин
|1
|0
|3.
|Беран Михал
|1
|0
|4.
|Marios Pourzitidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Богард Мелайро
|2
|0
|2.
|Руди Себастьян
|1
|0
|3.
|Фогт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Слован Либерец
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Хоффенхайм
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7Слован Либерец 1:3 Яблонец Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец
Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +13 =2 -5Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Слован Либерец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|Црвена Звезда
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 10
|4
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 8
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Црвена Звезда
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Гент
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Црвена Звезда
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|3.
|Гент
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|Слован Либерец
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Слован Либерец» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Слован Либерец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Слован Либерец» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Слован Либерец 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Слован Либерец
5.3% (8)
Ничья
5.3% (8)
Хоффенхайм
89.3% (134)
Тотал 2.5
Больше
68.24% (101)
Меньше
31.76% (47)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
44% (66)
0:2 Хоффенхайм
18% (27)
1:3 Хоффенхайм
14.7% (22)
0:1 Хоффенхайм
8.7% (13)
2:1 Слован Либерец
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:3 Хоффенхайм
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!