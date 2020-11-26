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Слован Либерец
0:2
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
13' Желтая карточка
Микула Ян
17' Желтая карточка
Богард Мелайро
65' Желтая карточка
Гачинович Мийат
69' Желтая карточка
Нордтвейт Ховард
0:1
77' Гол
Баумгартнер Кристоф
81' Желтая карточка
Сков Роберт
88' Желтая карточка
Мара Камсо
0:2
89' Пенальти
Крамарич Андрей
90' Желтая карточка
Косцельник Мартин
90'+5
1
Нгуиэн
Филип
18
Косцельник
Мартин
30
Качараба
Тарас
2
Югас
Якуб
3
Микула
Ян
23
Мара
Камсо
37
Халуш
Матей
10
Пешек
Якуб
6
Садилек
Михал
8
Москейра
Джон
21
Юсуф
Абдулла
1
Бауманн
Оливер
32
Богард
Мелайро
15
Адамс
Касим
6
Нордтвейт
Ховард
17
Сесеньон
Райан
16
Руди
Себастьян
20
Гачинович
Мийат
11
Гриллич
Флориан
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Клаусс
Жоао
35
Бейер
Максимилиан
Слован Либерец
4-2-3-1
Хоффенхайм
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Слован Либерец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсуф Абдулла 1 0.25
2. Матоушек Ян 1 0.25
3. Косцельник Мартин 0 0
4. Садилек Михал 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 4 1
2. Баумгартнер Кристоф 2 0.5
3. Адамян Саркис 2 0.5
4. Гриллич Флориан 2 0.5
5. Гачинович Мийат 1 0.25
6. Крамарич Андрей 1 (1) 0.25
7. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.25
8. Сков Роберт 0 0
9. Руди Себастьян 0 0
10. Бебу Ила 0 0
11. Самассеку Диади 0 0
12. Богард Мелайро 0 0

Карточки

Слован Либерец
# Игрок      
1. Косцельник Мартин 2 0
2. Микула Ян 1 0
3. Мара Камсо 1 0
4. Беран Михал 1 0
5. Marios Pourzitidis 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Богард Мелайро 2 0
2. Руди Себастьян 1 0
3. Фогт Кевин 1 0
4. Нордтвейт Ховард 1 0
5. Сков Роберт 1 0
6. Гачинович Мийат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Слован Либерец 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Хоффенхайм 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 38.46% (5)

Предыдущие игры

Слован Либерец Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Слован Либерец 1:3 Яблонец Теплице 1:2 Слован Либерец Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Црвена Звезда 5:1 Слован Либерец
Слован Либерец 1:0 Гент Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин
Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Слован Либерец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хоффенхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Лига Европы

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2. Црвена Звезда Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3. Слован Либерец Заявка 4 1 0 3 2 - 12 3
4. Гент Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Слован Либерец Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Гент Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа L

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Црвена Звезда Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Гент Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Слован Либерец Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Богард Мелайро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Микула Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion U Nisy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Слован Либерец 5.3% (8)
X 5.3% (8)
Хоффенхайм 89.3% (134)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 9.00 1.08
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 5.60 1.37
  8.82 2.11 2.19

Самый высокий коэффициент на матч «Слован Либерец» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Слован Либерец» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Слован Либерец» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.75 1.44 13.50 1.01 1.60 2.33 4.60 1.19 1.07 8.40 2.10 1.75 1.84 2.03 1.07 8.40 1.38 3.05 1.02 13.00 1.12 5.70 1.03 12.00 1.02 11.00 1.01 12.00
16.75 1.01 15.25 1.02 5.50 1.16 4.40 1.22 2.68 1.53 2.06 1.78 1.67 2.24 1.37 3.15 1.28 3.75 1.12 6.30
2.46 1.57 2.03 1.83 1.57 2.45 1.38 3.13 1.40 3.03 1.22 4.34 1.36 3.21 1.58 2.44 1.24 4.18 1.57 2.46 1.94 1.93 1.71 2.19 1.26 3.91 1.51 2.66 1.21 4.51 1.10 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.31 3.35 2.65 1.48 1.01 15.00 1.27 3.75 1.03 12.00
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
1.96 1.90 1.61 2.37 1.27 3.87 1.77 2.10 1.54 2.54 1.36 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.57 2.33 1.35 3.05
5.45 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
Где смотреть матч Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм

Исход игры
Слован Либерец
5.3% (8)
Ничья
5.3% (8)
Хоффенхайм
89.3% (134)
Тотал 2.5
Больше
68.24% (101)
Меньше
31.76% (47)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
44% (66)
0:2 Хоффенхайм
18% (27)
1:3 Хоффенхайм
14.7% (22)
0:1 Хоффенхайм
8.7% (13)
2:1 Слован Либерец
3.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:3 Хоффенхайм
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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